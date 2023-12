Riskrem i bożonarodzeniowy chlebek obok makowca? Przepisy na norweskie świąteczne słodkości

Norweskie święta potrafią być pyszne, bardzo słodkie i uwodzące intensywnym zapachem przypraw korzennych. depositphotos.com/public domain

Cynamon, kardamon, migdały – bez ich smaku i aromatu nie ma norweskiego Bożego Narodzenia. Jak by się komponowały na wigilijnym stole pomiędzy kutią a sernikiem? Podrzucamy garść przepisów na świąteczne wypieki i zachęcamy do ich sprawdzenia.

Korzenna słodycz z Północy Gdy Bóg stwarzał świat, anioły odpowiedzialne za rozdzielanie żyznej ziemi zupełnie zapomniały o Norwegii. Kiedy jeden z nich się zorientował i poinformował Stwórcę o pomyłce, na naprawę sytuacji było już za późno. Jedyne, co można było zrobić, to zebrać kurz i pył z niebiańskiego pałacu i rozsypać go nad poszkodowaną Północą. To dlatego Norwegia dysponuje zaledwie spłachetkami żyznej ziemi porozrzucanymi między skałami – tak źródło niedoli miejscowych rolników tłumaczył sobie norweski lud na początku XX wieku.

Nic dziwnego, że przy takim niedostatku ziemi w Norwegii nie rozwinęła się szczególnie rozbudowana kultura kulinarna. Na szczęście w święta wcale tego nie widać – norweskie święta potrafią być pyszne, bardzo słodkie i uwodzące intensywnym zapachem przypraw korzennych. Dzięki poniższym przepisom można poczuć część tej słodyczy.

Riskrem na szczęście Riskrem to dowód na to, że nie trzeba być podejrzliwym, słysząc słowo „kleik”. To bardzo smaczny kleik ryżowy, a w dodatku dzięki niemu można zostać prawdziwym szczęściarzem. Zgodnie z tradycją do przygotowanego na święta deseru wrzuca się jeden migdał. Ten, kto w swojej porcji znajdzie ten zatopiony skarb, będzie miał szczęście w całym nadchodzącym roku.

Składniki (przepis na 6 porcji):

Baza:

2 decylitry sypkiego ryżu

4 decylitry wody

8 decylitrów mleka

150 gramów cukru

Dodatki do bazy:

3 decylitry tłustej śmietany (36%)

3 łyżki cukru

2 łyżeczki cukru z wanilią lub cukru wanilinowego

100 gramów blanszowanych migdałów

Sos:

300 gramów mrożonych malin

150 gramów cukru

2 decylitry wody

1 łyżka mąki ziemniaczanej (i 2 łyżki wody do rozpuszczenia)

Sposób przygotowania: Najpierw przygotuj bazę: zagotuj wodę, cukier i ryż i gotuj je przez 10 minut na małym ogniu. Dodaj mleko i gotuj, od czasu do czasu mieszając, do uzyskania dość gęstego kleiku. Potem odstaw bazę do schłodzenia. Następnie ubij śmietanę z cukrem i delikatnie dołóż do niej chłodną ryżową bazę oraz posiekane migdały (i jeden cały!). Dopraw do smaku cukrem waniliowym/wanilinowym. Przygotuj sos: zagotuj wodę z cukrem i malinami i gotuj do miękkości. Następnie przetrzyj owocową pulpę do drugiego garnka przez sito, by pozbyć się pesteczek. Mąkę ziemniaczaną rozpuść w dwóch łyżkach wody i dodaj powoli płyn do masy owocowej, cały czas mieszając. Gotuj sos, aż zgęstnieje. Ostudź go. Polej sosem każdą porcję kleiku tuż przed podaniem. Deser podawaj schłodzony.

Riskrem to dowód na to, że nie trzeba być podejrzliwym, słysząc słowo „kleik”.stock.adobe.com/licencja standardowa

Pepperkaker – jedna siódma ciasteczkowego popisu W Norwegii istnieje tradycja serwowania siedmiu rodzajów ciasteczek. Wywodzi się ona z XIX-wiecznej Szwecji. Szwedzkie panie domu przełomu XIX i XX wieku powinny były podawać do kawy tacę z siedmioma rodzajami drobnych ciastek. Mawiano, że gdyby zaserwowały mniej rodzajów, gospodynie uznano by za skąpe, a jeśli podałyby więcej, oceniono by je jako wyniosłe. Siedem rodzajów było liczbą idealną do pokazania swojego kunsztu, ale nieobnoszenia się z nim zanadto.

W Norwegii istnieje tradycja serwowania siedmiu rodzajów ciasteczek.Źródło: stock.adobe.com/licencja standardowa

Gospodyni miała spory wybór tego, jakie konkretnie będą to wypieki, gdyż popularnych rodzajów ciasteczek podawanych przy takich okazjach było więcej niż siedem. Siedem rodzajów ciastek podawano też w szwedzkich kawiarniach. W Norwegii zwyczaj ten praktykuje się głównie przy okazji Świąt Bożego Narodzenia, ale dawniej popularny był także na weselach. Jednym z siedmiu rodzajów ciastek mogą być pepperkaker, czyli pierniczki.

Składniki (przepis na około 20 ciasteczek):

Ciastka:

300 gramów masła

300 gramów cukru

Pół łyżeczki mielonych goździków

2 łyżeczki mielonego imbiru

2 łyżeczki mielonego pieprzu

2 łyżeczki mielonego cynamonu

3 decylitry melasy lub syropu z brązowego cukru

2 jajka

4 łyżeczki sody oczyszczonej

około 900 gramów mąki pszennej

Lukrowa polewa:

około 250 gramów cukru pudru

białko 1 jajka

pół łyżeczki soku z cytryny

Sposób przygotowania: W garnku wymieszaj masło, cukier i syrop cukrowy/melasę. Podgrzewaj, mieszając, aż cukier się rozpuści. Dodaj goździki, imbir, pieprz oraz cynamon i dobrze wymieszaj. Zdejmij garnek z ognia, pozwól masie trochę ostygnąć, po czym dodaj jajka i znów wszystko wymieszaj. Dodaj sodę oczyszczoną i przesianą przez sitko mąkę. Wymieszaj wszystko, aż powstanie gładkie ciasto. Będzie miękkie i lepkie, stwardnieje dopiero po ostygnięciu. Wlej masę do miski, oprósz mąką, przykryj folią spożywczą i zostaw w lodówce na kilka/kilkanaście godzin. Gdy przystąpisz do rozwałkowywania masy i wycinania pierniczków, bierz za każdym razem tylko trochę ciasta, a resztę trzymaj w lodówce – trudno się przygotowuje ciasteczka, gdy masa jest zbyt ciepła. Każdą niewielką porcję ciasta zagnieć. Jeśli wyda ci się zbyt miękkie, dodaj jeszcze trochę mąki. Powinno przypominać konsystencją plastelinę. Rozwałkuj je na grubość ok. 3 milimetrów i wycinaj przy użyciu foremek ulubione wzory. Piernikowe figurki przełóż na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Gdy wypełnisz blachę, wstaw ją do piekarnika na środkowy poziom. Piecz w temperaturze 175 stopni przez około 10 minut. Poczekaj, aż ciastka całkiem ostygną, zanim polejesz je polewą. By ją przygotować, wymieszaj cukier puder z białkiem jajka i dodanym po chwili sokiem z cytryny. Uzyskasz gęstą masę. Udekoruj nią ciasteczka.

Delfiakake – czekoladowa pycha bez pieczenia To deser o dość krótkim rodowodzie, przepis powstał dopiero w 1949 roku. Mimo to gości na norweskich stołach świątecznych na tyle często, by stać się kolejnym typowo bożonarodzeniowym przysmakiem.

Składniki:

4 łyżki zaparzonej mocnej kawy

250 gramów oleju kokosowego

250 gramów czekolady do gotowania

2 jajka

3 łyżki cukru

100 gramów herbatników lub krakersów

200 gramów marcepanu

200 gramów galaretek w cukrze

Sposób przygotowania: Olej kokosowy umieść w garnku na małym ogniu, niech zacznie się roztapiać. Po chwili dodaj czekoladę, wymieszaj, niech się razem rozpuszczą. Potem odstaw masę, niech trochę ostygnie. Utrzyj żółtka jajek z cukrem, po chwili dodaj ubite na pianę białka. Do powstałego w ten sposób kogla-mogla powoli, po trochu dolewaj masę kokosowo-czekoladową. Wymieszaj. Po wymieszaniu masa powinna być błyszcząca i trochę się ciagnąć. Dolej kawę i zamieszaj wszystko raz jeszcze. Wyłóż keksownicę folią aluminiową i umieszczaj naprzemiennie warstwami – czekoladę, herbatniki (lub krakersy, jeśli chcesz przełamać smak ciasta czymś słonym), marcepan pokrojony w cienkie plasterki, połowę galaretek, a na wierzchu znów czekoladę. Udekoruj całość drugą połową galaretek, przykryj foremkę folią i odstaw deser do lodówki na kilka/kilkanaście godzin. Podawaj schłodzony.

Julebrød, czyli bożonarodzeniowy chlebek To proste, ale wdzięczne ciasto drożdżowe najlepiej smakuje posmarowane masłem. Dobrym pomysłem dla fanów norweskich smaków będzie też jedzenie go z brunostem. A jak je przygotować? To proste!

Składniki:

125 mililitrów wody o temperaturze około 37 stopni

125 mililitrów tłustego mleka (3,2%) o temperaturze ok. 37 stopni

600 gramów przesianej mąki

125 gramów cukru

125 gramów masła (temperatura pokojowa, pokrojone w kostkę)

5 gramów kardamonu

3,5 grama soli

25 gramów świeżych drożdży

150 gramów rodzynek

1 jajko

Sposób przygotowania: Drożdże wymieszaj z wodą i mlekiem. Dodaj wszystkie suche składniki i dobrze zagnieć ciasto (najlepiej w robocie kuchennym). Następnie dodaj masło i wróć do zagniatania. Kontynuuj przez około 10-15 minut do momentu, gdy ciasto będzie gładkie i nie będzie się lepić do rąk/ścianek robota kuchennego. W razie potrzeby możesz dodawać do niego odrobinę mleka lub mąki, jeśli wydaje ci się za rzadkie lub zbyt twarde. Dodaj rodzynki i delikatnie zagnieć ciasto raz jeszcze. Umieść je w misce, przykryj ją ściereczką i pozwól ciastu rosnąć przed 30 minut. Następnie przełóż ciasto do keksownicy wyłożonej papierem do pieczenia, przykryj znów ściereczką i poczekaj, aż masa zwiększy swoją objętość mniej więcej dwukrotnie. Następnie posmaruj ciasto pędzelkiem umoczonym w roztrzepanym jajku i wstaw je do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni. Zmniejsz temperaturę do 175 stopni i piecz około 25-30 minut. Następnie wyłącz i uchyl piekarnik, pozwól ciastu powoli ostygnąć.

Julebrød najlepiej smakuje posmarowany masłem.wikimedia.org/ fot. onathunder/ public domain

Wszystkie te pyszności mogą naprawdę godnie reprezentować Norwegię na polskim stole wigilijnym. Powodzenia i smacznego!

Źródła: książka „Tradycje kulinarne Norwegii”, Magdalena Tomaszewska-Bolałek, detsoteliv.no, matprat.no, meny.no, mills.no