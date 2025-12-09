Wojna na choinki w Norwegii. Świąteczna branża może przestać istnieć
09 grudnia 2025 09:01
Naturalne choinki są częścią norweskiego krajobrazu świąt od pokoleń. Fot. pxhere.com/ CC0 Public Domain
Arnt Kristian Stensholt, hodowca choinek, w rozmowie z NRK, że jego gospodarstwo musi ograniczyć produkcję z 40 tys. do około 2000 drzewek rocznie. Podkreśla, że lepsze wyniki sprzedaży pozwoliłyby im działać jak dawniej. Dodaje, że trudno mu pogodzić się z faktem, iż plastik przejmuje rynek mimo rosnącej troski o środowisko.
Kupujący kierują się wygodą i praktycznymi względami
Morgan Andersson z Norweskiego Stowarzyszenia Ogrodników wskazuje, że liczba producentów spadła z około tysiąca w 2000 roku do czterystu w 2020 roku. Podkreśla, że wybór plastiku budzi wątpliwości środowiskowe i uderza w lokalną produkcję.
Rosnąca świadomość ekologiczna zderza się z wyborem plastikowych choinek
Wskazują, że takie zjawisko utrudnia im utrzymanie produkcji i osłabia przekaz dotyczący ochrony środowiska. Naturalne choinki są produktem biodegradowalnym, jednak to wygoda decyduje dziś o wyborze wielu kupujących. W efekcie ich zdaniem plastik zyskuje przewagę mimo rosnącego nacisku na zmniejszenie jego obecności w codziennym życiu.
Nie wszyscy producenci tracą klientów
Każdego roku przygotowuje około 2000 sztuk w różnych rozmiarach. Podkreśla, że zapach tradycyjnej świerkowej choinki pozostaje dla wielu osób nie do zastąpienia. Zwraca też uwagę, że kontynuowanie rodzinnej tradycji ma dla niego szczególne znaczenie.
