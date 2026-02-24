Strona korzysta z plików cookies

Sport

Sześć złotych medali i pełna dominacja na igrzyskach. Tyle Norwegia zapłaciła swojemu mistrzowi

Redakcja

24 lutego 2026 09:01

Kopiuj link
3
Sześć złotych medali i pełna dominacja na igrzyskach. Tyle Norwegia zapłaciła swojemu mistrzowi

29-latek został największą gwiazdą igrzysk. Fot. Steffen Prößdorf, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Johannes Klaebo zdobył sześć złotych medali podczas igrzysk olimpijskich we Włoszech. Norweg nie otrzyma jednak premii finansowej za swój wyczyn.

Największą gwiazdą igrzysk olimpijskich został Johannes Klaebo. Norweski biegacz narciarski wygrał wszystkie starty, w których brał udział. Mimo historycznego dorobku nie może liczyć na nagrodę pieniężną od Norweskiego Komitetu Olimpijskiego.
Równe szanse to mit. Norweski sport dla dzieci uzależniony od portfela rodziców

Sześć złotych medali Klaebo

29-latek triumfował w sprincie indywidualnym oraz drużynowym. Wygrał także bieg łączony na dystansie 10 km. Sięgnął po złoto w biegu indywidualnym na 10 km. Dołożył zwycięstwo w sztafecie.

Klaebo zwyciężył również w biegu masowym na 50 km. Tym samym zakończył igrzyska z sześcioma złotymi medalami. Był jednogłośną gwiazdą zawodów. Wraca do domu jako multimedalista olimpijski.
Norweg wygrał wszystkie konkurencje, w których wystartował.

Norweg wygrał wszystkie konkurencje, w których wystartował.Fot. Cephas, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Brak premii od Norweskiego Komitetu Olimpijskiego

Mimo imponujących wyników Klaebo nie otrzyma premii finansowej. Norweski Komitet Olimpijski nie przewiduje nagród pieniężnych za medale olimpijskie. Zamiast tego sportowiec dostanie tort oraz maskotkę. Takie zasady obowiązują wszystkich reprezentantów.

Multimedaliści otrzymują natomiast coroczne stypendium sportowe. Jak poinformował szef ds. komunikacji NOK Tore Oevrebo, wynosi ono 15 tys. euro rocznie. Kwota jest stała i nie zależy od liczby zdobytych medali. Identyczną politykę stosują Islandia i Szwecja.

W Polsce system wygląda inaczej. Złoty medal igrzysk oznacza nagrodę w wysokości 500 tys. zł. Srebro wyceniono na 400 tys. zł, a brąz na 300 tys. zł. W tym roku sportowcy mogli liczyć także na nagrody w postaci kryptowalut oraz dodatkowe premie od ministerstwa sportu.
Komentarze (3)
Dodaj komentarz
z
5 godzin temu
a ile miljonow dostal za reklamy na kombinezonie
0
Odpowiedz
Anonimowy
3 godziny temu
- W Polsce brak codziennego wsparcia i słabe warunki dla sportowców ale za to dobre wynagrodzenie za medal.
- W Norwegii dobre warunki i wsparcie od samego początku kariery ale brak nagrody za medal.

Wniosek:
Trenować i żyć najpierw w Norwegii. Potem reprezentować inny kraj na igrzyskach typu Polska itp. które wynagradzają zawodnikom medale.
0
Odpowiedz
Wszystkie komentarze (3)

