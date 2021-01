20 000 koron kary za odmowę przeprowadzenia testu. Koronawirus wśród pasażerów przylatujących z Polski

Władze Oslo alarmują o chaosie na lotnisku Gardermoen. Tylko od drugiego do siódmego stycznia testom po przekroczeniu granicy nie poddało się 6,2 tys. podróżujących. Jak informuje minister zdrowia Bent Høie, za tego typu zachowanie grozi nawet 20 tys. koron norweskich grzywny.

Jak poinformował 11 stycznia burmistrz Oslo Raymond Johansen, na lotnisku Gardermoen panował w ostatnich dniach chaos. Od drugiego do siódmego stycznia na stołecznym porcie lotniczym wylądowało 14 826 podróżujących z zagranicy. 8570 osób zdecydowało się na przeprowadzenie testu pod kątem COVID-19. Wykryto wśród nich 131 przypadków zachorowań. Władze, aby uniknąć poświątecznej fali zakażeń, wymagają, by osoby wybierające się do Norwegii przedstawiły na granicy negatywny wynik testu na koronawirusa. Kolejny muszą wykonać najpóźniej 24 godziny po przyjeździe do kraju fiordów. Mogą skorzystać z punktu poboru próbek na lotnisku lub w gminie, do której się udają.