Mur jest, ale dziurawy. Europa bezbronna wobec dronów?
02 października 2025 12:13
Dyskusja trwa po incydentach m.in. w Danii, Norwegii oraz Polsce. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Ponadto, integracja danych z różnych źródeł, m.in. radarów, czujników akustycznych i optycznych napotyka trudności techniczne i proceduralne. Według NRK sprawia to, że w wielu przypadkach system obrony powietrznej reaguje dopiero po fakcie, gdy dron już naruszył przestrzeń powietrzną.
Państwa Europy nie mają spójnych procedur
Zdaniem autorów raportu, w niektórych przypadkach brak jest nawet jasnych mechanizmów podejmowania decyzji, które instytucje odpowiadają za konkretne działania obronne.
Informacje o dronach naruszających strefę powietrzną objętą norweskimi ograniczeniami pojawiają się niemal codziennie.Fot. Olav Heggø, materiały prasowe Ministerstwa Transportu (zdjęcie poglądowe)
Europa nie ma jak zwalczać dronów?
Dodatkowo koszty i skomplikowanie wdrożenia takich systemów w całym obszarze Schengen czy wzdłuż granic zewnętrznych UE są znaczne. Bez jednolitych standardów i współpracy państw członkowskich, wdrożenie efektywnego systemu obrony przed dronami staje się opóźnione.
