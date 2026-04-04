Światowa gospodarka zaczyna się chwiać. Premier Norwegii: to dopiero początek długiego kryzysu

Premier Norwegii Jonas Gahr Støre ostrzega przed długotrwałymi skutkami wojny USA i Izraela z Iranem. Konflikt już oddziałuje na światową gospodarkę. Jego konsekwencje mogą się pogłębiać.

Wojna rozpoczęta 28 lutego doprowadziła do gwałtownego wzrostu cen ropy. Przekłada się to na wzrost kosztów produkcji i transportu na całym świecie. Zdaniem premiera Norwegii sytuacja jest poważna i nie widać szybkiego rozwiązania. Rząd przygotowuje się na długotrwałe skutki kryzysu.

Rosnące napięcia gospodarcze Ceny ropy wyraźnie wzrosły po wybuchu konfliktu. Odbija się to na łańcuchach dostaw w wielu sektorach. Koszty energii rosną globalnie. Firmy odczuwają coraz większą presję kosztową. Konsumenci mierzą się z wyższymi cenami.



Støre podkreśla, że skutki będą odczuwalne nawet po zakończeniu działań wojennych. Nie widzi obecnie perspektyw na porozumienie. Konflikt może się przedłużać. To zwiększa niepewność na rynkach. Ogranicza także skłonność do inwestycji.

Decyzje polityczne mogą mieć bezpośredni wpływ na poziom inflacji.

Ryzyko kryzysu i reakcja rządu W wywiadzie dla Aftenposten premier Jonas Gahr Støre wskazuje na możliwość globalnego kryzysu żywnościowego. Taka sytuacja może prowadzić do napięć społecznych. Wzrost migracji również jest brany pod uwagę. Skutki mogą dotknąć wiele regionów świata. Norwegia przygotowuje się na różne scenariusze.



Rząd zwoła spotkanie poświęcone sytuacji gospodarczej. Podczas obrad analizowane będą rynki finansowe i energetyczne. Støre ostrzega przed nadmiernymi wydatkami publicznymi. Wskazuje na ryzyko wzrostu inflacji i stóp procentowych. Apeluje o ostrożność w decyzjach fiskalnych.