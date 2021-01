Rząd przedłuża restrykcje związane z podróżowaniem: apel o nieplanowanie wyjazdów wielkanocnych

Zalecenia zostaną prawdopodobnie przedłużone także w marcu. Fot. Hans Kristian Thorbjørnsen

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Norwegii wydłużyło czas obowiązywania zaleceń dotyczących podróżowania. Oznacza to, że co najmniej do pierwszego marca, rząd będzie dostosowywał przepisy do systemu żółtych i czerwonych państw. Niezmienione pozostaną także kwestie kwarantanny.

– Mimo że z pandemią mamy do czynienia od prawie roku, to nadal daleko nam do normalizacji. Sytuacja epidemiczna wciąż szybko się zmienia – zauważyła minister spraw zagranicznych Ine Eriksen Søreide. 12 stycznia rząd zdecydował, że krajowe zalecenia dotyczące podróżowania zostaną przedłużone do pierwszego marca. Oznacza to, że kwestie kwarantanny wjazdowej oraz możliwości wjazdu do Norwegii zostaną uregulowane na podstawie wytycznych Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI) oraz organów instytucji europejskich.

Norwegowie mogą zapomnieć o wielkanocnych wyjazdach Jak zwrócił uwagę norweski rząd, przy tworzeniu krajowych wytycznych, wciąż będą brane pod uwagę: międzynarodowa sytuacja epidemiczna, ryzyko rozprzestrzeniania się pandemii, system opieki zdrowotnej w poszczególnych państwach oraz ograniczenia nałożone przez inne rządy. Szefowa resortu spraw zagranicznych zwróciła uwagę, że zalecenia zostaną najprawdopodobniej przedłużone. Oznacza to, że wielu Norwegów będzie musiało zrewidować wielkanocne plany. – Odradzamy wszelkich podróży zagranicznych, które nie są absolutnie konieczne. Nadal będziemy robić wyjątki wobec obszarów, które posiadają odpowiednio niskie wskaźniki zakażeń. Należy spodziewać się, że ograniczenia zostaną wprowadzone także na Wielkanoc. Nie powinniśmy planować wyjazdów w tamtym okresie – podkreśla Ine Eriksen Søreide. Rządzący zwracają uwagę, że głównym zadaniem jest obecnie zatrzymanie transmisji koronawirusa z zagranicy. Wprowadzono w tym celu szereg obostrzeń dla osób przekraczających granicę.

Obecnie jedynie kilka regionów w Finlandii zostało zaznaczonych jako obszary, po powrocie, z których nie obowiązuje kwarantanna wjazdowa. Podróż z pozostałych państw Schengen i Europejskiego Obszaru Gospodarczego wiąże się z koniecznością odbycia 10-dniowej kwarantanny.



Norwegia nie jest osamotniona w kwestii wprowadzania surowych regulacji. Podobne obowiązują prawie we wszystkich państwach europejskich. Polski rząd przedłużył obowiązek kwarantanny dla wybranych podróżujących do końca stycznia.