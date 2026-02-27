Na sanki? Tylko z dobrym sprzętem. Rośnie presja na wprowadzenie nowego obowiązku
27 lutego 2026 09:02
Jazda bez kasku przy dużej prędkości zwiększa ryzyko kontuzji. Fot. Shutterstock-Tryg Forsikring
Poparcie dla obowiązku i stanowisko Tryg
Torbjørn Brandeggen z Tryg Forsikring podkreśla, że wiele urazów głowy można było uniknąć lub ograniczyć. Wskazuje na ryzyko upadków i zderzeń. Zaznacza, że jazda bez kasku przy dużej prędkości zwiększa zagrożenie poważnymi kontuzjami. Jego zdaniem w takich warunkach używanie kasku jest zasadne.
Niska skala użycia kasków i różnice regionalne
Największe poparcie dla wprowadzenia obowiązku odnotowano w regionach Møre og Romsdal, Oslo oraz Troms. Najniższy odsetek zwolenników odnotowano w Østfold, Finnmark i Buskerud. Brandeggen zwraca uwagę, że zjazdy mogą odbywać się na różnych typach tras. Od łagodnych stoków po strome zbocza. W przypadku stromych tras ryzyko zderzeń i urazów głowy jest wysokie.
