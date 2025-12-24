Wigilia w Norwegii ma smak tradycji. Najczęściej pojawia się jeden deser
24 grudnia 2025 09:53
Wybór deseru jest silnie związany z tradycją świąteczną. Adobe Stock / licencja standardowa / gpointstudio
Według MELK wybór deseru na Wigilię jest silnie związany z długoletnimi tradycjami. Desery mleczne nadal dominują w świątecznym menu.
Różnice regionalne w wyborze deserów
Wybiera go 33 proc. respondentów. Malina moroszka jest owocem charakterystycznym dla północnych i środkowych obszarów Norwegii.
Inne słodkości na świątecznym stole
Na stołach pojawiają się również ciasteczka bożonarodzeniowe oraz sałatka owocowa, po 4 proc. wskazań. Pozostałe desery stanowią 3 proc. odpowiedzi.
Rola produktów mlecznych w norweskiej Wigilii
Dzięki temu wigilijne menu w Norwegii zachowuje zróżnicowany charakter. Tradycyjne przepisy są nadal obecne w wielu domach.
