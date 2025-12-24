Strona korzysta z plików cookies

Od 15.12 zamówisz kartę podatkową w Norwegii na 2026 rok!

  Oslo, Oslo, Norwegia
  Bergen, Vestland, Norwegia
  Jessheim, Akershus, Norwegia
  Stavanger, Rogaland, Norwegia
  Kristiansand, Agder, Norwegia
  Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  Bodø, Nordland, Norwegia
  Sandnes, Rogaland, Norwegia
  Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  Drammen, Buskerud, Norwegia

Wigilia w Norwegii ma smak tradycji. Najczęściej pojawia się jeden deser

Redakcja

24 grudnia 2025 09:53

Wigilia w Norwegii ma smak tradycji. Najczęściej pojawia się jeden deser

Wybór deseru jest silnie związany z tradycją świąteczną. Adobe Stock / licencja standardowa / gpointstudio

Ponad połowa Norwegów wybiera riskrem (ryżowy deser z bitą śmietaną) jako deser wigilijny. Z badania Norstat wynika, że 55 proc. osób, które mają ustaloną tradycję deserową, stawia właśnie na ten wariant.

Sondaż przeprowadzono w listopadzie 2025 roku na zlecenie Biura Informacyjnego ds. Mleka i Produktów Mlecznych (MELK). Riskrem najczęściej podawany jest z czerwonym sosem (najczęściej malinowym). Kultywuje się także tradycję poszukiwania migdała. Zwyczaj towarzyszy świątecznej kolacji w wielu norweskich domach.

Według MELK wybór deseru na Wigilię jest silnie związany z długoletnimi tradycjami. Desery mleczne nadal dominują w świątecznym menu.
Riskrem i bożonarodzeniowy chlebek obok makowca? Przepisy na norweskie świąteczne słodkości

Różnice regionalne w wyborze deserów

Badanie wskazuje również na wyraźne różnice regionalne. W północnej Norwegii oraz w regionie Trøndelag popularnością cieszy się deser śmietanowy z maliną moroszką.

Wybiera go 33 proc. respondentów. Malina moroszka jest owocem charakterystycznym dla północnych i środkowych obszarów Norwegii.
Maliny moroszki odgrywają ważną rolę w lokalnych tradycjach deserowych.

Maliny moroszki odgrywają ważną rolę w lokalnych tradycjach deserowych.Fot. flickr.com/John Boyd

Inne słodkości na świątecznym stole

Poza dwoma głównymi deserami Norwegowie sięgają także po inne słodkości. Pudding karmelowy wybiera 9 proc. badanych, a lody lub tort lodowy 7 proc.

Na stołach pojawiają się również ciasteczka bożonarodzeniowe oraz sałatka owocowa, po 4 proc. wskazań. Pozostałe desery stanowią 3 proc. odpowiedzi.
Elementem tradycji jest poszukiwanie migdała w deserze.

Elementem tradycji jest poszukiwanie migdała w deserze.Fot. MELK

Rola produktów mlecznych w norweskiej Wigilii

Duża obecność deserów na bazie śmietany podkreśla rolę produktów mlecznych w norweskich tradycjach świątecznych. Wybór deseru często zależy od lokalnych zwyczajów oraz dostępności regionalnych składników.

Dzięki temu wigilijne menu w Norwegii zachowuje zróżnicowany charakter. Tradycyjne przepisy są nadal obecne w wielu domach.
