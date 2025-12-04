Strona korzysta z plików cookies

  Oslo, Oslo, Norwegia
  Bergen, Vestland, Norwegia
  Jessheim, Akershus, Norwegia
  Stavanger, Rogaland, Norwegia
  Kristiansand, Agder, Norwegia
  Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  Bodø, Nordland, Norwegia
  Sandnes, Rogaland, Norwegia
  Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  Drammen, Buskerud, Norwegia

Aktualności

Mieszkanie w Norwegii łatwiejsze niż dotąd. Zmiana ułatwi życie tysięcy mieszkańców

Redakcja

04 grudnia 2025 09:03

Mieszkanie w Norwegii łatwiejsze niż dotąd. Zmiana ułatwi życie tysięcy mieszkańców

Zmiana ma pomóc młodym i osobom o niższych dochodach wejść na rynek nieruchomości. Fot. Ilja C. Hendel, materiały prasowe OBOS

Dzięki nowej ustawie przyjętej przez Storting nawet połowa mieszkań w nowych spółdzielniach będzie mogła być sprzedawana w formule własności częściowej lub wynajmu z opcją wykupu. Dotychczas limit wynosił 20 proc., co znacząco ograniczało dostępność takiej formy zakupu.

Nowa szefowa spółdzielni mieszkaniowej (OBOS), Marianne Gjertsen Ebbesen, otwarcie popiera zmianę. Jej zdaniem nowe regulacje mogą pomóc tym, którzy nie dysponują pełnym kapitałem, by od razu wykupić całe mieszkanie.

Wskazuje, że przy deleie (wykupu połowy mieszkania i opłacania drugiej połowy w formie najmu) kupujący potrzebuje jedynie połowy ceny, by wejść na rynek. Większa dostępność takich modeli przyczyni się do wzrostu sprzedaży. To z kolei może przyspieszyć realizację kolejnych inwestycji mieszkaniowych.
To najczęściej kupowane samochody w Norwegii. Lider zdominował rynek

Przykład działania nowych przepisów

Na osiedlu Ulvenplassen w Oslo, gdzie TV 2 spotkała Ebbesen i Ministra ds. Samorządu Terytorialnego Bjørnara Skjærana, zmiana przepisów ma już widoczny wpływ. Projekt obejmuje 270 mieszkań, a wiele z nich sprzedano w formule częściowej własności.

Minister podkreśla, że jest to jego pierwsze konkretne działanie uchwalone w Parlamencie w odpowiedzi na kryzys mieszkaniowy. Zwraca uwagę, że nowe modele mają ułatwić realizację marzeń o własnym mieszkaniu. Dla wielu młodych nabywców może to być jedyna realna droga na rynek.
Dzięki nowym rozwiązaniom rynek mieszkaniowy może stać się bardziej dynamiczny..

Dzięki nowym rozwiązaniom rynek mieszkaniowy może stać się bardziej dynamiczny..Fot. Canva (zdjęcie poglądowe)

Możliwość stopniowego wykupu dla kupujących

Skjæran wskazuje, że nowa forma zakupu pozwala na stopniowe zwiększanie udziałów w mieszkaniu. Na osiedlu Ulvenplassen część kupujących decyduje się na taki krok jeszcze przed zakończeniem budowy. Pierwsze lokale będą gotowe do odbioru tuż po nowym roku.

OBOS informuje, że wprowadzi się tam m.in. samotny rodzic z dwójką dzieci. Osiedle zapewnia także rozbudowane części wspólne, dostępne dla wszystkich mieszkańców.
Nowy dokument dla cudzoziemców w Norwegii. Ma ułatwić życie nad fiordami

Więcej projektów w drodze

Zmiana przepisów może sprawić, że podobne inwestycje zyskają popularność w całym kraju. Wzrost limitu do 50 proc. może zachęcić kolejnych deweloperów do wprowadzania elastycznych modeli zakupu.

Dzięki temu więcej osób będzie mogło rozpocząć drogę do własnego mieszkania. Nowe regulacje otwierają przestrzeń do rozwoju oferty dla przyszłych nabywców.
Komentarze (3)
Dodaj komentarz
DLAP
1 godzinę temu
Popyt spada... Trzeba wymyślić inne sposoby na wpędzenie ludzi w kłopoty finansowe!
0
Niezainteresowany
14 minut temu
Wynajem to najlepsza forma pozyskania dachu nad glowa. Masz to na co ciebie stac i bank nie dyszy za plecami. A wlasnosc? no nie wiem. Remonty, ciagle dlubanie dla wlasnej swiadomosci ze ja tez mam swoje. Podatki, daniny, raty kredytu itd. Gniazdka el nie wymienisz bez zgody i papierka. Wredni sasiedzi. Praca przy domu na 100% etetu. Warto zapytac posiadaczy tego szczescia jakie to fajne jest.
Place i nie mam problemow. Zawsze odsniezone, czysto, gniazdo do ladowania, parking, mili ludzie ktorych nie interesuje moja osoba. Mieszka, placi i jest OK.
0
Wszystkie komentarze (3)

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

