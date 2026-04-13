Najem w Norwegii coraz droższy. Dane pokazują, gdzie wzrosty są najbardziej odczuwalne

Ceny najmu w Norwegii rosną w rekordowym tempie. Najsilniejszą dynamikę odnotowano w Bergen, gdzie presja na rynku jest wyjątkowo wysoka.

Podsumowanie artykułu

Na początku roku czynsze wzrosły najszybciej w historii pomiarów. Dane Eiendom Norge wskazują na wyraźne przyspieszenie trendu. Szczególnie wyróżnia się Bergen. W pierwszym kwartale ceny najmu wyniosły 8,9 proc. Wzrosty są efektem rosnących kosztów i ograniczonej podaży mieszkań.

Rekordowy wzrost cen najmu W największych miastach Norwegii czynsze wzrosły o 3,4 proc. w pierwszym kwartale. W ujęciu rocznym dynamika wyniosła 7,9 proc. To najwyższy wynik dla tego okresu od 2013 roku. Bergen znalazło się na czele zestawienia. Dane potwierdzają wyraźne przyspieszenie po pandemii.



Od 2022 roku ceny najmu rosną systematycznie. Łączny wzrost w tym okresie sięga blisko 30 proc. Zmiany są powiązane z sytuacją makroekonomiczną. Wyższe czynsze wpływają na poziom inflacji. Najem stanowi istotną część koszyka konsumenckiego.

Wyższe czynsze utrudniają osiągnięcie celu inflacyjnego Norges Bank.Fot. Pixabay

Presja kosztowa i ograniczona podaż Wyższe stopy procentowe zwiększyły koszty finansowania nieruchomości. Właściciele przenoszą je na najemców. Rosną także podatki i koszty utrzymania lokali. To bezpośrednio przekłada się na wysokość czynszów. Presja kosztowa pozostaje wysoka.



Jednocześnie maleje liczba dostępnych mieszkań na wynajem. Niska aktywność budowlana ogranicza podaż. Coraz więcej osób konkuruje o te same lokale. Na koniec pierwszego kwartału dostępnych było 3156 mieszkań w czterech największych miastach. Spadki podaży widoczne są szczególnie w Bergen oraz Stavanger i Sandnes.