Na sanki? Tylko z dobrym sprzętem. Rośnie presja na wprowadzenie nowego obowiązku

Jazda bez kasku przy dużej prędkości zwiększa ryzyko kontuzji. Fot. Shutterstock-Tryg Forsikring

47 proc. badanych chce wprowadzenia obowiązku noszenia kasków podczas jazdy na sankach. Wynika to z najnowszego sondażu przeprowadzonego na zlecenie Towarzystwa Ubezpieczeniowego Tryg (Tryg Forsikring).

Ubezpieczyciel wskazuje na rosnącą liczbę wypadków na stokach saneczkowych. Coraz częściej dochodzi do urazów głowy. Tryg Forsikring popiera wprowadzenie obowiązku używania kasków.

Poparcie dla obowiązku i stanowisko Tryg 47 proc. respondentów uważa, że na stokach saneczkowych powinien obowiązywać nakaz noszenia kasków. Firma zwraca uwagę na poważne konsekwencje upadków. Szczególnie niebezpieczne są zjazdy po oblodzonych trasach. Przy dużej prędkości może dojść do groźnych obrażeń.



Torbjørn Brandeggen z Tryg Forsikring podkreśla, że wiele urazów głowy można było uniknąć lub ograniczyć. Wskazuje na ryzyko upadków i zderzeń. Zaznacza, że jazda bez kasku przy dużej prędkości zwiększa zagrożenie poważnymi kontuzjami. Jego zdaniem w takich warunkach używanie kasku jest zasadne.

Ryzyko rośnie przy dużej liczbie osób na trasie.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Niska skala użycia kasków i różnice regionalne Z wcześniejszych badań wynika, że tylko jedna na dziesięć osób używa kasku podczas jazdy na sankach. Tryg Forsikring wskazuje, że przy aktywnościach z dużym ryzykiem zderzeń kask powinien być obowiązkowy. W Szwecji kaski są wymagane w przedszkolach i szkołach podczas zjazdów na sankach. Używanie kasków jest tam powszechne.



Największe poparcie dla wprowadzenia obowiązku odnotowano w regionach Møre og Romsdal, Oslo oraz Troms. Najniższy odsetek zwolenników odnotowano w Østfold, Finnmark i Buskerud. Brandeggen zwraca uwagę, że zjazdy mogą odbywać się na różnych typach tras. Od łagodnych stoków po strome zbocza. W przypadku stromych tras ryzyko zderzeń i urazów głowy jest wysokie.

Badanie przeprowadził instytut YouGov. Zrealizowano 1003 wywiady internetowe w dniach od 22 do 27 stycznia 2026 roku. W ankiecie wzięły udział osoby w wieku 18 lat i więcej. To najnowsze dane dotyczące opinii publicznej w sprawie bezpieczeństwa na stokach saneczkowych.