„Księgi Jakubowe” na liście bestsellerów. Wydawnictwo musiało zlecić dodruk

Olga Tokarczuk cieszyła się uznaniem w Norwegii jeszcze przed publikacją tłumaczenia. Fot. Harald Krichel, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

W sierpniu 2025 r. wydawnictwo Gyldendal opublikowało norweski przekład „Jakobsbøkene” Olgi Tokarczuk, przetłumaczony przez Julię Więdłochę. Książka szybko zdobyła popularność, trafiając na listy bestsellerów na trzy tygodnie i wyprzedając cały nakład. W odpowiedzi na duże zainteresowanie, wydawnictwo zdecydowało się na szybki dodruk.

„Jakobsbøkene” to przekład na język norweski utworu polskiej pisarki Olgi Tokarczuk dokonany przez Julię Więdłochę. Tłumaczka pracowała nad „Księgami Jakubowymi” siedem lat. Wydawnictwo Gyldendal opublikowało książkę w sierpniu, zyskując pochlebne recenzje od krytyków literackich. Utwór przez trzy tygodnie znajdował się na listach bestsellerów.

Pochlebne opinie norweskich krytyków „Jakobsbøkene” zostały opisane jako dzieło rzucające wyzwanie konwencjom gatunkowym i oferujące nowe spojrzenie na historię europejską. Krytyk Trygve Riiser Gundersen w recenzji dla gazety Klassekampen stwierdził, że przekład Więdłochy jest „żywy, oddychający, bezgranicznie łasy i ciekawy”.



Książka była też wielokrotnie wyróżniana w mediach jako jedno z najważniejszych dzieł Tokarczuk, będących częścią jej dorobku literackiego. Autorka otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury w 2018 r., co dla Norwegów dodatkowo podkreśla rangę „Ksiąg Jakubowych”.

Tokarczuk w 2022 roku otrzymała tytuł profesora honorowego Uniwersytetu w Oslo.Fot. Tomasz Leśniowski, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

„Księgi Jakubowe” hitem w Norwegii Z powodu szybkiego wyprzedania pierwszego nakładu, wydawnictwo Gyldendal planuje wprowadzenie nowego wydania książki 25 września 2025 r. W niektórych księgarniach wciąż można nabyć egzemplarze z pierwszego wydania.



Wydawca informuje, że reakcja czytelników oraz krytyków była bardzo silna i przekroczyła pierwotne oczekiwania. Nowy nakład ma zaspokoić rosnący popyt i zapewnić dostępność książki dla większej liczby osób.