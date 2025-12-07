Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

Kalendarz 2026

Mikołajkowy rabat 6% z kodem: MIKOŁAJKI

 Kup teraz Autopromocja
Sprawdź

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Aktualności

Problem wigilii firmowych w Norwegii. O tym nikt nie mówi głośno

Redakcja

07 grudnia 2025 11:49

Kopiuj link
Problem wigilii firmowych w Norwegii. O tym nikt nie mówi głośno

Odpowiedź na pytanie o „akceptowalną” ilość alkoholu znacząco dzieli pracowników. Fot. Pixnio

Nowe dane organizacji "Av-og-til" pokazują, że sześciu na dziesięciu pracowników w Norwegii widziało podczas firmowych kolacji świątecznych kolegów, którzy przesadzili z alkoholem. Organizacja apeluje do przełożonych o wcześniejsze rozmowy o zasadach, zanim ruszy sezon takich spotkań.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Tłumaczenie przysięgłe dokumentów na norweski

TRANSPORT AUT TRAKTORY PROMOCJA 4000 Kr Oslo Polska

Lekcje języka norweskiego online, e-norweski.pl

Ogłoszenia MojaNorwegia

W badaniu przeprowadzonym przez Respons Analyse na zlecenie organizacji "Av-og-til" wyraźnie widać skalę zjawiska. Aż 58 proc. osób, które brały udział w firmowych kolacjach świątecznych, wskazało, że widziało zbyt pijanych kolegów lub przełożonych.

Wśród kobiet odsetek ten wynosi 63 proc., a wśród mężczyzn 53 proc. Sekretarz generalna Ragnhild Kaski podkreśla, że wyniki stawiają pracodawców w trudnej sytuacji związanej z kulturą picia. Jej zdaniem szefowie powinni jasno określić oczekiwania dotyczące alkoholu.
Norwegowie królami lenistwa? Lata dobrobytu mogą zaszkodzić

Konsekwencje złych decyzji przy stole

Wypowiedzi Kaski towarzyszą ostrzeżenia dotyczące zachowań, które mogą mieć skutki zawodowe. Zwraca uwagę, że osoby nadużywające alkoholu często zapominają, iż dzień później spotkają tych samych współpracowników przy ekspresie do kawy.

Podkreśla, że nawet jeśli nieodpowiednie zachowania miały miejsce podczas firmowej kolacji świątecznej, pracownik może spodziewać się reakcji ze strony pracodawcy. Część osób planuje huczną zabawę, podczas gdy inni wahają się, czy w ogóle wziąć udział w wydarzeniu. Zaznacza, że rozmowa o zasadach przed spotkaniem może ograniczyć napięcia po jego zakończeniu.
Wiele osób obawia się kompromitacji przed współpracownikami.

Wiele osób obawia się kompromitacji przed współpracownikami.Fot. fotolia.com

Norwegowie różnią się w ocenie alkoholu

Badanie ujawnia także duże różnice w ocenie skali picia. Łącznie 55 proc. ankietowanych uważa, że na firmowych kolacjach świątecznych pije się za dużo. Wśród kobiet ten odsetek sięga 64 proc., a wśród mężczyzn 47 proc.

Norwegowie nie są też zgodni co do liczby alkoholu, którą uznają za akceptowalną. Średni wynik to 4,2 jednostki, przy czym mężczyźni wskazują 4,6 jednostki, a kobiety 3,9. Jednocześnie 3 proc. badanych uważa, że odpowiednia liczba to zero.
Nadchodzące święta bez gwarancji zimy. Wigilia pod znakiem 50 prognoz
Organizacja "Av-og-til" zapowiada dalsze działania informacyjne w okresie wzmożonych firmowych spotkań świątecznych. Przedstawiciele liczą, że wyniki badania zachęcą pracodawców do ustalania jasnych zasad i tworzenia bezpiecznej atmosfery podczas wydarzeń. Podkreślają również, że rozmowy o alkoholu mogą na stałe wpisać się w przygotowania do firmowych spotkań.
0
0
0
0
0

Moja Norwegia poleca

Polski Psychotraumatolog w Oslo
Oslo, okręg miasta, Oslo
ZATRUDNIE PRACOWNIKOW BUDWOLANYCH OD ZARAZ
Przejdź do ogłoszenia
ZATRUDNIE PRACOWNIKOW BUDWOLANYCH OD ZARAZ Opony Masaż
Viken, Lommedalen
POSZUKUJEMY PRACOWNIKA OGÓLNOBUDOWLANEGO
Przejdź do ogłoszenia
POSZUKUJEMY PRACOWNIKA OGÓLNOBUDOWLANEGO Szkolenia Online 96015
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych Stillas utleie As Pedzik transport
Oslo, okręg miasta
PRACA LEGALNA BEZ JĘZYKA - SPRZĄTANIE
Przejdź do ogłoszenia
PRACA LEGALNA BEZ JĘZYKA - SPRZĄTANIE Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.