Czy Norwegowie są samotni? Wyniki badań nie pozostawiają wątpliwości
11 grudnia 2025 09:10
Na tle Europy Norwegia pozostaje krajem o jednym z najniższych wskaźników samotności. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Badania z ostatnich lat potwierdzają, że młodzi dorośli doświadczają samotności częściej niż starsze grupy wiekowe. Jednocześnie odnotowano poprawę w porównaniu z 2021 r., gdy poziom samotności wśród najmłodszych sięgał ponad 30 proc.
Kontrast między seniorami a osobami w średnim wieku
Dane pokazują również wzrost samotności w grupie 45–66 lat – z 10,5 proc. do 12,3 proc. między 2024 a 2025 r. Różnice między kobietami i mężczyznami nie są statystycznie istotne.
Osoby poza rynkiem pracy szczególnie zagrożone
Analiza wskazuje na istotne różnice w zależności od stanu zdrowia psychicznego: 45,4 proc. osób z problemami psychicznymi deklaruje samotność, wobec 4,8 proc. wśród respondentów bez takich objawów.
Samotni rodzice i single częściej doświadczają izolacji
Dane sugerują jednak wzrost samotności wśród samotnych rodziców w ostatnich latach. Stabilnie niskie wartości, poniżej 10 proc., utrzymują osoby mieszkające w związkach.
Odsetek populacji, która w ciągu ostatnich 4 tygodni czuła się samotna przez większość czasu. Osoby w wieku 16 lat i starsze.Il. SSB
Różne kierunki zmian i potrzeba dalszej obserwacji
Porównanie grup ryzyka oraz obserwowane zmiany w czasie pozwalają lepiej zrozumieć, które obszary wymagają dalszej analizy. Wskazuje to na rosnącą potrzebę monitorowania czynników społecznych i zdrowotnych wpływających na poczucie osamotnienia.
