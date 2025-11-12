Rozwód w Norwegii krok po kroku – poradnik dla Polaków
12 listopada 2025
Jak złożyć wniosek o rozwód w Norwegii?
Zanim złożysz wniosek o rozwód (skilsmisse), norweskie prawo co do zasady wymaga przejścia przez okres separacji (separasjon). Oznacza to, że małżonkowie z reguły muszą mieszkać osobno przez co najmniej rok. Dopiero po tym czasie można formalnie wnioskować o rozwód.
Wniosek składa się elektronicznie na stronie www.statsforvalteren.no przy użyciu BankID. Jeśli oboje małżonkowie wyrażają zgodę, proces jest szybki i formalny.
Ważne: jeśli para mieszka osobno ponad dwa lata bez formalnej separacji, można złożyć wniosek o rozwód bezpośrednio, bez składania wcześniej wniosku o separację. Wystarczy wtedy dołączyć oświadczenie od dwóch świadków, że małżonkowie przez dwa lata mieszkali osobno.
Ile trwa rozwód w Norwegii?
- Jeśli separacja/rozwód jest za zgodą obu stron (po roku separacji), decyzja o separacji/rozwodzie zwykle wydawana jest po 3-6 tygodniach.
- Gdy jedna ze stron nie zgadza się na separację/rozwód, decyzja wydawana jest również, ale później, najczęściej po ok 2-4 miesiącach
Dodatkowym obowiązkiem dla par z dziećmi (poniżej 16 roku życia) jest mediacja rodzinna (mekling). To spotkanie z mediatorem, często w gminie, które pomaga ustalić kwestie opieki, kontaktów i alimentów. Bez zaświadczenia z mediacji urząd nie rozpatrzy wniosku o separację/rozwód.
Jak wygląda podział majątku?
Wyjątki stanowi majątek osobisty (særeie) — to, co jedno z małżonków miało przed ślubem, albo otrzymało w formie darowizny czy spadku.
Przykłady:
- Jeśli razem kupiliście dom w Norwegii — dzielicie go po połowie.
- Jeśli żona miała mieszkanie w Polsce przed ślubem — pozostaje jej.
- Jeśli mąż odziedziczył domek w Polsce — pozostaje jego własnością.
Podział majątku możliwy jest także przed uzyskaniem separacji, ale wtedy musi być w formie intercyzy (ektepakt).
Czy rozwód w Norwegii jest uznawany w Polsce?
Wystarczy zgłosić norweski dokument rozwodowy do polskiego urzędu stanu cywilnego (USC), aby został wpisany do rejestru. Robi się to przez transkrypcję aktu stanu cywilnego — formalność prostą do załatwienia, nawet przez pełnomocnika.
Separacja a podział majątku
- Separacja — okres, w którym małżonkowie mieszkają osobno, ale formalnie pozostają w związku małżeńskim. To czas na przemyślenie i uregulowanie spraw majątkowych, opieki nad dziećmi oraz alimentów.
- W czasie separacji można i warto dokonać podziału majątku, zanim emocje ostygną, a dokumenty się pogubią.
- Po roku separacji można złożyć wniosek o rozwód, który kończy sprawę definitywnie.
FAQ — najczęstsze pytania Polaków o rozwód w Norwegii
Przez internet na www.statsforvalteren.no, logując się przez BankID. Najpierw trzeba przejść rok separacji.
Ile trwa rozwód w Norwegii?
Zwykle 1–2 miesiące przy zgodzie obu stron. Spory o dzieci lub majątek wydłużają proces.
Jak wygląda podział majątku?
Zasadą jest podział po połowie, z wyjątkiem majątku osobistego (spadki, darowizny, majątek przed ślubem).
Czy rozwód w Norwegii jest uznawany w Polsce?
Tak, wystarczy zgłosić dokument do polskiego USC.
Czy w czasie separacji można podzielić majątek?
Tak, i często jest to najlepszy moment — szybciej, prościej i bez zbędnych emocji.
Warto skorzystać z pomocy prawnika
Artykuł powstał we współpracy z kancelarią Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko, która od lat pomaga Polakom w Norwegii w sprawach rozwodowych, majątkowych i rodzinnych. Ich doświadczenie pokazuje jedno: rozwód da się przejść po norwesku — spokojnie, skutecznie i z głową.
