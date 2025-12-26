Balans pomiędzy pracą i codziennością jest już niemożliwy? Szokujące badania w Norwegii
26 grudnia 2025 11:57
Respondenci podkreślali, że klasyczne rozumienie równowagi nie odpowiada już codziennej praktyce. Praca i życie prywatne coraz częściej tworzą jedną, przenikającą się całość.
Praca bez wyraźnej granicy
Całkowite odłączenie się od obowiązków zawodowych bywa trudne do osiągnięcia. Granice między czasem pracy a czasem wolnym stają się coraz mniej wyraźne.
Sens i elastyczność zamiast równowagi
Badanie oparto na dwóch grupach fokusowych oraz sześciu pogłębionych wywiadach z 15 liderami z sektora publicznego i prywatnego. Autorzy zwracają uwagę na potrzebę zmiany języka opisu współczesnego życia zawodowego. Zagadnienie coraz częściej pojawia się w kontekście zarządzania, organizacji pracy oraz dyskusji o jakości życia.
