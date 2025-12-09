  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Biznes i gospodarka

Norwegia zamknie najważniejszy rozdział w historii? 150 tys. miejsc pracy zagrożonych

Redakcja

09 grudnia 2025 11:00

Kopiuj link
1
Norwegia zamknie najważniejszy rozdział w historii? 150 tys. miejsc pracy zagrożonych

Przemysł obawia się utraty konkurencyjności bez stabilnych ram prawnych. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Norweska debata o przyszłości sektora naftowego nabiera tempa po politycznych ustaleniach dotyczących nowej komisji, która ma zbadać możliwy scenariusz wygaszania produkcji. W branży narasta obawa przed redukcją zatrudnienia, a przedstawiciele regionów przemysłowych mówią wprost o tysięcznych zwolnieniach już w najbliższym czasie.

Pierwsze reakcje na porozumienie, które zapewniło większość dla przyszłorocznego budżetu, pojawiły się tuż po ogłoszeniu decyzji przez Partię Zielonych. Ingrid Liland podkreśliła wówczas, że kraj zaczyna "pisać ostatni rozdział norweskiej historii naftowej".

Komisja ds. przyszłej polityki energetycznej ma zbadać możliwe formy stopniowego wygaszania produkcji ropy i gazu. Partia Pracy i Partia Centrum odrzucają jednak tezę, że nowe ciało oznacza początek końca sektora. Sprawa wywołała napięcia polityczne i pytania o stabilność zatrudnienia w regionach naftowych.
Koniec głośnego procesu w Norwegii. Zachorowała po szczepieniu na COVID-19

Zwolnienia w Stavanger i obawy w branży

W Stavanger skutki spowolnienia są już widoczne. Rosenberg Worley, jedno z kluczowych przedsiębiorstw obsługujących branżę, zwolnił w tym roku 2000 pracowników.

Kierownictwo firmy tłumaczy, że brak nowych zleceń uniemożliwia utrzymanie dotychczasowego poziomu zatrudnienia. Rzecznik ds. Energii Partii Postępu Kristoffer Sivertsen ostrzega, że kolejne redukcje mogą nastąpić już w przyszłym roku. Według niego wiele zakładów patrzy w przyszłość z dużą niepewnością.
Branża potrzebuje jasnych, przewidywalnych zasad regulacyjnych.

Branża potrzebuje jasnych, przewidywalnych zasad regulacyjnych.Fot. Pexels

Kontrowersje wokół zatrudnienia i podatków

Do dyskusji o miejscach pracy włączył się również Jens Ulltveit-Moe, miliarder i jeden z najbardziej rozpoznawalnych głosów Partii Zielonych. Stwierdził, że utrata zatrudnienia przez 150 tys. osób może być korzystna, jeśli pracownicy znajdą zatrudnienie w sektorach związanych z zielonym przemysłem.

Słowa spotkały się ze sprzeciwem Sivertsena, który podkreśla znaczenie tych stanowisk dla regionów zachodniego wybrzeża. W tle sporu pozostaje także pakiet podatkowy dla branży naftowej z czasów pandemii, którą eksperci – jak rektor Uniwersytetu w Stavanger Klaus Mohn – nazywają źródłem obecnej niestabilności. Rosnący podatek od emisji CO2 dodatkowo wpływa na opłacalność projektów.
Polacy przymusowo wcielani do związków zawodowych? Kontrowersyjne umowy w Norwegii

Rosnący niepokój przed kolejnym budżetem

Sivertsen zwraca uwagę, że samo podniesienie tematu naftowego w negocjacjach budżetowych wywołuje silny niepokój w Rogaland. Jego zdaniem pracownicy obawiają się powtórzenia brytyjskiego scenariusza, gdzie wstrzymanie nowych licencji zahamowało inwestycje.

Podkreśla, że rynek potrzebuje przewidywalności, a obecne decyzje mogą ją osłabić. Rozmowy o komisji odbywają się więc w atmosferze narastającej niepewności. Wiele osób zastanawia się już teraz, jakie regulacje przyniesie kolejny budżet.
Wprowadzenie komisji uznano za pierwszy krok w kierunku długoterminowych zmian.

Wprowadzenie komisji uznano za pierwszy krok w kierunku długoterminowych zmian.Fot. stock.adobe.com/standardowa

Oczekiwanie na decyzje, które zmienią rynek

Debata nad kierunkiem norweskiej polityki energetycznej jeszcze przyspieszy, gdy komisja rozpocznie prace. Jej ustalenia mogą wyznaczyć nowe ramy dla inwestycji, rynku pracy i przyszłych budżetów.

W nadchodzących miesiącach branża będzie uważnie obserwować każdy sygnał dotyczący stabilności regulacyjnej. W regionach związanych z wydobyciem od dawna trwa oczekiwanie na odpowiedź, czy zmiany przyniosą nowe możliwości czy kolejne wyzwania.
0
0
0
0
0
Utrata pracy w Norwegii? Zgłoś się po zasiłek już dziś
MultiNOR sprawdzi, czy Ci się należy i pomoże w załatwieniu wszystkiego krok po kroku.
reklama

Moja Norwegia poleca

Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Opony Szkolenia Online 96015 Polski Psychotraumatolog w Oslo
Viken, Lommedalen
POSZUKUJEMY PRACOWNIKA OGÓLNOBUDOWLANEGO
Przejdź do ogłoszenia
POSZUKUJEMY PRACOWNIKA OGÓLNOBUDOWLANEGO Pedzik transport
Oslo, okręg miasta
PRACA LEGALNA BEZ JĘZYKA - SPRZĄTANIE
Przejdź do ogłoszenia
PRACA LEGALNA BEZ JĘZYKA - SPRZĄTANIE ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Masaż Stillas utleie As
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych
kup tutaj reklamę
Komentarze (1)
Dodaj komentarz
Piotr
przed chwilą
Puk puk już nie jesteście potrzebni wypad do domu . Taka o ta Norwegia. Ja już w domu w Polsce.
0
Odpowiedz

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.