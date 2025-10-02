Strona korzysta z plików cookies

Mur jest, ale dziurawy. Europa bezbronna wobec dronów?

Redakcja

02 października 2025 12:13

Kopiuj link
Mur jest, ale dziurawy. Europa bezbronna wobec dronów?

Dyskusja trwa po incydentach m.in. w Danii, Norwegii oraz Polsce. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Raport redakcji NRK wskazuje na istotne braki w europejskim systemie obrony przed dronami. Szczególnie kłopotliwe są zdolności do wykrywania i neutralizowania zagrożeń. System, często określany w kontekście „dronowego muru" (ang. drone wall), ma napotykać na trudności techniczne i organizacyjne. Braki uwydatniają się w obecnej fali incydentów z dronami nad krajami Europy Północnej i Środkowej.

Ogłoszenia MojaNorwegia

W Europejskim mechanizmie obrony przed dronami istnieją luki dotyczące detekcji małych jednostek latających w szczególności dronów niskiego pułapu i różnej wielkości. Systemy radarowe, które działają dobrze dla większych celów, słabo radzą sobie z obiektami o małym rozmiarze i niskiej prędkości, co utrudnia ich wychwycenie.

Ponadto, integracja danych z różnych źródeł, m.in. radarów, czujników akustycznych i optycznych napotyka trudności techniczne i proceduralne. Według NRK sprawia to, że w wielu przypadkach system obrony powietrznej reaguje dopiero po fakcie, gdy dron już naruszył przestrzeń powietrzną.
Dron szpiegował norweską platformę wiertniczą? Norwegia wysyła wojsko do Danii

Państwa Europy nie mają spójnych procedur

Kolejnym problemem jest brak spójnych procedur i standardów pomiędzy państwami UE. W sytuacji, gdy dron przekracza granice wielu krajów, potrzebna jest szybka wymiana informacji oraz wspólne zarządzanie incydentem. Różnice w przepisach krajowych oraz brak centralnego centrum koordynacyjnego komplikują skuteczność reakcji.

Zdaniem autorów raportu, w niektórych przypadkach brak jest nawet jasnych mechanizmów podejmowania decyzji, które instytucje odpowiadają za konkretne działania obronne.
Informacje o dronach naruszających strefę powietrzną objętą norweskimi ograniczeniami pojawiają się niemal codziennie.

Informacje o dronach naruszających strefę powietrzną objętą norweskimi ograniczeniami pojawiają się niemal codziennie.Fot. Olav Heggø, materiały prasowe Ministerstwa Transportu (zdjęcie poglądowe)

Europa nie ma jak zwalczać dronów?

Trzeci obszar niedostateczności dotyczy narzędzi do neutralizacji dronów, czyli elektroniki zakłócającej (jamming), dezorientacji lub fizycznego przechwycenia. Nawet gdy dron zostanie wykryty, brak jest uniwersalnych rozwiązań, które mogłyby być stosowane w różnych warunkach środowiskowych i scenariuszach ruchu.

Dodatkowo koszty i skomplikowanie wdrożenia takich systemów w całym obszarze Schengen czy wzdłuż granic zewnętrznych UE są znaczne. Bez jednolitych standardów i współpracy państw członkowskich, wdrożenie efektywnego systemu obrony przed dronami staje się opóźnione.
Snajper na każdym lotnisku? Tak chcą bronić Norwegii przed dronami
W ocenie raportu NRK, jeśli europejska wspólnota obronna nie nadrobi braków w detekcji, koordynacji i neutralizacji, to tzw. dronowy mur może pozostać bardziej marzeniem, niż realistyczną koncepcją. Dopóki system nie będzie w stanie sprawnie działać na skalę międzynarodową, nowe incydenty z dronami mogą dalej ujawniać słabości infrastruktury obronnej UE i NATO.
