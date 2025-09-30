Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Aktualności

Dron szpiegował norweską platformę wiertniczą? Norwegia wysyła wojsko do Danii

Redakcja

30 września 2025 10:59

Kopiuj link
Dron szpiegował norweską platformę wiertniczą? Norwegia wysyła wojsko do Danii

Ze względów bezpieczeństwa Norwegia nie ujawnia, jaki konkretnie sprzęt i personel zostanie wysłany do Danii. Fot. Kristian Kapelrud/Forsvaret (zdjęcie poglądowe)

Przy platformie Sleipner na Morzu Północnym pracownicy zgłosili możliwość pojawienia się drona. Zdarzenie uruchomiło działania rozpoznawcze norweskich służb. Odnotowano je w kontekście podwyższonej czujności wobec infrastruktury offshore.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Multi VVS&Varmepumper AS - Usługi hydrauliczne oraz montaż pomp ciepła

Zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii

Ubezpieczenie zdrowotne z Norwegii | Dokument S1 (E-106 / E-109)

Ogłoszenia MojaNorwegia

Zgłoszenie pochodziło od załogi platformy i zostało przekazane do dalszych ustaleń przez policję, która uruchomiła procedury alarmowe oraz działania wywiadowcze na akwenie na zachód od Egersund. Władze podkreśliły, że priorytetem pozostaje ochrona instalacji wydobywczych, a proces identyfikacji obiektu wymaga czasu i analizy materiałów zebranych w toku działań.

Incydent wpisuje się w okres większej liczby zgłoszeń w regionie, co przekłada się na intensywniejszy monitoring obszarów morskich i przestrzenii powietrznej. Do czasu zakończenia śledztwa służby nie będą publikowały informacji o trajektorii, typie urządzenia ani potencjalnym operatorze.
Drony zmorą norweskiego nieba. Kolejne lotniska zamknięto po wykryciu zagrożenia

Norwegia na celowniku?

W ostatnich dniach w Norwegii przekierowano dwa rejsy pasażerskie po zgłoszeniach obserwacji dronów w rejonach portów lotniczych. Avinor zaklasyfikował zdarzenia jako poważne. Policja regionalnie wprowadza czasowe ograniczenia użycia dronów i prowadzi wzmożone patrole oraz nadzór w strefach objętych ograniczeniami.

Ostatnie zgłoszenia obejmowały także okolice baz wojskowych, w tym Ørland, gdzie stacjonują F-35, co nasiliło działania prewencyjne i rozpoznawcze. Operacyjnie skutkowało to przełożonymi lotami, opóźnieniami i zwiększeniem środków kontroli w rejonach krytycznych dla utrzymania ciągłości ruchu.
Na zdjęciu: infrastruktura Sleipner.

Na zdjęciu: infrastruktura Sleipner.Fot. Øyvind Gravås, Bo B. Randulff; materiały prasowe Equinor

Dania i Norwegia jednym głosem

30 września norweski resort obrony potwierdził wsparcie dla Danii w zakresie zdolności przeciwdziałania dronom, obejmujące współpracę ekspertów oraz rozpoznawania zagrożenia w powietrzu. Decyzja zapadła na nadzwyczajnym posiedzeniu rządu. Kraj fiordów zaproponował sąsiadowi zarówno sprzęt, jak i wydzielenie komponentu osobowego.

– Dania jest bliskim sąsiadem i członkiem NATO. Kiedy Dania prosi o takie wsparcie, ważne jest, abyśmy je zapewnili. W ten sposób okazujemy solidarność z Danią i naszą zdolność do przyczyniania się do wspólnego bezpieczeństwa w Europie. Bezpieczeństwo Danii jest również naszym bezpieczeństwem – skomentował minister obrony Tore O. Sandvik
Premier potwierdza: Rosja wielokrotnie naruszyła norweską przestrzeń powietrzną w 2025 roku
Pomoc dla Danii została udzielona w związku z zabezpieczeniem dwóch wydarzeń: szczytu przywódców UE (1 października) oraz spotkania Europejskiej Wspólnoty Politycznej (2 października). Norwegia skierowała personel i sprzęt do wsparcia duńskich sił zbrojnych w przeciwdziałaniu możliwym zagrożeniom dronowym. Wsparcie dla Kopenhagi zadeklarowały również Szwecja i Francja.
0
0
0
0
0

Moja Norwegia poleca

Polski adwokat - darmowa pomoc prawna Prace ziemne, wykopy, asfaltowanie Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych Stillas utleie As ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Troll Rental
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Szkolenia Online 96015 Polski Psychotraumatolog w Oslo
Cała Norwegia
Praca w KL-Bygg AS
Przejdź do ogłoszenia
Praca w KL-Bygg AS Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Pedzik transport FAGBREV w języku polskim! - Rozwijaj swoją karierę w Norwegii z D&A Spesialistene AS Masaż
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.