Mieszkanie w Norwegii łatwiejsze niż dotąd. Zmiana ułatwi życie tysięcy mieszkańców

Dzięki nowej ustawie przyjętej przez Storting nawet połowa mieszkań w nowych spółdzielniach będzie mogła być sprzedawana w formule własności częściowej lub wynajmu z opcją wykupu. Dotychczas limit wynosił 20 proc., co znacząco ograniczało dostępność takiej formy zakupu.

Nowa szefowa spółdzielni mieszkaniowej (OBOS), Marianne Gjertsen Ebbesen, otwarcie popiera zmianę. Jej zdaniem nowe regulacje mogą pomóc tym, którzy nie dysponują pełnym kapitałem, by od razu wykupić całe mieszkanie.



Wskazuje, że przy deleie (wykupu połowy mieszkania i opłacania drugiej połowy w formie najmu) kupujący potrzebuje jedynie połowy ceny, by wejść na rynek. Większa dostępność takich modeli przyczyni się do wzrostu sprzedaży. To z kolei może przyspieszyć realizację kolejnych inwestycji mieszkaniowych.

Przykład działania nowych przepisów Na osiedlu Ulvenplassen w Oslo, gdzie TV 2 spotkała Ebbesen i Ministra ds. Samorządu Terytorialnego Bjørnara Skjærana, zmiana przepisów ma już widoczny wpływ. Projekt obejmuje 270 mieszkań, a wiele z nich sprzedano w formule częściowej własności.



Minister podkreśla, że jest to jego pierwsze konkretne działanie uchwalone w Parlamencie w odpowiedzi na kryzys mieszkaniowy. Zwraca uwagę, że nowe modele mają ułatwić realizację marzeń o własnym mieszkaniu. Dla wielu młodych nabywców może to być jedyna realna droga na rynek.

Możliwość stopniowego wykupu dla kupujących Skjæran wskazuje, że nowa forma zakupu pozwala na stopniowe zwiększanie udziałów w mieszkaniu. Na osiedlu Ulvenplassen część kupujących decyduje się na taki krok jeszcze przed zakończeniem budowy. Pierwsze lokale będą gotowe do odbioru tuż po nowym roku.



OBOS informuje, że wprowadzi się tam m.in. samotny rodzic z dwójką dzieci. Osiedle zapewnia także rozbudowane części wspólne, dostępne dla wszystkich mieszkańców.

Więcej projektów w drodze Zmiana przepisów może sprawić, że podobne inwestycje zyskają popularność w całym kraju. Wzrost limitu do 50 proc. może zachęcić kolejnych deweloperów do wprowadzania elastycznych modeli zakupu.



Dzięki temu więcej osób będzie mogło rozpocząć drogę do własnego mieszkania. Nowe regulacje otwierają przestrzeń do rozwoju oferty dla przyszłych nabywców.

