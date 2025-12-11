"Zielona polityka" niszczy branżę? Technologia nie nadąża za nowymi przepisami

Wymóg stosowania wyłącznie maszyn bezemisyjnych ogranicza dostęp wykonawców do przetargów. Fot. Fotolia (zdjęcie poglądowe)

Norwescy przedsiębiorcy budowlani ostrzegają, że coraz ostrzejsze wymogi dotyczące bezemisyjnych maszyn prowadzą do kosztownych i trudnych w realizacji rozwiązań. Branża twierdzi, że technologia nie nadąża za regulacjami, a sytuację dodatkowo pogarsza słaba koniunktura.

Wielu wykonawców sygnalizuje, że budownictwo i infrastruktura stoją w obliczu jednej z najgłębszych recesji od lat. Lider norweskiej Federacji Przedsiębiorców Maszynowych (MEF), Sverre Huse-Fagerlie, podkreśla, że sektor chce się rozwijać w kierunku zielonej transformacji, ale potrzebuje czasu. Zwraca uwagę, że wymogi dotyczące wyłącznie technologii, a nie realnych emisji, mogą osłabić konkurencyjność firm.



Jednocześnie rosnące koszty maszyn i ograniczona dostępność infrastruktury do ładowania utrudniają przejście na rozwiązania bezemisyjne. Przedsiębiorcy deklarują, że determinacja do redukcji CO2 jest wysoka, lecz potrzebne są bardziej elastyczne zasady.

Konsekwencje regulacji widoczne w praktyce Przykłady z rynku pokazują, że skutki nowych regulacji są już widoczne. Norweska spółka zajmująca się wierceniami gruntowymi, która zmieniła nazwę na Zielona Transformacja sp. z o.o, jest według branży jedynie symptomem głębszego problemu.



Wymóg korzystania z maszyn elektrycznych lub zasilanych biodieslem wykluczył firmę z wielu przetargów, mimo że ich sprzęt był sprawny, lecz napędzany dieslem. Dodatkowo zakup nowych maszyn okazał się zbyt kosztowny bez możliwości pozyskania finansowania. W podobnej sytuacji mają znaleźć się także inne podmioty, które obawiają się publicznego krytykowania przepisów.

W branży rośnie liczba sygnałów o upadłościach i redukcjach zatrudnienia.

Oslo zaostrza zasady, branża przewiduje skutki Do 2027 roku Oslo planuje rozszerzyć obowiązek prowadzenia prac budowlanych w trybie bezemisyjnym również na sektor prywatny. MEF wskazuje, że lokalne rozporządzenie, nad którym pracuje miasto, może ograniczyć liczbę kontraktów i zmusić część firm do przenoszenia działalności poza region.



Przedsiębiorcy sygnalizują, że przepisy są kosztowne i trudne do realizacji, szczególnie dla mniejszych firm. Jednocześnie tylko Oslo pracuje nad tak daleko idącymi regulacjami, a inne gminy na razie nie zgłaszają podobnych inicjatyw. Branża podkreśla, że warunki w stolicy różnią się znacząco od reszty kraju.

Nowe inwestycje pod rygorem klimatycznym i rosnących kosztów Kolejne inwestycje publiczne, jak rozbudowa E24/E45 koło Alty, już funkcjonują w oparciu o ścisłe kryteria klimatyczne, co wymaga od wykonawców stosowania wyłącznie sprzętu bezemisyjnego. Jednocześnie sektor zmaga się z falą upadłości, presją cenową i planowanymi podwyżkami opłat drogowych dla pojazdów ciężarowych.



Przedstawiciele branży podkreślają, że nowe wymogi zmieniają sposób prowadzenia inwestycji i wpływają na stabilność zatrudnienia. Rosnące obciążenia finansowe oraz niepewność regulacyjna stają się kluczowymi czynnikami, które będą kształtować przyszłość norweskiego sektora budowlanego.

