Problem wigilii firmowych w Norwegii. O tym nikt nie mówi głośno

Odpowiedź na pytanie o „akceptowalną” ilość alkoholu znacząco dzieli pracowników. Fot. Pixnio

Nowe dane organizacji "Av-og-til" pokazują, że sześciu na dziesięciu pracowników w Norwegii widziało podczas firmowych kolacji świątecznych kolegów, którzy przesadzili z alkoholem. Organizacja apeluje do przełożonych o wcześniejsze rozmowy o zasadach, zanim ruszy sezon takich spotkań.

W badaniu przeprowadzonym przez Respons Analyse na zlecenie organizacji "Av-og-til" wyraźnie widać skalę zjawiska. Aż 58 proc. osób, które brały udział w firmowych kolacjach świątecznych, wskazało, że widziało zbyt pijanych kolegów lub przełożonych.



Wśród kobiet odsetek ten wynosi 63 proc., a wśród mężczyzn 53 proc. Sekretarz generalna Ragnhild Kaski podkreśla, że wyniki stawiają pracodawców w trudnej sytuacji związanej z kulturą picia. Jej zdaniem szefowie powinni jasno określić oczekiwania dotyczące alkoholu.

Konsekwencje złych decyzji przy stole Wypowiedzi Kaski towarzyszą ostrzeżenia dotyczące zachowań, które mogą mieć skutki zawodowe. Zwraca uwagę, że osoby nadużywające alkoholu często zapominają, iż dzień później spotkają tych samych współpracowników przy ekspresie do kawy.



Podkreśla, że nawet jeśli nieodpowiednie zachowania miały miejsce podczas firmowej kolacji świątecznej, pracownik może spodziewać się reakcji ze strony pracodawcy. Część osób planuje huczną zabawę, podczas gdy inni wahają się, czy w ogóle wziąć udział w wydarzeniu. Zaznacza, że rozmowa o zasadach przed spotkaniem może ograniczyć napięcia po jego zakończeniu.

Wiele osób obawia się kompromitacji przed współpracownikami.Fot. fotolia.com

Norwegowie różnią się w ocenie alkoholu Badanie ujawnia także duże różnice w ocenie skali picia. Łącznie 55 proc. ankietowanych uważa, że na firmowych kolacjach świątecznych pije się za dużo. Wśród kobiet ten odsetek sięga 64 proc., a wśród mężczyzn 47 proc.



Norwegowie nie są też zgodni co do liczby alkoholu, którą uznają za akceptowalną. Średni wynik to 4,2 jednostki, przy czym mężczyźni wskazują 4,6 jednostki, a kobiety 3,9. Jednocześnie 3 proc. badanych uważa, że odpowiednia liczba to zero.

Organizacja "Av-og-til" zapowiada dalsze działania informacyjne w okresie wzmożonych firmowych spotkań świątecznych. Przedstawiciele liczą, że wyniki badania zachęcą pracodawców do ustalania jasnych zasad i tworzenia bezpiecznej atmosfery podczas wydarzeń. Podkreślają również, że rozmowy o alkoholu mogą na stałe wpisać się w przygotowania do firmowych spotkań.