Problem wigilii firmowych w Norwegii. O tym nikt nie mówi głośno
07 grudnia 2025 11:49
Odpowiedź na pytanie o „akceptowalną” ilość alkoholu znacząco dzieli pracowników. Fot. Pixnio
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Wśród kobiet odsetek ten wynosi 63 proc., a wśród mężczyzn 53 proc. Sekretarz generalna Ragnhild Kaski podkreśla, że wyniki stawiają pracodawców w trudnej sytuacji związanej z kulturą picia. Jej zdaniem szefowie powinni jasno określić oczekiwania dotyczące alkoholu.
Konsekwencje złych decyzji przy stole
Podkreśla, że nawet jeśli nieodpowiednie zachowania miały miejsce podczas firmowej kolacji świątecznej, pracownik może spodziewać się reakcji ze strony pracodawcy. Część osób planuje huczną zabawę, podczas gdy inni wahają się, czy w ogóle wziąć udział w wydarzeniu. Zaznacza, że rozmowa o zasadach przed spotkaniem może ograniczyć napięcia po jego zakończeniu.
Norwegowie różnią się w ocenie alkoholu
Norwegowie nie są też zgodni co do liczby alkoholu, którą uznają za akceptowalną. Średni wynik to 4,2 jednostki, przy czym mężczyźni wskazują 4,6 jednostki, a kobiety 3,9. Jednocześnie 3 proc. badanych uważa, że odpowiednia liczba to zero.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz