Sześć złotych medali i pełna dominacja na igrzyskach. Tyle Norwegia zapłaciła swojemu mistrzowi

29-latek został największą gwiazdą igrzysk. Fot. Steffen Prößdorf, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Johannes Klaebo zdobył sześć złotych medali podczas igrzysk olimpijskich we Włoszech. Norweg nie otrzyma jednak premii finansowej za swój wyczyn.

Największą gwiazdą igrzysk olimpijskich został Johannes Klaebo. Norweski biegacz narciarski wygrał wszystkie starty, w których brał udział. Mimo historycznego dorobku nie może liczyć na nagrodę pieniężną od Norweskiego Komitetu Olimpijskiego.

Sześć złotych medali Klaebo 29-latek triumfował w sprincie indywidualnym oraz drużynowym. Wygrał także bieg łączony na dystansie 10 km. Sięgnął po złoto w biegu indywidualnym na 10 km. Dołożył zwycięstwo w sztafecie.



Klaebo zwyciężył również w biegu masowym na 50 km. Tym samym zakończył igrzyska z sześcioma złotymi medalami. Był jednogłośną gwiazdą zawodów. Wraca do domu jako multimedalista olimpijski.

Norweg wygrał wszystkie konkurencje, w których wystartował.Fot. Cephas, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Brak premii od Norweskiego Komitetu Olimpijskiego Mimo imponujących wyników Klaebo nie otrzyma premii finansowej. Norweski Komitet Olimpijski nie przewiduje nagród pieniężnych za medale olimpijskie. Zamiast tego sportowiec dostanie tort oraz maskotkę. Takie zasady obowiązują wszystkich reprezentantów.



Multimedaliści otrzymują natomiast coroczne stypendium sportowe. Jak poinformował szef ds. komunikacji NOK Tore Oevrebo, wynosi ono 15 tys. euro rocznie. Kwota jest stała i nie zależy od liczby zdobytych medali. Identyczną politykę stosują Islandia i Szwecja.



W Polsce system wygląda inaczej. Złoty medal igrzysk oznacza nagrodę w wysokości 500 tys. zł. Srebro wyceniono na 400 tys. zł, a brąz na 300 tys. zł. W tym roku sportowcy mogli liczyć także na nagrody w postaci kryptowalut oraz dodatkowe premie od ministerstwa sportu.