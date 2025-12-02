Nadchodzące święta bez gwarancji zimy. Wigilia pod znakiem 50 prognoz

Na 24 grudnia istnieje ponad 50 możliwych scenariuszy pogodowych. Fot. Marie Kristine Dinessen, Instytut Meteorologiczny

Meteorolodzy podkreślają, że prognozy na Wigilię są wyjątkowo niepewne, a rozpiętość możliwych scenariuszy jest większa niż zwykle. Najnowsze analizy sugerują zarówno szanse na mróz, jak i możliwość kontynuacji łagodnej i mokrej pogody.

Meteorolog Marek Ratajczak z Instytutu Meteorologicznego jasno podkreśla, że na razie nie ma prostych odpowiedzi. Prognozy nawet tydzień naprzód obarczone są dużym poziomem niepewności, co utrudnia określenie, czy śnieg utrzyma się w świątecznym okresie.



Obserwowane dotąd modele nie wykazują dominującego kierunku rozwoju sytuacji. Wiadomo jedynie, że scenariuszy jest wiele i każdy z nich ma podobne szanse.

Łagodna aura na południu, zimowo na północy Długoterminowe prognozy jeszcze niedawno sugerowały wyjątkowo mroźną zimę, ale jak dotąd silne mrozy nie nadeszły. W wielu regionach kraju pogoda była łagodna, szara i deszczowa. Ratajczak informuje, że taka aura może utrzymać się co najmniej przez najbliższe dwa tygodnie, szczególnie w południowej części kraju.



W północnej Norwegii szanse na minusowe temperatury są większe, co sprzyja zimowej scenerii. Nie zmienia to jednak faktu, że warunki nadal pozostają zmienne w całym kraju.

Grudniowe warunki potrafią zmienić się gwałtownie, co utrudnia dokładne prognozy.Fot. Knut Opeide, Statens vegvesen

Północ faworytem zimowej pogody Na ten moment to właśnie północ pozostaje faworytem zimowej aury. W regionach takich jak Troms i Finnmark utrzymują się temperatury poniżej zera, a dodatkowe opady śniegu zapowiadane są na 3 grudnia.



Według meteorologa możliwe jest też więcej przejaśnień w północnych rejonach pod koniec tygodnia. W pozostałej części kraju dominują gumowce zamiast zimowych butów, zwłaszcza na zachodnim wybrzeżu. Modele wskazują na możliwość bardziej suchych okresów wraz ze zbliżającym się kolejnym tygodniem.

Wigilia z ponad 50 wariantami pogody W kontekście Wigilii niepewność jest jeszcze większa. Ratajczak opublikował animację przedstawiającą ponad 50 możliwych wariantów pogody na 24 grudnia. Zakres prognoz obejmuje wszystko — od 30 stopni mrozu w głębi lądu po 10 stopni powyżej zera przy wybrzeżu.



Meteorolog unika jednak jednoznacznych deklaracji dotyczących śnieżnych świąt. Podkreśla jedynie, że nie ma obecnie wyraźnych sygnałów ani za, ani przeciw białej gwiazdce.

Ostateczna aura świąteczna pozostanie niewiadomą aż do ostatnich dni przed Wigilią.Fot. Oddleif Larsen/UiT

Zimowa nadzieja mimo pogodowej niewiadomej Meteorolog dodaje, że mimo braku jednoznacznych prognoz nie warto rezygnować z nadziei na zimową atmosferę. Zmiany w modelach mogą pojawić się w każdej chwili, a grudniowa pogoda często zaskakuje nawet specjalistów.



Jedno jest pewne. Ostateczny kształt świątecznej aury pozostanie niewiadomą aż do ostatnich dni przed Wigilią. Warto więc śledzić najnowsze komunikaty pogodowe, bo tegoroczny grudzień zapowiada się wyjątkowo dynamicznie.

