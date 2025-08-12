Norwegowie poznają Jakuba Franka. Największe dzieło Tokarczuk w nowym języku
12 sierpnia 2025 13:38
Przekładem dla norweskiego wydawnictwa zajęła się Julia Więdłocha. Fot. Tomasz Leśniowski, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Norweskie wydawnictwo chwali Tokarczuk
Tłumaczka Julia Więdłocha opisała pracę nad przekładem jako ogromne wyzwanie i zarazem wielki przywilej. Stwierdziła, że przy każdym ponownym czytaniu powieść odsłania nowe warstwy, co sprawia, że tłumaczenie jest doświadczeniem głębokim i wielowymiarowym.
Na zdjęciu: Olga Tokarczuk i okładka norweskiego wydania Ksiąg Jakubowych.Materiały prasowe Gyldendal
Tokarczuk wyróżniona w Norwegii
Przypomnijmy, że w uzasadnieniu Komitetu Noblowskiego podkreślono, że Tokarczuk tworzy literaturę, w której mikrokosmos staje się refleksją makrokosmosu – poprzez napięcia między naturą i kulturą, rozsądkiem i szaleństwem, mężczyzną i kobietą, domem i wyobcowaniem. Wskazano również, że Księgi Jakbuowe stanowią wyjątkowo bogaty obraz niemal zapomnianego rozdziału europejskiej historii.
