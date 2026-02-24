Sześć złotych medali i pełna dominacja na igrzyskach. Tyle Norwegia zapłaciła swojemu mistrzowi
24 lutego 2026 09:01
29-latek został największą gwiazdą igrzysk. Fot. Steffen Prößdorf, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Sześć złotych medali Klaebo
Klaebo zwyciężył również w biegu masowym na 50 km. Tym samym zakończył igrzyska z sześcioma złotymi medalami. Był jednogłośną gwiazdą zawodów. Wraca do domu jako multimedalista olimpijski.
Norweg wygrał wszystkie konkurencje, w których wystartował.Fot. Cephas, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Brak premii od Norweskiego Komitetu Olimpijskiego
Multimedaliści otrzymują natomiast coroczne stypendium sportowe. Jak poinformował szef ds. komunikacji NOK Tore Oevrebo, wynosi ono 15 tys. euro rocznie. Kwota jest stała i nie zależy od liczby zdobytych medali. Identyczną politykę stosują Islandia i Szwecja.
W Polsce system wygląda inaczej. Złoty medal igrzysk oznacza nagrodę w wysokości 500 tys. zł. Srebro wyceniono na 400 tys. zł, a brąz na 300 tys. zł. W tym roku sportowcy mogli liczyć także na nagrody w postaci kryptowalut oraz dodatkowe premie od ministerstwa sportu.
- W Norwegii dobre warunki i wsparcie od samego początku kariery ale brak nagrody za medal.
Wniosek:
Trenować i żyć najpierw w Norwegii. Potem reprezentować inny kraj na igrzyskach typu Polska itp. które wynagradzają zawodnikom medale.