Dron szpiegował norweską platformę wiertniczą? Norwegia wysyła wojsko do Danii

Ze względów bezpieczeństwa Norwegia nie ujawnia, jaki konkretnie sprzęt i personel zostanie wysłany do Danii. Fot. Kristian Kapelrud/Forsvaret (zdjęcie poglądowe)

Przy platformie Sleipner na Morzu Północnym pracownicy zgłosili możliwość pojawienia się drona. Zdarzenie uruchomiło działania rozpoznawcze norweskich służb. Odnotowano je w kontekście podwyższonej czujności wobec infrastruktury offshore.

Zgłoszenie pochodziło od załogi platformy i zostało przekazane do dalszych ustaleń przez policję, która uruchomiła procedury alarmowe oraz działania wywiadowcze na akwenie na zachód od Egersund. Władze podkreśliły, że priorytetem pozostaje ochrona instalacji wydobywczych, a proces identyfikacji obiektu wymaga czasu i analizy materiałów zebranych w toku działań.



Incydent wpisuje się w okres większej liczby zgłoszeń w regionie, co przekłada się na intensywniejszy monitoring obszarów morskich i przestrzenii powietrznej. Do czasu zakończenia śledztwa służby nie będą publikowały informacji o trajektorii, typie urządzenia ani potencjalnym operatorze.

Norwegia na celowniku? W ostatnich dniach w Norwegii przekierowano dwa rejsy pasażerskie po zgłoszeniach obserwacji dronów w rejonach portów lotniczych. Avinor zaklasyfikował zdarzenia jako poważne. Policja regionalnie wprowadza czasowe ograniczenia użycia dronów i prowadzi wzmożone patrole oraz nadzór w strefach objętych ograniczeniami.



Ostatnie zgłoszenia obejmowały także okolice baz wojskowych, w tym Ørland, gdzie stacjonują F-35, co nasiliło działania prewencyjne i rozpoznawcze. Operacyjnie skutkowało to przełożonymi lotami, opóźnieniami i zwiększeniem środków kontroli w rejonach krytycznych dla utrzymania ciągłości ruchu.

Na zdjęciu: infrastruktura Sleipner.Fot. Øyvind Gravås, Bo B. Randulff; materiały prasowe Equinor

Dania i Norwegia jednym głosem 30 września norweski resort obrony potwierdził wsparcie dla Danii w zakresie zdolności przeciwdziałania dronom, obejmujące współpracę ekspertów oraz rozpoznawania zagrożenia w powietrzu. Decyzja zapadła na nadzwyczajnym posiedzeniu rządu. Kraj fiordów zaproponował sąsiadowi zarówno sprzęt, jak i wydzielenie komponentu osobowego.



– Dania jest bliskim sąsiadem i członkiem NATO. Kiedy Dania prosi o takie wsparcie, ważne jest, abyśmy je zapewnili. W ten sposób okazujemy solidarność z Danią i naszą zdolność do przyczyniania się do wspólnego bezpieczeństwa w Europie. Bezpieczeństwo Danii jest również naszym bezpieczeństwem – skomentował minister obrony Tore O. Sandvik

Pomoc dla Danii została udzielona w związku z zabezpieczeniem dwóch wydarzeń: szczytu przywódców UE (1 października) oraz spotkania Europejskiej Wspólnoty Politycznej (2 października). Norwegia skierowała personel i sprzęt do wsparcia duńskich sił zbrojnych w przeciwdziałaniu możliwym zagrożeniom dronowym. Wsparcie dla Kopenhagi zadeklarowały również Szwecja i Francja.