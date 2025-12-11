Czy Norwegowie są samotni? Wyniki badań nie pozostawiają wątpliwości

Na tle Europy Norwegia pozostaje krajem o jednym z najniższych wskaźników samotności. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

14,5 proc. dorosłych w Norwegii deklaruje, że w ostatnich dwóch tygodniach było dość lub bardzo mocno dotkniętych samotnością. Dane z najnowszej edycji badania Centralnego Biura Statycznego (SSB) pokazują, że problem dotyczy około 650 tys. osób. Długotrwała samotność może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych.

Wyniki ankiety pokazują, że najwyższy odsetek samotnych występuje wśród osób w wieku 18–24 lata. Aż 23,3 proc. młodych dorosłych deklaruje silne poczucie osamotnienia. W grupie 25–44 lata wskaźnik wynosi 19,1 proc., co również wskazuje na duże nasilenie problemu.



Badania z ostatnich lat potwierdzają, że młodzi dorośli doświadczają samotności częściej niż starsze grupy wiekowe. Jednocześnie odnotowano poprawę w porównaniu z 2021 r., gdy poziom samotności wśród najmłodszych sięgał ponad 30 proc.

Kontrast między seniorami a osobami w średnim wieku Inaczej sytuacja wygląda wśród osób starszych. Najniższy wskaźnik samotności odnotowano w grupie 67–79 lat, gdzie 5,3 proc. badanych zgłasza poważne objawy izolacji. Wśród osób powyżej 80. roku życia poziom samotności rośnie, co wiązane jest ze stanem zdrowia oraz ograniczeniami w kontaktach społecznych.



Dane pokazują również wzrost samotności w grupie 45–66 lat – z 10,5 proc. do 12,3 proc. między 2024 a 2025 r. Różnice między kobietami i mężczyznami nie są statystycznie istotne.

Odsetek osób samotnych według grup wiekowych 2020-2025.Il. SSB

Osoby poza rynkiem pracy szczególnie zagrożone Silnie zagrożone samotnością są osoby pozostające poza rynkiem pracy. Wśród bezrobotnych odsetek samotnych przekracza 36 proc., a wśród osób niezdolnych do pracy wynosi około 30 proc. Studenci i uczniowie również doświadczyli dużych wahań – po wzroście do 2023 r. ich wskaźnik spadł do 21 proc., lecz ponownie wzrósł do 22,9 proc. w 2025 r.



Analiza wskazuje na istotne różnice w zależności od stanu zdrowia psychicznego: 45,4 proc. osób z problemami psychicznymi deklaruje samotność, wobec 4,8 proc. wśród respondentów bez takich objawów.

Odsetek osób samotnych ogółem i według wieku 2020-2025.Il. SSB

Samotni rodzice i single częściej doświadczają izolacji Wskaźniki samotności są wyższe wśród osób żyjących samotnie niż wśród tych, które mają partnera. W grupie singli odsetek wynosi niemal 28 proc., a wśród samotnych rodziców 36,7 proc. Posiadanie partnera wyraźnie obniża poziom samotności – zarówno wśród singli, jak i samotnych rodziców.



Dane sugerują jednak wzrost samotności wśród samotnych rodziców w ostatnich latach. Stabilnie niskie wartości, poniżej 10 proc., utrzymują osoby mieszkające w związkach.

Odsetek populacji, która w ciągu ostatnich 4 tygodni czuła się samotna przez większość czasu. Osoby w wieku 16 lat i starsze.Il. SSB

Różne kierunki zmian i potrzeba dalszej obserwacji Najświeższe wyniki pokazują równoległe trendy – poprawę sytuacji wśród młodych dorosłych oraz pogorszenie w grupach narażonych na izolację społeczną, takich jak bezrobotni, osoby o złym stanie zdrowia psychicznego czy samotni rodzice. Jednocześnie Norwegia pozostaje krajem o jednym z najniższych poziomów samotności w Europie, co potwierdzają dane EU-SILC z 2022 r.



Porównanie grup ryzyka oraz obserwowane zmiany w czasie pozwalają lepiej zrozumieć, które obszary wymagają dalszej analizy. Wskazuje to na rosnącą potrzebę monitorowania czynników społecznych i zdrowotnych wpływających na poczucie osamotnienia.