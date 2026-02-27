Strona korzysta z plików cookies

Kredyt gotówkowy w Norwegii

Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

  Oslo, Oslo, Norwegia
  Bergen, Vestland, Norwegia
  Jessheim, Akershus, Norwegia
  Stavanger, Rogaland, Norwegia
  Kristiansand, Agder, Norwegia
  Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  Bodø, Nordland, Norwegia
  Sandnes, Rogaland, Norwegia
  Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Aktualności

Na sanki? Tylko z dobrym sprzętem. Rośnie presja na wprowadzenie nowego obowiązku

Redakcja

27 lutego 2026 09:02

Na sanki? Tylko z dobrym sprzętem. Rośnie presja na wprowadzenie nowego obowiązku

Jazda bez kasku przy dużej prędkości zwiększa ryzyko kontuzji. Fot. Shutterstock-Tryg Forsikring

47 proc. badanych chce wprowadzenia obowiązku noszenia kasków podczas jazdy na sankach. Wynika to z najnowszego sondażu przeprowadzonego na zlecenie Towarzystwa Ubezpieczeniowego Tryg (Tryg Forsikring).

Ubezpieczyciel wskazuje na rosnącą liczbę wypadków na stokach saneczkowych. Coraz częściej dochodzi do urazów głowy. Tryg Forsikring popiera wprowadzenie obowiązku używania kasków.
Koniec sporu o alkohol w sklepach bez obsługi. Parlament zmienia zasady gry

Poparcie dla obowiązku i stanowisko Tryg

47 proc. respondentów uważa, że na stokach saneczkowych powinien obowiązywać nakaz noszenia kasków. Firma zwraca uwagę na poważne konsekwencje upadków. Szczególnie niebezpieczne są zjazdy po oblodzonych trasach. Przy dużej prędkości może dojść do groźnych obrażeń.

Torbjørn Brandeggen z Tryg Forsikring podkreśla, że wiele urazów głowy można było uniknąć lub ograniczyć. Wskazuje na ryzyko upadków i zderzeń. Zaznacza, że jazda bez kasku przy dużej prędkości zwiększa zagrożenie poważnymi kontuzjami. Jego zdaniem w takich warunkach używanie kasku jest zasadne.
Ryzyko rośnie przy dużej liczbie osób na trasie.

Ryzyko rośnie przy dużej liczbie osób na trasie.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Niska skala użycia kasków i różnice regionalne

Z wcześniejszych badań wynika, że tylko jedna na dziesięć osób używa kasku podczas jazdy na sankach. Tryg Forsikring wskazuje, że przy aktywnościach z dużym ryzykiem zderzeń kask powinien być obowiązkowy. W Szwecji kaski są wymagane w przedszkolach i szkołach podczas zjazdów na sankach. Używanie kasków jest tam powszechne.

Największe poparcie dla wprowadzenia obowiązku odnotowano w regionach Møre og Romsdal, Oslo oraz Troms. Najniższy odsetek zwolenników odnotowano w Østfold, Finnmark i Buskerud. Brandeggen zwraca uwagę, że zjazdy mogą odbywać się na różnych typach tras. Od łagodnych stoków po strome zbocza. W przypadku stromych tras ryzyko zderzeń i urazów głowy jest wysokie.
Sześć złotych medali i pełna dominacja na igrzyskach. Tyle Norwegia zapłaciła swojemu mistrzowi
Badanie przeprowadził instytut YouGov. Zrealizowano 1003 wywiady internetowe w dniach od 22 do 27 stycznia 2026 roku. W ankiecie wzięły udział osoby w wieku 18 lat i więcej. To najnowsze dane dotyczące opinii publicznej w sprawie bezpieczeństwa na stokach saneczkowych.
Komentarze (1)
Dodaj komentarz
Mn
14 minut temu
Jeszcze obowiąkowe kontrole serwisowe sanek co rok
0
Odpowiedz

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

