Wzmacniają środki kontroli zakażeń na granicy. Norwegia grozi palcem cudzoziemcom

Obecnie podróżni muszą na granicy lub w danej gminie w ciągu 24 godzin od przybycia poddać się obowiązkowemu testowi na obecności wirusa SARS-CoV-2. Odmowa przeprowadzenia testu skutkuje mandatem rzędu 20 tys. koron. Resort zdrowia informuje jednak, że niebawem test po przyjeździe na teren kraju fiordów będzie można przeprowadzić tylko i wyłączne na granicy. Obecnie władze pracują nad zwiększeniem wydajności stacji testowania na lotniskach i przejściach granicznych, by zlikwidować możliwość poddania się testowi w ciągu 24 godzin od przyjazdu. - Wprowadzimy również systemy, które ułatwią monitorowanie osób przyjeżdżających do kraju - dodał minister zdrowia i opieki Bent Høie.W 2021 na zwiększenie wydajności stacji testowania Norwegia przeznaczy ok. 650 mln NOK.