Norwegowie poznają Jakuba Franka. Największe dzieło Tokarczuk w nowym języku

Emil Bogumił

12 sierpnia 2025 13:38

Kopiuj link
Norwegowie poznają Jakuba Franka. Największe dzieło Tokarczuk w nowym języku

Przekładem dla norweskiego wydawnictwa zajęła się Julia Więdłocha. Fot. Tomasz Leśniowski, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Norweskie wydawnictwo Gyldendal opublikowało po latach pracy główną powieść noblistki Olgi Tokarczuk – Jakobsbøkene (Księgi Jakubowe). Tłumaczenie na język norweski wpisuje się w część obchodów 100‑lecia istnienia przedsiębiorstwa.

Księgi Jakubowe uznawane są za główne dzieło Olgi Tokarczuk, szczególnie wyróżnione w momencie przyznania jej Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 2018 roku. Tłumaczenie powieści zajęło wiele lat. Wydawnictwo określiło wydarzenie jako znaczące w świecie literatury. Dzięki temu czytelnicy norweskojęzyczni zyskali dostęp do utworu, który łączy poezję i humor z elementami mitologii i realizmu, informuje Gyldendal.
Polska zarabia na turystach. Norwegia na dużym minusie

Norweskie wydawnictwo chwali Tokarczuk

Według Cathrine Bakke Bolin, dyrektorki wydawnictwa, Księgi Jakubowe łączą ogromne ambicje literackie z precyzją historyczną oraz wnikliwą psychologiczną analizą postaci. Powieść opowiada o Jakubie Franku – charyzmatycznym samozwańczym mesjaszu i przywódcy frankistycznego ruchu żydowskiego w XVIII-wiecznej Polsce.

Tłumaczka Julia Więdłocha opisała pracę nad przekładem jako ogromne wyzwanie i zarazem wielki przywilej. Stwierdziła, że przy każdym ponownym czytaniu powieść odsłania nowe warstwy, co sprawia, że tłumaczenie jest doświadczeniem głębokim i wielowymiarowym.
Na zdjęciu: Olga Tokarczuk i okładka norweskiego wydania Ksiąg Jakubowych.

Na zdjęciu: Olga Tokarczuk i okładka norweskiego wydania Ksiąg Jakubowych.Materiały prasowe Gyldendal

Tokarczuk wyróżniona w Norwegii

Rok 2025 jest rokiem jubileuszu – Gyldendal obchodzi wówczas swoje 100-lecie istnienia. Norweskie wydanie Ksiąg Jakubowych wpisuje się jako symboliczny element świętowania tej historii, w toku której wydawnictwo opublikowało aż 64 laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, w tym Tokarczuk.

Przypomnijmy, że w uzasadnieniu Komitetu Noblowskiego podkreślono, że Tokarczuk tworzy literaturę, w której mikrokosmos staje się refleksją makrokosmosu – poprzez napięcia między naturą i kulturą, rozsądkiem i szaleństwem, mężczyzną i kobietą, domem i wyobcowaniem. Wskazano również, że Księgi Jakbuowe stanowią wyjątkowo bogaty obraz niemal zapomnianego rozdziału europejskiej historii.
