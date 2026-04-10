Biznes i gospodarka
|
Redakcja
|

10 kwietnia 2026 10:12

Mieszkańcy Norwegii w końcu odetchną finansowo? Tak mówi prezeska banku centralnego

Szefowa Norges Bank podtrzymuje prognozę poprawy sytuacji finansowej gospodarstw domowych. Wskazuje na szybszy wzrost płac niż cen mimo globalnych niepokojów, które mają wpływ na kraj fiordów.
Mieszkańcy Norwegii w końcu odetchną finansowo? Tak mówi prezeska banku centralnego
Wahania cen ropy są obecnie bardzo duże. Fot. materiały prasowe Norges Bank
Wojna i napięcia geopolityczne wpływają na światową gospodarkę. Wzrosła zmienność cen surowców i akcji. Temat był omawiany podczas wystąpienia w miejscowości Alta. Ida Wolden Bache przedstawiła aktualne prognozy dla Norwegii.
Renta i wpływ globalnych wydarzeń

Norges Bank zmienił wcześniejsze założenia dotyczące stóp procentowych. Zamiast obniżek w 2026 roku pojawiła się perspektywa podwyżek jeszcze w tym samym roku. Ida Wolden Bache zaznaczyła, że prognozy nie są zobowiązaniem. Decyzje zależą od napływających danych. Wzrost cen energii był jednym z czynników zmian.

Szefowa banku podkreśliła jednak, że korekta prognoz nie wynika wyłącznie z sytuacji na Bliskim Wschodzie. Istotne były także wyższa inflacja oraz oczekiwania dotyczące płac. Według Norges Bank podwyżka prognozy nastąpiłaby nawet bez wzrostu cen energii. Bank analizuje szeroki zakres danych. Obejmuje on także rynek pracy i konsumpcję.
Niższe ceny ropy mogą ograniczyć potrzebę podwyżek stóp.

Niższe ceny ropy mogą ograniczyć potrzebę podwyżek stóp.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Płace, inflacja i siła nabywcza

Prognoza poprawy siły nabywczej pozostaje aktualna. Norges Bank zakłada, że wynagrodzenia będą rosły szybciej niż ceny. Oznacza to realny wzrost dochodów. Prezeska banku centralnego odrzuca tezę o spirali płacowo-cenowej. Podkreśla, że sytuacja nie spełnia takich kryteriów.

Wzrost płac miał w ostatnich latach wpływ na inflację. Dotyczyło to szczególnie krajowych towarów i usług. Obecnie tempo wzrostu wynagrodzeń zaczyna się obniżać. Bank oczekuje dalszego wyhamowania tego trendu. Wraz z tym inflacja bazowa ma zbliżać się do poziomu docelowego (2,0 proc.).
W najbliższym czasie kluczowe będą nowe dane o inflacji oraz wyniki negocjacji płacowych. Znaczenie mają również kurs NOK oraz ceny ropy. Wahania na rynku energii pozostają znaczne. Norges Bank zapowiada uwzględnienie wszystkich tych czynników w kolejnych prognozach. Decyzje dotyczące stóp będą podejmowane w warunkach utrzymującej się niepewności.
Bob
2 dni temu
Reasumujac, stopy mialy spasc ale moze wzrosna, ale moze nie, ale jest swietnie a bedzie jeszcze lepiej, kraj rosnie w sile a ludziom zyje sie dostatnio.
SUKCES.
0
Odpowiedz
Anonimowy
15 godzin temu
Typowa lewacka gadka 😊
0
Odpowiedz
Anonimowy
2 dni temu
Energia 200%do góry ostatnie lata. A pensje 10% bilet na autobus zdrożał w ciągu roku 50% wypłaty 4% itp. Wołowina 1kg. 420nok. Co za kłamliwy artykuł. Raty kredytu o 50% W GÓRĘ
1
Odpowiedz
Pioter
2 dni temu
Siema wszystkim!
Prosto i na temat
Norwegia się skończyła
Czas wracać do Polski
Wszędzie dobrze ale w domu najlepiej
Ja nigdy nie czułem się Norwegiem i nie uczyłem się języka norweskiego jak co nie którzy mnie wystarczył angielski i po co mi ten norweski dziś pracuję w NO jutro w EU
4
Odpowiedz
Rizzonator
12 godzin temu
A kto pytał
0
Odpowiedz
Pioter
2 dni temu
W Polsce już jest dobrze
Idzie dobrze zarobić
Pogadać z naszymi pożartować w robocie
Inna mentalność myślenie
Do Norwegii to na 2 tygodnie na wycieczkę objazdową pozwiedzać bo naturę i fiordy mają piękne ale żyć tu na dłuższą metę to nie
Nigdy nie będę się czuł tu dobrze
0
Odpowiedz
Loko
2 dni temu
Tutaj mówią jak to jest super i będzie tylko lepiej a w następnym artykule możemy się dowiedzieć, że tromso jest w kryzysie finansowym... Kto pisze te artykuły??
0
Odpowiedz
Miguel
2 dni temu
Zważywszy na to, że lokalsi oszczędzają już niemal na wszystkim, to kraj stoi siłą i dobrobytem. Zgodnie z oczekiwaniami ogółu rządzących demoludów...
0
Odpowiedz
PiotrK
2 dni temu
Szefowa banku mówi, ze wynagrodzenia będą rosły szybciej od inflacji (!) To normalne w jej firmie. Janek,Peter oraz Svein z budowy oraz Halina, Monica i Danuta z firmy sprzątającej wiedzą, ze podwyżka płac im nie grozi a ceny w sklepach będą rosły jeszcze szybciej. Ma tupet!
0
Odpowiedz
Ola
2 dni temu
Wchodzę tu tylko po to by skomentować tę bzdury które tu wypisują pismaki. Dziwie się ludziom którzy biorą na serio dezinformacje i propagandę tu serwowaną. Dziwie się że jeszcze sie znajdą naiwni którzy są czytelnikami tego portalu. To źle świadczy o stanie zdrowia psychicznego
0
Odpowiedz
Bob
2 dni temu
A ja bardzo lubie artykuly na tym portalu. Nie maja co prawda tego poziomu co Monty Python, ale cos w tym stylu. I zauwaz, ze tworcy Monty Pythona celowo starali sie stworzyc cos smiesznego i oderwanego od rzeczywistosci a ci tutaj pisza tak zupelnie na serio. SAMORODNE TALENTY.
0
Odpowiedz
Anonimowy
24 godzin temu
Mieszkałem i pracowałem 20 lat w Norwegii,teraz mam emeryturę z Polski i Norwegii, ale wróciłem do swojego kraju ,gdzie jestem sobą i tu czuje się dobrze . W Norwegii zawsze czułem się obcy i dawali to odczuć
0
Odpowiedz
gregor84
24 godzin temu
Prawda
0
Odpowiedz
Bogaty norweg
2 dni temu
Polonorki wracaja do polski
6
Odpowiedz
Lp
2 dni temu
Polonorki z podkarpacia
2
Odpowiedz
Polonorek z Podkarpacia
19 godzin temu
Mieszkam w NO w PL też wybudowałem i mimo że pracuję w branży, która średnio jest płatna, to od 18 lat stać mnie na całkiem godne życie. A skoro wielkomiejskiej rasie wyższej zarówno słoma jak i ręce z d...y wystają, to mają problem.
1
Odpowiedz
Pioter
2 dni temu
Na delegacjach po Polsce można dobrze zarobić a nie błąkać się po świecie no chyba że ktoś to lubi bo ja nie chyba że na wakacje gdzie za granicę na 2 tygodnie to tak albo na weekend wyskoczyć po stolicach w Europie
Ale żyć i mieszkać w Norwegii na dłuższy czas
Nie bardzo
2
Odpowiedz
Pioter
2 dni temu
Także wszędzie dobrze ale w domu najlepiej!
3
Odpowiedz
Pioter
2 dni temu
Mój szwagier miał firmę w Norwegii budowlaną 17 lat nie powiem bo dorobił się domu samochodu itd.
Ale on dorabiał się w dobrych czasach a teraz
Koniec ELDORADO
W Polsce sobie teraz jeździ na delegacjach na projektu i zarabia 13 tys PLN około na rękę
Co weekend w domu zadowolony

3
Odpowiedz
Anonimowy
1 dzień temu
Prowadze firme w norwegii 19 lat
Nie widze nie czuje zmian na gorsze!
Zaznaczam ze zyje tez w polsce, jestem w domu co miesiac na 2 tygodnie .
Co z tego ze korona poszla w doł, cena za uslugi podniesiona , odpowiednie podwyzki dla pracownikow I wszystko jest jak bylo.
1
Odpowiedz
Anonimowy
1 dzień temu
17 lat i tylko jednego domu?
Mój kumpel przez 20 lat i kupił 4 mieszkania
0
Odpowiedz
viking
13 godzin temu
4 mieszkania przez 20 lat to jakas niedojda hahahaah ja przez 10 lat 6 mieszkan i 4 domy .od 5 lat nie pracuje tylko inwestuje .w 3 .domach mam po 3 mieszkania .Da rade zyc z wynajmu
1
Odpowiedz
Anonimowy
7 godzin temu
Słabo kolego ja przez 14 lat dom wybudowałem w Polsce kupiłem 3 kamienice po 8 mieszkań i jeszcze 3 kawalerki w bloku i zajeździłem już 3 samochody z salonu. No ale zarabiając liche 300-350kr/h takich wyników się nie robi.
0
Odpowiedz
Pl
2 dni temu
Niepodobał się mój komentarz,prawda zabolała w redakcji piszecie tak jak mówią w tv republika
3
Odpowiedz
Anonimowy
2 dni temu
Ooo widzę że rudego wielbiciel się odezwał ,, zryty łeb
10
Odpowiedz
PiotrK
2 dni temu
To Ci wybitni specjaliści od propagandy i disco polo znają się też na norweskiej gospodarce ? Bo w tym temacie trąbienie, że to wina Tuska jest raczej nietrafionym argumentem. Nawrocki nie zostanie tu Królem, a wspaniały Trump ma pecha. zawsze znajdzie ropę jak chce wprowadzić demokrację.
3
Odpowiedz
Rex
11 godzin temu
Tusk i juz bide robił w pl 8 lat w wczesniejteraz wyprzexaje na niewidziana skalę, pis byl nielepszy chodziaz nie sprzedawał tyle z polski
0
Odpowiedz
Podolog
2 dni temu
Z jej wiedzą powinna całkowicie zająć się stopami i otworzyć gabinet pedicure
0
Odpowiedz
Mikko
1 dzień temu
Pięty szorować i haluksy😁
0
Odpowiedz
Pioter
2 dni temu
Nie wiem ale teraz chyba szwedzka korona lepiej stoi?
To o czym my mówimy?
Tyle lat norweska korona szoruje po dnie i nie widać żeby próbowała przebić 40 groszy ?
Lipa już tak naprawdę nie widać tych niby odłożonych pieniędzy bo waluta słaba
Ja nie narzekam ja stawiam sprawę jasno
1
Odpowiedz
Tadzik
20 godzin temu
co z tego że jest 35 groszy jeśli zarabia się 2-3 razy więcej niż kiedy była po 50. tak biadolą ci co nie potrafią zmienić pracy albo wywalczyć podwyżki.
0
Odpowiedz
Pioter
2 dni temu
Szwagier nr 2 wyjechał z NO
Do Niemiec i co zadowolony 2023 wyjechał bo powiedział że waluta słaba on tu nie będzie pracował teraz ma auto służbowe cztery tygodnie w Niemczech 1,5 tygodnia w Polsce zadowolony
2
Odpowiedz
Pioter
2 dni temu
Kasę w Niemczech dwa razy więcej prawie wychodzi niż w NO
Tu nie widział tej kasy tam w Niemczech widzi że jest bardzo dobrze
2
Odpowiedz
Zbyniu
1 dzień temu
Fajne anegdotyczne przykłady w komentarzach.
Mój szwagier to tam dobrze zarabia nie to co tu...
0
Odpowiedz
Anonimowy
1 dzień temu
No, prawie tak wiarygodne jak artykuły na portalu.
0
Odpowiedz
gregor84
24 godzin temu
Prawda jest taka, że trzeba naprawdę ostro zasuwać, żeby coś konkretnie odłożyć..? Spróbujcie żyć z tych naszych pensji jak Norwegowie! Hytty, wyjazdy na Kanary itd itp....
0
Odpowiedz
Anonimowy
24 godzin temu
Trzeba nie wysyłać 3/4 kasy na wille w Polsce a żyć mieszkać tutaj, może życie jak norweg polega na życiu w Norwegii.
0
Odpowiedz
gregor84
24 godzin temu
Zgadzam się z tobą w 100%,
Wiem, bo mieszkałem tutaj z rodziną. Nie chcę się tutaj terazvrozwodzić nad tym, ale życie potrafi zaskoczyć kolego.
0
Odpowiedz
me
2 dni temu
bullshits........
0
Odpowiedz
Gregor
24 godzin temu
Prawda jest taka, że trzeba naprawdę ostro zapierdalać, żeby się opłacało. No i odmawiać sobie wszystkiego oczywiście. Spróbujcie życ z tych naszych pensji jak Norwegowie!
0
Odpowiedz
Matt
13 godzin temu
Prezes,nie prezeska.
0
Odpowiedz
