Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

Polsko-norweski

Kalendarz 2026

Sprawdź
Autopromocja
Sprawdź

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Aktualności

Nadchodzące święta bez gwarancji zimy. Wigilia pod znakiem 50 prognoz

Redakcja

02 grudnia 2025 17:19

Kopiuj link
1
Nadchodzące święta bez gwarancji zimy. Wigilia pod znakiem 50 prognoz

Na 24 grudnia istnieje ponad 50 możliwych scenariuszy pogodowych. Fot. Marie Kristine Dinessen, Instytut Meteorologiczny

Meteorolodzy podkreślają, że prognozy na Wigilię są wyjątkowo niepewne, a rozpiętość możliwych scenariuszy jest większa niż zwykle. Najnowsze analizy sugerują zarówno szanse na mróz, jak i możliwość kontynuacji łagodnej i mokrej pogody.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

PL-NO-PL Wyjazd 11.12 Powrót 14.12

Ubezpieczenie zdrowotne z Norwegii | Dokument S1 (E-106 / E-109)

ARCHITEKT MNAL - Michał Zurawiecki

Ogłoszenia MojaNorwegia

Meteorolog Marek Ratajczak z Instytutu Meteorologicznego jasno podkreśla, że na razie nie ma prostych odpowiedzi. Prognozy nawet tydzień naprzód obarczone są dużym poziomem niepewności, co utrudnia określenie, czy śnieg utrzyma się w świątecznym okresie.

Obserwowane dotąd modele nie wykazują dominującego kierunku rozwoju sytuacji. Wiadomo jedynie, że scenariuszy jest wiele i każdy z nich ma podobne szanse.
Zaproszenie po 200 latach. Norweska gmina wysyła sygnał w stronę USA

Łagodna aura na południu, zimowo na północy

Długoterminowe prognozy jeszcze niedawno sugerowały wyjątkowo mroźną zimę, ale jak dotąd silne mrozy nie nadeszły. W wielu regionach kraju pogoda była łagodna, szara i deszczowa. Ratajczak informuje, że taka aura może utrzymać się co najmniej przez najbliższe dwa tygodnie, szczególnie w południowej części kraju.

W północnej Norwegii szanse na minusowe temperatury są większe, co sprzyja zimowej scenerii. Nie zmienia to jednak faktu, że warunki nadal pozostają zmienne w całym kraju.
Grudniowe warunki potrafią zmienić się gwałtownie, co utrudnia dokładne prognozy.

Grudniowe warunki potrafią zmienić się gwałtownie, co utrudnia dokładne prognozy.Fot. Knut Opeide, Statens vegvesen

Północ faworytem zimowej pogody

Na ten moment to właśnie północ pozostaje faworytem zimowej aury. W regionach takich jak Troms i Finnmark utrzymują się temperatury poniżej zera, a dodatkowe opady śniegu zapowiadane są na 3 grudnia.

Według meteorologa możliwe jest też więcej przejaśnień w północnych rejonach pod koniec tygodnia. W pozostałej części kraju dominują gumowce zamiast zimowych butów, zwłaszcza na zachodnim wybrzeżu. Modele wskazują na możliwość bardziej suchych okresów wraz ze zbliżającym się kolejnym tygodniem.
Nowy dokument dla cudzoziemców w Norwegii. Ma ułatwić życie nad fiordami

Wigilia z ponad 50 wariantami pogody

W kontekście Wigilii niepewność jest jeszcze większa. Ratajczak opublikował animację przedstawiającą ponad 50 możliwych wariantów pogody na 24 grudnia. Zakres prognoz obejmuje wszystko — od 30 stopni mrozu w głębi lądu po 10 stopni powyżej zera przy wybrzeżu.

Meteorolog unika jednak jednoznacznych deklaracji dotyczących śnieżnych świąt. Podkreśla jedynie, że nie ma obecnie wyraźnych sygnałów ani za, ani przeciw białej gwiazdce.
Ostateczna aura świąteczna pozostanie niewiadomą aż do ostatnich dni przed Wigilią.

Ostateczna aura świąteczna pozostanie niewiadomą aż do ostatnich dni przed Wigilią.Fot. Oddleif Larsen/UiT

Zimowa nadzieja mimo pogodowej niewiadomej

Meteorolog dodaje, że mimo braku jednoznacznych prognoz nie warto rezygnować z nadziei na zimową atmosferę. Zmiany w modelach mogą pojawić się w każdej chwili, a grudniowa pogoda często zaskakuje nawet specjalistów.

Jedno jest pewne. Ostateczny kształt świątecznej aury pozostanie niewiadomą aż do ostatnich dni przed Wigilią. Warto więc śledzić najnowsze komunikaty pogodowe, bo tegoroczny grudzień zapowiada się wyjątkowo dynamicznie.
0
0
0
0
0
Kalendarz na 2026
Piękne norweskie widoki na każdy miesiąc
reklama

Moja Norwegia poleca

Pedzik transport Szkolenia Online 96015
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK
Oslo, okręg miasta, Oslo
ZATRUDNIE PRACOWNIKOW BUDWOLANYCH OD ZARAZ
Przejdź do ogłoszenia
ZATRUDNIE PRACOWNIKOW BUDWOLANYCH OD ZARAZ
Oslo, okręg miasta
SPRZĄTANIE - PRACA LEGALNA BEZ JĘZYKA
Przejdź do ogłoszenia
SPRZĄTANIE - PRACA LEGALNA BEZ JĘZYKA Troll Rental ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN
Oslo, okręg miasta
Hurtownia materiałów budowlanych | Sprzedaż okien i drzwi
Przejdź do ogłoszenia
Hurtownia materiałów budowlanych | Sprzedaż okien i drzwi Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Polski Psychotraumatolog w Oslo Masaż Stillas utleie As
Oslo, okręg miasta
PRACA LEGALNA BEZ JĘZYKA - SPRZĄTANIE
Przejdź do ogłoszenia
PRACA LEGALNA BEZ JĘZYKA - SPRZĄTANIE
kup tutaj reklamę
Komentarze (1)
Dodaj komentarz
Anonimowy
37 minut temu
Snieg topnieje w górach na zachodzie ciekawa sytuacja
0
Odpowiedz

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.