Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu
MultiNOR

Nowy formularz

Zleć rozliczenie podatku
prościej niż kiedykolwiek

Rozlicz podatek
Autopromocja

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Aktualności
|
Redakcja
|

04 kwietnia 2026 12:22

Światowa gospodarka zaczyna się chwiać. Premier Norwegii: to dopiero początek długiego kryzysu

Premier Norwegii Jonas Gahr Støre ostrzega przed długotrwałymi skutkami wojny USA i Izraela z Iranem. Konflikt już oddziałuje na światową gospodarkę. Jego konsekwencje mogą się pogłębiać.
Komentarze (9)
Kopiuj link
Premier Norwegii Jonas Gahr Støre określa sytuację jako poważną i długotrwałą. Fot. SMK, Flickr.com (CC BY-NC 2.0)
Podsumowanie artykułu
Odsłuchaj artykuł 0:00
0:00
0:00
Wojna rozpoczęta 28 lutego doprowadziła do gwałtownego wzrostu cen ropy. Przekłada się to na wzrost kosztów produkcji i transportu na całym świecie. Zdaniem premiera Norwegii sytuacja jest poważna i nie widać szybkiego rozwiązania. Rząd przygotowuje się na długotrwałe skutki kryzysu.
Reklama
Rosnące napięcia gospodarcze

Ceny ropy wyraźnie wzrosły po wybuchu konfliktu. Odbija się to na łańcuchach dostaw w wielu sektorach. Koszty energii rosną globalnie. Firmy odczuwają coraz większą presję kosztową. Konsumenci mierzą się z wyższymi cenami.

Støre podkreśla, że skutki będą odczuwalne nawet po zakończeniu działań wojennych. Nie widzi obecnie perspektyw na porozumienie. Konflikt może się przedłużać. To zwiększa niepewność na rynkach. Ogranicza także skłonność do inwestycji.

Decyzje polityczne mogą mieć bezpośredni wpływ na poziom inflacji.

Ryzyko kryzysu i reakcja rządu

W wywiadzie dla Aftenposten premier Jonas Gahr Støre wskazuje na możliwość globalnego kryzysu żywnościowego. Taka sytuacja może prowadzić do napięć społecznych. Wzrost migracji również jest brany pod uwagę. Skutki mogą dotknąć wiele regionów świata. Norwegia przygotowuje się na różne scenariusze.

Rząd zwoła spotkanie poświęcone sytuacji gospodarczej. Podczas obrad analizowane będą rynki finansowe i energetyczne. Støre ostrzega przed nadmiernymi wydatkami publicznymi. Wskazuje na ryzyko wzrostu inflacji i stóp procentowych. Apeluje o ostrożność w decyzjach fiskalnych.
W najbliższych dniach norweski rząd ma przedstawić szczegółowe analizy wpływu konfliktu na krajową gospodarkę. Rozważane są także działania ograniczające skutki wzrostu cen energii i żywności. Możliwe decyzje mogą wpłynąć na kierunek polityki gospodarczej Norwegii w kolejnych miesiącach.
Jak oceniasz ten artykuł?
1
1
1
1
0

Reklama
Komentarze (8)
Dodaj komentarz
Niezainteresowany
1 dzień temu
Uciskac, uciskac, uciskac bez wzgledu na koszty. Jak juz wycisna ile sie da to uciskac wiecej. Golic do skory, str_szyc i n_kac narod ciemny. Wczesniej robil to kosciol teraz rzad. Brawo
1
Odpowiedz
Plk
1 dzień temu
W takim razie dobrze byłoby podnieść podatki i opłaty za bramki
0
Odpowiedz
Djk
1 dzień temu
Właśnie podnoszą.
0
Odpowiedz
Anonimowy
18 godzin temu
Kuzwa,..nie podpowidajj im.
0
Odpowiedz
Niezainteresowany
1 dzień temu
Dostajecie takie informacje jakie wam przedstawia. Mowia bedzie bieda, kryzys i wy zaplacicie za to. 0 z funduszu olejowego, on jest dla uprzywilejowanych, dla przyszlych pokolen. Nic nie zmienilo sie od sredniowiecza. Sa mozni i poddani. To wasi panowie
1
Odpowiedz
Niezainteresowany
1 dzień temu
Norwegia nie ma dlugow w przeciwienstwie do niemal wszystkich krajow europy. Skad wiec taka obawa przed przewielkim kryzysem? Obawa przed uzyciem zgromadzonych srodkow w funduszu naftowym z ktorego grupa czerpie ogromne zyski. Lecz nie narod ale wybrancy, elity, mozni tego swiata. Zaplaci podatnik
1
Odpowiedz
Kurwa
1 dzień temu
Znów będą szukać pieniędzy w kieszeniach podatników
1
Odpowiedz
Mietek
11 godzin temu
Nieudacznik znalazł sobie wyltlumaczenie. To jest premier muslimow, tęczowych, ciotek na etatach państwowych, na przykład specjalistek do spraw równouprawnienia i płci.
0
Odpowiedz
Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.