Rozwód w Norwegii krok po kroku – poradnik dla Polaków

Rozwód nigdy nie jest łatwy — ani emocjonalnie, ani prawnie. A już szczególnie wtedy, gdy żyjesz poza Polską i musisz zmierzyć się z norweskimi przepisami, językiem i urzędową biurokracją. Na szczęście w Norwegii procedury są przejrzyste i sprawne, a jeśli wiesz, jak się za to zabrać, cały proces można przejść bez zbędnych nerwów.

Ten poradnik jest skierowany do Polaków mieszkających w Norwegii i pokazuje krok po kroku, jak bezpiecznie i zgodnie z prawem przejść przez rozwód — w prostym, zrozumiałym języku.

Ważne: jeśli para mieszka osobno ponad dwa lata bez formalnej separacji, można złożyć wniosek o rozwód bezpośrednio, bez składania wcześniej wniosku o separację. Wystarczy wtedy dołączyć oświadczenie od dwóch świadków, że małżonkowie przez dwa lata mieszkali osobno.

Ile trwa rozwód w Norwegii?



Jeśli separacja/rozwód jest za zgodą obu stron (po roku separacji), decyzja o separacji/rozwodzie zwykle wydawana jest po 3-6 tygodniach.

Gdy jedna ze stron nie zgadza się na separację/rozwód, decyzja wydawana jest również, ale później, najczęściej po ok 2-4 miesiącach

Norweskie prawo preferuje rozwiązania ugodowe, dlatego większość spraw kończy się administracyjnie, bez konieczności sądowej batalii.



Jak wygląda podział majątku? felleseie — wspólnego majątku małżonków. W praktyce oznacza to, że wszystko, co zostało nabyte w trakcie małżeństwa, dzieli się po połowie.



Wyjątki stanowi majątek osobisty (særeie) — to, co jedno z małżonków miało przed ślubem, albo otrzymało w formie darowizny czy spadku.



Przykłady:

Jeśli razem kupiliście dom w Norwegii — dzielicie go po połowie.

Jeśli żona miała mieszkanie w Polsce przed ślubem — pozostaje jej.

Jeśli mąż odziedziczył domek w Polsce — pozostaje jego własnością.

W przypadku sporu o majątek możliwa jest mediacja lub skierowanie sprawy do sądu rejonowego. Warto pamiętać, że podział majątku można przeprowadzić jeszcze w trakcie separacji, nie trzeba czekać do rozwodu.



Czy rozwód w Norwegii jest uznawany w Polsce? Tak — rozwód uzyskany w Norwegii jest w pełni uznawany w Polsce. Oba kraje należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), więc nie ma potrzeby składania dodatkowych wniosków w polskim sądzie.



Wystarczy zgłosić norweski dokument rozwodowy do polskiego urzędu stanu cywilnego (USC), aby został wpisany do rejestru. Robi się to przez transkrypcję aktu stanu cywilnego — formalność prostą do załatwienia, nawet przez pełnomocnika.

Separacja a podział majątku



Separacja — okres, w którym małżonkowie mieszkają osobno, ale formalnie pozostają w związku małżeńskim. To czas na przemyślenie i uregulowanie spraw majątkowych, opieki nad dziećmi oraz alimentów.

FAQ — najczęstsze pytania Polaków o rozwód w Norwegii Jak złożyć wniosek o rozwód w Norwegii?

Przez internet na



Ile trwa rozwód w Norwegii?

Zwykle 1–2 miesiące przy zgodzie obu stron. Spory o dzieci lub majątek wydłużają proces.



Jak wygląda podział majątku?

Zasadą jest podział po połowie, z wyjątkiem majątku osobistego (spadki, darowizny, majątek przed ślubem).



Czy rozwód w Norwegii jest uznawany w Polsce?

Tak, wystarczy zgłosić dokument do polskiego USC.



Czy w czasie separacji można podzielić majątek?

Warto skorzystać z pomocy prawnika



Warto skorzystać z pomocy prawnika

Choć norweski system jest przejrzysty, każda sprawa ma swoje niuanse — zwłaszcza gdy w grę wchodzi majątek w Polsce, dzieci czy wspólny kredyt hipoteczny. W takich sytuacjach warto skonsultować się z prawnikiem, który zna zarówno norweskie, jak i polskie przepisy rodzinne.

Artykuł powstał we współpracy z kancelarią Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko, która od lat pomaga Polakom w Norwegii w sprawach rozwodowych, majątkowych i rodzinnych.

