Mieszkańcy Norwegii w końcu odetchną finansowo? Tak mówi prezeska banku centralnego

Szefowa Norges Bank podtrzymuje prognozę poprawy sytuacji finansowej gospodarstw domowych. Wskazuje na szybszy wzrost płac niż cen mimo globalnych niepokojów, które mają wpływ na kraj fiordów.

Wojna i napięcia geopolityczne wpływają na światową gospodarkę. Wzrosła zmienność cen surowców i akcji. Temat był omawiany podczas wystąpienia w miejscowości Alta. Ida Wolden Bache przedstawiła aktualne prognozy dla Norwegii.

Renta i wpływ globalnych wydarzeń Norges Bank zmienił wcześniejsze założenia dotyczące stóp procentowych. Zamiast obniżek w 2026 roku pojawiła się perspektywa podwyżek jeszcze w tym samym roku. Ida Wolden Bache zaznaczyła, że prognozy nie są zobowiązaniem. Decyzje zależą od napływających danych. Wzrost cen energii był jednym z czynników zmian.



Szefowa banku podkreśliła jednak, że korekta prognoz nie wynika wyłącznie z sytuacji na Bliskim Wschodzie. Istotne były także wyższa inflacja oraz oczekiwania dotyczące płac. Według Norges Bank podwyżka prognozy nastąpiłaby nawet bez wzrostu cen energii. Bank analizuje szeroki zakres danych. Obejmuje on także rynek pracy i konsumpcję.

Płace, inflacja i siła nabywcza Prognoza poprawy siły nabywczej pozostaje aktualna. Norges Bank zakłada, że wynagrodzenia będą rosły szybciej niż ceny. Oznacza to realny wzrost dochodów. Prezeska banku centralnego odrzuca tezę o spirali płacowo-cenowej. Podkreśla, że sytuacja nie spełnia takich kryteriów.



Wzrost płac miał w ostatnich latach wpływ na inflację. Dotyczyło to szczególnie krajowych towarów i usług. Obecnie tempo wzrostu wynagrodzeń zaczyna się obniżać. Bank oczekuje dalszego wyhamowania tego trendu. Wraz z tym inflacja bazowa ma zbliżać się do poziomu docelowego (2,0 proc.).