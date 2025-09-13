„Księgi Jakubowe” na liście bestsellerów. Wydawnictwo musiało zlecić dodruk
13 września 2025 10:02
Olga Tokarczuk cieszyła się uznaniem w Norwegii jeszcze przed publikacją tłumaczenia. Fot. Harald Krichel, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Pochlebne opinie norweskich krytyków
Książka była też wielokrotnie wyróżniana w mediach jako jedno z najważniejszych dzieł Tokarczuk, będących częścią jej dorobku literackiego. Autorka otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury w 2018 r., co dla Norwegów dodatkowo podkreśla rangę „Ksiąg Jakubowych”.
Tokarczuk w 2022 roku otrzymała tytuł profesora honorowego Uniwersytetu w Oslo.Fot. Tomasz Leśniowski, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
„Księgi Jakubowe” hitem w Norwegii
Wydawca informuje, że reakcja czytelników oraz krytyków była bardzo silna i przekroczyła pierwotne oczekiwania. Nowy nakład ma zaspokoić rosnący popyt i zapewnić dostępność książki dla większej liczby osób.
