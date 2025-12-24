Wigilia w Norwegii ma smak tradycji. Najczęściej pojawia się jeden deser

Wybór deseru jest silnie związany z tradycją świąteczną. Adobe Stock / licencja standardowa / gpointstudio

Ponad połowa Norwegów wybiera riskrem (ryżowy deser z bitą śmietaną) jako deser wigilijny. Z badania Norstat wynika, że 55 proc. osób, które mają ustaloną tradycję deserową, stawia właśnie na ten wariant.

Sondaż przeprowadzono w listopadzie 2025 roku na zlecenie Biura Informacyjnego ds. Mleka i Produktów Mlecznych (MELK). Riskrem najczęściej podawany jest z czerwonym sosem (najczęściej malinowym). Kultywuje się także tradycję poszukiwania migdała. Zwyczaj towarzyszy świątecznej kolacji w wielu norweskich domach.



Według MELK wybór deseru na Wigilię jest silnie związany z długoletnimi tradycjami. Desery mleczne nadal dominują w świątecznym menu.

Różnice regionalne w wyborze deserów Badanie wskazuje również na wyraźne różnice regionalne. W północnej Norwegii oraz w regionie Trøndelag popularnością cieszy się deser śmietanowy z maliną moroszką.



Wybiera go 33 proc. respondentów. Malina moroszka jest owocem charakterystycznym dla północnych i środkowych obszarów Norwegii.

Maliny moroszki odgrywają ważną rolę w lokalnych tradycjach deserowych.Fot. flickr.com/John Boyd

Inne słodkości na świątecznym stole Poza dwoma głównymi deserami Norwegowie sięgają także po inne słodkości. Pudding karmelowy wybiera 9 proc. badanych, a lody lub tort lodowy 7 proc.



Na stołach pojawiają się również ciasteczka bożonarodzeniowe oraz sałatka owocowa, po 4 proc. wskazań. Pozostałe desery stanowią 3 proc. odpowiedzi.

Elementem tradycji jest poszukiwanie migdała w deserze.Fot. MELK

Rola produktów mlecznych w norweskiej Wigilii Duża obecność deserów na bazie śmietany podkreśla rolę produktów mlecznych w norweskich tradycjach świątecznych. Wybór deseru często zależy od lokalnych zwyczajów oraz dostępności regionalnych składników.



Dzięki temu wigilijne menu w Norwegii zachowuje zróżnicowany charakter. Tradycyjne przepisy są nadal obecne w wielu domach.

