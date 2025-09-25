Snajper na każdym lotnisku? Tak chcą bronić Norwegii przed dronami
25 września 2025 14:53
To pierwsza z propozycji wystosowana w sprawie dronów przez norweskich liberałów. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
W ocenie zwolenników ostrzejszych środków kluczowe jest skrócenie czasu reakcji i zapewnienie narzędzi do neutralizacji dronów przed wejściem w krytyczne korytarze podejścia. Dyskusja obejmuje także ramy prawne i kompetencje służb, ponieważ wprowadzenie uzbrojonych zespołów wymaga jasnych procedur użycia środków przymusu w przestrzeni cywilnej.
Oslo nie chce powtórki z Kopenhagi?
Doniesienia wskazywały na zaawansowane umiejętności operatora drona, co utrudniało wykrycie i neutralizację w ruchliwym, zurbanizowanym otoczeniu lotniska. Zwracano uwagę, że podobne zakłócenia odnotowano również na północy, gdzie doszło do przerw w ruchu w rejonie Oslo.
Norwegia chce walczyć z dronami
Dyskusja dotyczy też integracji działań strzelców z systemami wykrywania, zakłócania i przechwytywania dronów, aby ograniczyć ryzyko wtórnych szkód w pobliżu infrastruktury i ciągów komunikacyjnych. W tle pozostają koszty, szkolenia oraz koordynacja między policją, lotniskiem i ewentualnie siłami zbrojnymi, co odzwierciedla ostatnie duńskie doświadczenia operacyjne.
