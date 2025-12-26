Strona korzysta z plików cookies

  Oslo, Oslo, Norwegia
  Bergen, Vestland, Norwegia
  Jessheim, Akershus, Norwegia
  Stavanger, Rogaland, Norwegia
  Kristiansand, Agder, Norwegia
  Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  Bodø, Nordland, Norwegia
  Sandnes, Rogaland, Norwegia
  Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  Drammen, Buskerud, Norwegia

Balans pomiędzy pracą i codziennością jest już niemożliwy? Szokujące badania w Norwegii

Redakcja

26 grudnia 2025 11:57

Balans pomiędzy pracą i codziennością jest już niemożliwy? Szokujące badania w Norwegii

Praca i życie prywatne coraz częściej się przenikają. Fot. fotolia.pl/royalty free

Pojęcie work-life balance traci znaczenie w realiach współczesnego rynku pracy. Wynika to z nowej pracy magisterskiej przygotowanej na Høyskolen Kristiania. Norwescy liderzy wskazują, że granice między życiem zawodowym a prywatnym coraz częściej się zacierają. W ich ocenie bardziej adekwatnym określeniem jest „work-life harmony”.

Badanie zostało zrealizowane wiosną 2025 roku i wyróżnione jako najlepsza praca magisterska na uczelni. Autorzy analizowali doświadczenia menedżerów funkcjonujących w cyfrowym środowisku pracy.

Respondenci podkreślali, że klasyczne rozumienie równowagi nie odpowiada już codziennej praktyce. Praca i życie prywatne coraz częściej tworzą jedną, przenikającą się całość.
Czy Norwegowie są samotni? Wyniki badań nie pozostawiają wątpliwości

Praca bez wyraźnej granicy

Uczestnicy badania zwracali uwagę na wpływ technologii i stałej dostępności. Elastyczność pracy idzie w parze z oczekiwaniem bycia stale dostępnym.

Całkowite odłączenie się od obowiązków zawodowych bywa trudne do osiągnięcia. Granice między czasem pracy a czasem wolnym stają się coraz mniej wyraźne.
Całkowite odłączenie się od pracy jest trudne do osiągnięcia.

Całkowite odłączenie się od pracy jest trudne do osiągnięcia.Fot. fotolia.com

Sens i elastyczność zamiast równowagi

Liderzy biorący udział w badaniu wskazywali, że kluczowe znaczenie ma poczucie sensu wykonywanej pracy. To ono umożliwia funkcjonowanie w warunkach długotrwałej presji. Istotna jest także możliwość samodzielnego zarządzania czasem i miejscem pracy. Elastyczność jest postrzegana jako warunek utrzymania harmonii w codziennym funkcjonowaniu.

Badanie oparto na dwóch grupach fokusowych oraz sześciu pogłębionych wywiadach z 15 liderami z sektora publicznego i prywatnego. Autorzy zwracają uwagę na potrzebę zmiany języka opisu współczesnego życia zawodowego. Zagadnienie coraz częściej pojawia się w kontekście zarządzania, organizacji pracy oraz dyskusji o jakości życia.
