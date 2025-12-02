Nadchodzące święta bez gwarancji zimy. Wigilia pod znakiem 50 prognoz
02 grudnia 2025 17:19
Na 24 grudnia istnieje ponad 50 możliwych scenariuszy pogodowych. Fot. Marie Kristine Dinessen, Instytut Meteorologiczny
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Obserwowane dotąd modele nie wykazują dominującego kierunku rozwoju sytuacji. Wiadomo jedynie, że scenariuszy jest wiele i każdy z nich ma podobne szanse.
Łagodna aura na południu, zimowo na północy
W północnej Norwegii szanse na minusowe temperatury są większe, co sprzyja zimowej scenerii. Nie zmienia to jednak faktu, że warunki nadal pozostają zmienne w całym kraju.
Grudniowe warunki potrafią zmienić się gwałtownie, co utrudnia dokładne prognozy.Fot. Knut Opeide, Statens vegvesen
Północ faworytem zimowej pogody
Według meteorologa możliwe jest też więcej przejaśnień w północnych rejonach pod koniec tygodnia. W pozostałej części kraju dominują gumowce zamiast zimowych butów, zwłaszcza na zachodnim wybrzeżu. Modele wskazują na możliwość bardziej suchych okresów wraz ze zbliżającym się kolejnym tygodniem.
Wigilia z ponad 50 wariantami pogody
Meteorolog unika jednak jednoznacznych deklaracji dotyczących śnieżnych świąt. Podkreśla jedynie, że nie ma obecnie wyraźnych sygnałów ani za, ani przeciw białej gwiazdce.
Ostateczna aura świąteczna pozostanie niewiadomą aż do ostatnich dni przed Wigilią.Fot. Oddleif Larsen/UiT
Zimowa nadzieja mimo pogodowej niewiadomej
Jedno jest pewne. Ostateczny kształt świątecznej aury pozostanie niewiadomą aż do ostatnich dni przed Wigilią. Warto więc śledzić najnowsze komunikaty pogodowe, bo tegoroczny grudzień zapowiada się wyjątkowo dynamicznie.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.