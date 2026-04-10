10 kwietnia 2026 10:12
Mieszkańcy Norwegii w końcu odetchną finansowo? Tak mówi prezeska banku centralnego
Szefowa Norges Bank podtrzymuje prognozę poprawy sytuacji finansowej gospodarstw domowych. Wskazuje na szybszy wzrost płac niż cen mimo globalnych niepokojów, które mają wpływ na kraj fiordów.
Wahania cen ropy są obecnie bardzo duże. Fot. materiały prasowe Norges Bank
Podsumowanie artykułu
Wojna i napięcia geopolityczne wpływają na światową gospodarkę. Wzrosła zmienność cen surowców i akcji. Temat był omawiany podczas wystąpienia w miejscowości Alta. Ida Wolden Bache przedstawiła aktualne prognozy dla Norwegii.
Renta i wpływ globalnych wydarzeń
Norges Bank zmienił wcześniejsze założenia dotyczące stóp procentowych. Zamiast obniżek w 2026 roku pojawiła się perspektywa podwyżek jeszcze w tym samym roku. Ida Wolden Bache zaznaczyła, że prognozy nie są zobowiązaniem. Decyzje zależą od napływających danych. Wzrost cen energii był jednym z czynników zmian.
Szefowa banku podkreśliła jednak, że korekta prognoz nie wynika wyłącznie z sytuacji na Bliskim Wschodzie. Istotne były także wyższa inflacja oraz oczekiwania dotyczące płac. Według Norges Bank podwyżka prognozy nastąpiłaby nawet bez wzrostu cen energii. Bank analizuje szeroki zakres danych. Obejmuje on także rynek pracy i konsumpcję.
Płace, inflacja i siła nabywcza
Prognoza poprawy siły nabywczej pozostaje aktualna. Norges Bank zakłada, że wynagrodzenia będą rosły szybciej niż ceny. Oznacza to realny wzrost dochodów. Prezeska banku centralnego odrzuca tezę o spirali płacowo-cenowej. Podkreśla, że sytuacja nie spełnia takich kryteriów.
Wzrost płac miał w ostatnich latach wpływ na inflację. Dotyczyło to szczególnie krajowych towarów i usług. Obecnie tempo wzrostu wynagrodzeń zaczyna się obniżać. Bank oczekuje dalszego wyhamowania tego trendu. Wraz z tym inflacja bazowa ma zbliżać się do poziomu docelowego (2,0 proc.).
W najbliższym czasie kluczowe będą nowe dane o inflacji oraz wyniki negocjacji płacowych. Znaczenie mają również kurs NOK oraz ceny ropy. Wahania na rynku energii pozostają znaczne. Norges Bank zapowiada uwzględnienie wszystkich tych czynników w kolejnych prognozach. Decyzje dotyczące stóp będą podejmowane w warunkach utrzymującej się niepewności.
SUKCES.
Prosto i na temat
Norwegia się skończyła
Czas wracać do Polski
Wszędzie dobrze ale w domu najlepiej
Ja nigdy nie czułem się Norwegiem i nie uczyłem się języka norweskiego jak co nie którzy mnie wystarczył angielski i po co mi ten norweski dziś pracuję w NO jutro w EU
Idzie dobrze zarobić
Pogadać z naszymi pożartować w robocie
Inna mentalność myślenie
Do Norwegii to na 2 tygodnie na wycieczkę objazdową pozwiedzać bo naturę i fiordy mają piękne ale żyć tu na dłuższą metę to nie
Nigdy nie będę się czuł tu dobrze
Ale żyć i mieszkać w Norwegii na dłuższy czas
Nie bardzo
Ale on dorabiał się w dobrych czasach a teraz
Koniec ELDORADO
W Polsce sobie teraz jeździ na delegacjach na projektu i zarabia 13 tys PLN około na rękę
Co weekend w domu zadowolony
Nie widze nie czuje zmian na gorsze!
Zaznaczam ze zyje tez w polsce, jestem w domu co miesiac na 2 tygodnie .
Co z tego ze korona poszla w doł, cena za uslugi podniesiona , odpowiednie podwyzki dla pracownikow I wszystko jest jak bylo.
Mój kumpel przez 20 lat i kupił 4 mieszkania
To o czym my mówimy?
Tyle lat norweska korona szoruje po dnie i nie widać żeby próbowała przebić 40 groszy ?
Lipa już tak naprawdę nie widać tych niby odłożonych pieniędzy bo waluta słaba
Ja nie narzekam ja stawiam sprawę jasno
Do Niemiec i co zadowolony 2023 wyjechał bo powiedział że waluta słaba on tu nie będzie pracował teraz ma auto służbowe cztery tygodnie w Niemczech 1,5 tygodnia w Polsce zadowolony
Tu nie widział tej kasy tam w Niemczech widzi że jest bardzo dobrze
Mój szwagier to tam dobrze zarabia nie to co tu...
Wiem, bo mieszkałem tutaj z rodziną. Nie chcę się tutaj terazvrozwodzić nad tym, ale życie potrafi zaskoczyć kolego.