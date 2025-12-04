Mieszkanie w Norwegii łatwiejsze niż dotąd. Zmiana ułatwi życie tysięcy mieszkańców
04 grudnia 2025 09:03
Zmiana ma pomóc młodym i osobom o niższych dochodach wejść na rynek nieruchomości. Fot. Ilja C. Hendel, materiały prasowe OBOS
Wskazuje, że przy deleie (wykupu połowy mieszkania i opłacania drugiej połowy w formie najmu) kupujący potrzebuje jedynie połowy ceny, by wejść na rynek. Większa dostępność takich modeli przyczyni się do wzrostu sprzedaży. To z kolei może przyspieszyć realizację kolejnych inwestycji mieszkaniowych.
Przykład działania nowych przepisów
Minister podkreśla, że jest to jego pierwsze konkretne działanie uchwalone w Parlamencie w odpowiedzi na kryzys mieszkaniowy. Zwraca uwagę, że nowe modele mają ułatwić realizację marzeń o własnym mieszkaniu. Dla wielu młodych nabywców może to być jedyna realna droga na rynek.
Dzięki nowym rozwiązaniom rynek mieszkaniowy może stać się bardziej dynamiczny..Fot. Canva (zdjęcie poglądowe)
Możliwość stopniowego wykupu dla kupujących
OBOS informuje, że wprowadzi się tam m.in. samotny rodzic z dwójką dzieci. Osiedle zapewnia także rozbudowane części wspólne, dostępne dla wszystkich mieszkańców.
Więcej projektów w drodze
Dzięki temu więcej osób będzie mogło rozpocząć drogę do własnego mieszkania. Nowe regulacje otwierają przestrzeń do rozwoju oferty dla przyszłych nabywców.
Place i nie mam problemow. Zawsze odsniezone, czysto, gniazdo do ladowania, parking, mili ludzie ktorych nie interesuje moja osoba. Mieszka, placi i jest OK.