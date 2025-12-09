Strona korzysta z plików cookies

Aktualności

Wojna na choinki w Norwegii. Świąteczna branża może przestać istnieć

Redakcja

09 grudnia 2025 09:01

Wojna na choinki w Norwegii. Świąteczna branża może przestać istnieć

Naturalne choinki są częścią norweskiego krajobrazu świąt od pokoleń. Fot. pxhere.com/ CC0 Public Domain

Sprzedaż prawdziwych choinek w Norwegii spada w szybkim tempie. Producenci biją na alarm i wskazują, że plastiki wypierają wieloletnią tradycję. Wielu z nich ogranicza działalność, a część całkowicie ją kończy. W tle rośnie obawa o przyszłość krajowej branży.

W ciągu piętnastu lat sprzedaż naturalnych choinek w Norwegii zmniejszyła się z 1,6 mln do 800 tys. sztuk. Producenci mówią wprost, że głównym powodem jest rosnąca popularność tańszych i wygodniejszych modeli z plastiku.

Arnt Kristian Stensholt, hodowca choinek, w rozmowie z NRK, że jego gospodarstwo musi ograniczyć produkcję z 40 tys. do około 2000 drzewek rocznie. Podkreśla, że lepsze wyniki sprzedaży pozwoliłyby im działać jak dawniej. Dodaje, że trudno mu pogodzić się z faktem, iż plastik przejmuje rynek mimo rosnącej troski o środowisko.
Nadchodzące święta bez gwarancji zimy. Wigilia pod znakiem 50 prognoz

Kupujący kierują się wygodą i praktycznymi względami

Konsumenci wybierają plastikowe drzewka z różnych powodów, w tym alergii czy wygody. W branży rośnie jednak przekonanie, że to właśnie plastik jest największym zagrożeniem.

Morgan Andersson z Norweskiego Stowarzyszenia Ogrodników wskazuje, że liczba producentów spadła z około tysiąca w 2000 roku do czterystu w 2020 roku. Podkreśla, że wybór plastiku budzi wątpliwości środowiskowe i uderza w lokalną produkcję.
Import tanich drzewek dodatkowo osłabia norweską produkcję.

Import tanich drzewek dodatkowo osłabia norweską produkcję.Fot. pixabay.com

Rosnąca świadomość ekologiczna zderza się z wyborem plastikowych choinek

Producenci zwracają uwagę na sprzeczność między rosnącą świadomością ekologiczną a popularnością plastikowych choinek. Klienci płacą po kilka koron za plastikowe torby w sklepach, aby ograniczyć użycie tworzyw sztucznych, podczas gdy reklamowane są drzewka wykonane w całości z plastiku.

Wskazują, że takie zjawisko utrudnia im utrzymanie produkcji i osłabia przekaz dotyczący ochrony środowiska. Naturalne choinki są produktem biodegradowalnym, jednak to wygoda decyduje dziś o wyborze wielu kupujących. W efekcie ich zdaniem plastik zyskuje przewagę mimo rosnącego nacisku na zmniejszenie jego obecności w codziennym życiu.
Problem wigilii firmowych w Norwegii. O tym nikt nie mówi głośno

Nie wszyscy producenci tracą klientów

Mimo trudności część gospodarstw wciąż utrzymuje stabilną pozycję. Lars Klevsgård z Gospodarstwa Østre Nystein w Bamble, reprezentujący trzecie pokolenie producentów, zauważa nawet wzrost zainteresowania prawdziwymi drzewkami.

Każdego roku przygotowuje około 2000 sztuk w różnych rozmiarach. Podkreśla, że zapach tradycyjnej świerkowej choinki pozostaje dla wielu osób nie do zastąpienia. Zwraca też uwagę, że kontynuowanie rodzinnej tradycji ma dla niego szczególne znaczenie.
