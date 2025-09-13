Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Aktualności

„Księgi Jakubowe” na liście bestsellerów. Wydawnictwo musiało zlecić dodruk

Emil Bogumił

13 września 2025 10:02

Kopiuj link
„Księgi Jakubowe” na liście bestsellerów. Wydawnictwo musiało zlecić dodruk

Olga Tokarczuk cieszyła się uznaniem w Norwegii jeszcze przed publikacją tłumaczenia. Fot. Harald Krichel, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

W sierpniu 2025 r. wydawnictwo Gyldendal opublikowało norweski przekład „Jakobsbøkene” Olgi Tokarczuk, przetłumaczony przez Julię Więdłochę. Książka szybko zdobyła popularność, trafiając na listy bestsellerów na trzy tygodnie i wyprzedając cały nakład. W odpowiedzi na duże zainteresowanie, wydawnictwo zdecydowało się na szybki dodruk.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Firma podejmie projekty na Podwykonastwo

Lekcje języka norweskiego online, e-norweski.pl

Polski Dermatolog w Norwegii - specjalista chorób skórnych

Ogłoszenia MojaNorwegia

„Jakobsbøkene” to przekład na język norweski utworu polskiej pisarki Olgi Tokarczuk dokonany przez Julię Więdłochę. Tłumaczka pracowała nad „Księgami Jakubowymi” siedem lat. Wydawnictwo Gyldendal opublikowało książkę w sierpniu, zyskując pochlebne recenzje od krytyków literackich. Utwór przez trzy tygodnie znajdował się na listach bestsellerów.
Norwegowie poznają Jakuba Franka. Największe dzieło Tokarczuk w nowym języku

Pochlebne opinie norweskich krytyków

„Jakobsbøkene” zostały opisane jako dzieło rzucające wyzwanie konwencjom gatunkowym i oferujące nowe spojrzenie na historię europejską. Krytyk Trygve Riiser Gundersen w recenzji dla gazety Klassekampen stwierdził, że przekład Więdłochy jest „żywy, oddychający, bezgranicznie łasy i ciekawy”.

Książka była też wielokrotnie wyróżniana w mediach jako jedno z najważniejszych dzieł Tokarczuk, będących częścią jej dorobku literackiego. Autorka otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury w 2018 r., co dla Norwegów dodatkowo podkreśla rangę „Ksiąg Jakubowych”.
Tokarczuk w 2022 roku otrzymała tytuł profesora honorowego Uniwersytetu w Oslo.

Tokarczuk w 2022 roku otrzymała tytuł profesora honorowego Uniwersytetu w Oslo.Fot. Tomasz Leśniowski, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

„Księgi Jakubowe” hitem w Norwegii

Z powodu szybkiego wyprzedania pierwszego nakładu, wydawnictwo Gyldendal planuje wprowadzenie nowego wydania książki 25 września 2025 r. W niektórych księgarniach wciąż można nabyć egzemplarze z pierwszego wydania.

Wydawca informuje, że reakcja czytelników oraz krytyków była bardzo silna i przekroczyła pierwotne oczekiwania. Nowy nakład ma zaspokoić rosnący popyt i zapewnić dostępność książki dla większej liczby osób.
0
0
0
0
0

Moja Norwegia poleca

FAGBREV w języku polskim! - Rozwijaj swoją karierę w Norwegii z D&A Spesialistene AS Opony Prace ziemne, wykopy, asfaltowanie Polski Psychotraumatolog w Oslo ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN
Oslo, okręg miasta
Szukamy mechanika samochodowego/pomocnika do ekipy !
Przejdź do ogłoszenia
Szukamy mechanika samochodowego/pomocnika do ekipy ! Pedzik transport Masaż Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Stillas utleie As Szkolenia Online 96015
Oslo, okręg miasta
Szukam podwykonawców Oslo i okolice OD ZARAZ!
Przejdź do ogłoszenia
Szukam podwykonawców Oslo i okolice OD ZARAZ! Polski adwokat - darmowa pomoc prawna
Cała Norwegia
Praca w KL-Bygg AS
Przejdź do ogłoszenia
Praca w KL-Bygg AS
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.