13 kwietnia 2026 13:27
Najem w Norwegii coraz droższy. Dane pokazują, gdzie wzrosty są najbardziej odczuwalne
Rekordowy wzrost cen najmu
Od 2022 roku ceny najmu rosną systematycznie. Łączny wzrost w tym okresie sięga blisko 30 proc. Zmiany są powiązane z sytuacją makroekonomiczną. Wyższe czynsze wpływają na poziom inflacji. Najem stanowi istotną część koszyka konsumenckiego.
Presja kosztowa i ograniczona podaż
Jednocześnie maleje liczba dostępnych mieszkań na wynajem. Niska aktywność budowlana ogranicza podaż. Coraz więcej osób konkuruje o te same lokale. Na koniec pierwszego kwartału dostępnych było 3156 mieszkań w czterech największych miastach. Spadki podaży widoczne są szczególnie w Bergen oraz Stavanger i Sandnes.
Zróżnicowanie regionalne rynku
W ujęciu rocznym liderami były Stavanger i Sandnes. Wzrost wyniósł tam 13,2 proc. Dane pokazują zmienność regionalną rynku. Czynniki strukturalne nadal ograniczają jego rozwój. Wysoki poziom stóp procentowych wpływa na koszty mieszkań i poziom czynszów.
