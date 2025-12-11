  • Oslo, Oslo, Norwegia
Biznes i gospodarka

"Zielona polityka" niszczy branżę? Technologia nie nadąża za nowymi przepisami

Redakcja

11 grudnia 2025 11:12

Kopiuj link

Wymóg stosowania wyłącznie maszyn bezemisyjnych ogranicza dostęp wykonawców do przetargów. Fot. Fotolia (zdjęcie poglądowe)

Norwescy przedsiębiorcy budowlani ostrzegają, że coraz ostrzejsze wymogi dotyczące bezemisyjnych maszyn prowadzą do kosztownych i trudnych w realizacji rozwiązań. Branża twierdzi, że technologia nie nadąża za regulacjami, a sytuację dodatkowo pogarsza słaba koniunktura.

Wielu wykonawców sygnalizuje, że budownictwo i infrastruktura stoją w obliczu jednej z najgłębszych recesji od lat. Lider norweskiej Federacji Przedsiębiorców Maszynowych (MEF), Sverre Huse-Fagerlie, podkreśla, że sektor chce się rozwijać w kierunku zielonej transformacji, ale potrzebuje czasu. Zwraca uwagę, że wymogi dotyczące wyłącznie technologii, a nie realnych emisji, mogą osłabić konkurencyjność firm.

Jednocześnie rosnące koszty maszyn i ograniczona dostępność infrastruktury do ładowania utrudniają przejście na rozwiązania bezemisyjne. Przedsiębiorcy deklarują, że determinacja do redukcji CO2 jest wysoka, lecz potrzebne są bardziej elastyczne zasady.
Norwegia zamknie najważniejszy rozdział w historii? 150 tys. miejsc pracy zagrożonych

Konsekwencje regulacji widoczne w praktyce

Przykłady z rynku pokazują, że skutki nowych regulacji są już widoczne. Norweska spółka zajmująca się wierceniami gruntowymi, która zmieniła nazwę na Zielona Transformacja sp. z o.o, jest według branży jedynie symptomem głębszego problemu.

Wymóg korzystania z maszyn elektrycznych lub zasilanych biodieslem wykluczył firmę z wielu przetargów, mimo że ich sprzęt był sprawny, lecz napędzany dieslem. Dodatkowo zakup nowych maszyn okazał się zbyt kosztowny bez możliwości pozyskania finansowania. W podobnej sytuacji mają znaleźć się także inne podmioty, które obawiają się publicznego krytykowania przepisów.
W branży rośnie liczba sygnałów o upadłościach i redukcjach zatrudnienia.

W branży rośnie liczba sygnałów o upadłościach i redukcjach zatrudnienia.Fot. fotolia.pl

Oslo zaostrza zasady, branża przewiduje skutki

Do 2027 roku Oslo planuje rozszerzyć obowiązek prowadzenia prac budowlanych w trybie bezemisyjnym również na sektor prywatny. MEF wskazuje, że lokalne rozporządzenie, nad którym pracuje miasto, może ograniczyć liczbę kontraktów i zmusić część firm do przenoszenia działalności poza region.

Przedsiębiorcy sygnalizują, że przepisy są kosztowne i trudne do realizacji, szczególnie dla mniejszych firm. Jednocześnie tylko Oslo pracuje nad tak daleko idącymi regulacjami, a inne gminy na razie nie zgłaszają podobnych inicjatyw. Branża podkreśla, że warunki w stolicy różnią się znacząco od reszty kraju.
Wojna na choinki w Norwegii. Świąteczna branża może przestać istnieć

Nowe inwestycje pod rygorem klimatycznym i rosnących kosztów

Kolejne inwestycje publiczne, jak rozbudowa E24/E45 koło Alty, już funkcjonują w oparciu o ścisłe kryteria klimatyczne, co wymaga od wykonawców stosowania wyłącznie sprzętu bezemisyjnego. Jednocześnie sektor zmaga się z falą upadłości, presją cenową i planowanymi podwyżkami opłat drogowych dla pojazdów ciężarowych.

Przedstawiciele branży podkreślają, że nowe wymogi zmieniają sposób prowadzenia inwestycji i wpływają na stabilność zatrudnienia. Rosnące obciążenia finansowe oraz niepewność regulacyjna stają się kluczowymi czynnikami, które będą kształtować przyszłość norweskiego sektora budowlanego.
