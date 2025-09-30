Dron szpiegował norweską platformę wiertniczą? Norwegia wysyła wojsko do Danii
30 września 2025 10:59
Ze względów bezpieczeństwa Norwegia nie ujawnia, jaki konkretnie sprzęt i personel zostanie wysłany do Danii. Fot. Kristian Kapelrud/Forsvaret (zdjęcie poglądowe)
Incydent wpisuje się w okres większej liczby zgłoszeń w regionie, co przekłada się na intensywniejszy monitoring obszarów morskich i przestrzenii powietrznej. Do czasu zakończenia śledztwa służby nie będą publikowały informacji o trajektorii, typie urządzenia ani potencjalnym operatorze.
Norwegia na celowniku?
Ostatnie zgłoszenia obejmowały także okolice baz wojskowych, w tym Ørland, gdzie stacjonują F-35, co nasiliło działania prewencyjne i rozpoznawcze. Operacyjnie skutkowało to przełożonymi lotami, opóźnieniami i zwiększeniem środków kontroli w rejonach krytycznych dla utrzymania ciągłości ruchu.
Dania i Norwegia jednym głosem
– Dania jest bliskim sąsiadem i członkiem NATO. Kiedy Dania prosi o takie wsparcie, ważne jest, abyśmy je zapewnili. W ten sposób okazujemy solidarność z Danią i naszą zdolność do przyczyniania się do wspólnego bezpieczeństwa w Europie. Bezpieczeństwo Danii jest również naszym bezpieczeństwem – skomentował minister obrony Tore O. Sandvik
