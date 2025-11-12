Strona korzysta z plików cookies

  Oslo, Oslo, Norwegia
  Bergen, Vestland, Norwegia
  Jessheim, Akershus, Norwegia
  Stavanger, Rogaland, Norwegia
  Kristiansand, Agder, Norwegia
  Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  Bodø, Nordland, Norwegia
  Sandnes, Rogaland, Norwegia
  Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Życie w Norwegii

Rozwód w Norwegii krok po kroku – poradnik dla Polaków

Współpraca Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko AS

12 listopada 2025 08:11

Rozwód w Norwegii krok po kroku – poradnik dla Polaków

Rozwód Adobe Stock

Rozwód nigdy nie jest łatwy — ani emocjonalnie, ani prawnie. A już szczególnie wtedy, gdy żyjesz poza Polską i musisz zmierzyć się z norweskimi przepisami, językiem i urzędową biurokracją. Na szczęście w Norwegii procedury są przejrzyste i sprawne, a jeśli wiesz, jak się za to zabrać, cały proces można przejść bez zbędnych nerwów.

Ten poradnik jest skierowany do Polaków mieszkających w Norwegii i pokazuje krok po kroku, jak bezpiecznie i zgodnie z prawem przejść przez rozwód — w prostym, zrozumiałym języku.

Jak złożyć wniosek o rozwód w Norwegii?

W Norwegii rozwód nie zaczyna się od sądu, tylko od urzędu wojewódzkiego — dziś funkcjonuje on pod nazwą Statsforvalteren (dawniej Fylkesmannen).

Zanim złożysz wniosek o rozwód (skilsmisse), norweskie prawo co do zasady wymaga przejścia przez okres separacji (separasjon). Oznacza to, że małżonkowie z reguły muszą mieszkać osobno przez co najmniej rok. Dopiero po tym czasie można formalnie wnioskować o rozwód.

Wniosek składa się elektronicznie na stronie www.statsforvalteren.no przy użyciu BankID. Jeśli oboje małżonkowie wyrażają zgodę, proces jest szybki i formalny.

Ważne: jeśli para mieszka osobno ponad dwa lata bez formalnej separacji, można złożyć wniosek o rozwód bezpośrednio, bez składania wcześniej wniosku o separację. Wystarczy wtedy dołączyć oświadczenie od dwóch świadków, że małżonkowie przez dwa lata mieszkali osobno.

Ile trwa rozwód w Norwegii?

Czas, po jakim wydawana jest decyzja o separacji lub rozwodzie, zależy głównie od tego, czy obie strony się zgadzają.

  • Jeśli separacja/rozwód jest za zgodą obu stron (po roku separacji), decyzja o separacji/rozwodzie zwykle wydawana jest po 3-6 tygodniach.
  • Gdy jedna ze stron nie zgadza się na separację/rozwód, decyzja wydawana jest również, ale później, najczęściej po ok 2-4 miesiącach
Norweskie prawo preferuje rozwiązania ugodowe, dlatego większość spraw kończy się administracyjnie, bez konieczności sądowej batalii.

Dodatkowym obowiązkiem dla par z dziećmi (poniżej 16 roku życia) jest mediacja rodzinna (mekling). To spotkanie z mediatorem, często w gminie, które pomaga ustalić kwestie opieki, kontaktów i alimentów. Bez zaświadczenia z mediacji urząd nie rozpatrzy wniosku o separację/rozwód.

Jak wygląda podział majątku?

Najwięcej emocji budzi podział majątku. W Norwegii obowiązuje zasada felleseie — wspólnego majątku małżonków. W praktyce oznacza to, że wszystko, co zostało nabyte w trakcie małżeństwa, dzieli się po połowie.

Wyjątki stanowi majątek osobisty (særeie) — to, co jedno z małżonków miało przed ślubem, albo otrzymało w formie darowizny czy spadku.

Przykłady:
  • Jeśli razem kupiliście dom w Norwegii — dzielicie go po połowie.
  • Jeśli żona miała mieszkanie w Polsce przed ślubem — pozostaje jej.
  • Jeśli mąż odziedziczył domek w Polsce — pozostaje jego własnością.
W przypadku sporu o majątek możliwa jest mediacja lub skierowanie sprawy do sądu rejonowego. Warto pamiętać, że podział majątku można przeprowadzić jeszcze w trakcie separacji, nie trzeba czekać do rozwodu.

Podział majątku możliwy jest także przed uzyskaniem separacji, ale wtedy musi być w formie intercyzy (ektepakt).

Czy rozwód w Norwegii jest uznawany w Polsce?

Tak — rozwód uzyskany w Norwegii jest w pełni uznawany w Polsce. Oba kraje należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), więc nie ma potrzeby składania dodatkowych wniosków w polskim sądzie.

Wystarczy zgłosić norweski dokument rozwodowy do polskiego urzędu stanu cywilnego (USC), aby został wpisany do rejestru. Robi się to przez transkrypcję aktu stanu cywilnego — formalność prostą do załatwienia, nawet przez pełnomocnika.
Więcej praktycznych informacji o wyjeździe dziecka z Polski do Norwegii bez zgody drugiego rodzica.

Separacja a podział majątku

Wielu Polaków myli separację z rozwodem, ale w Norwegii to dwa różne etapy.

  • Separacja — okres, w którym małżonkowie mieszkają osobno, ale formalnie pozostają w związku małżeńskim. To czas na przemyślenie i uregulowanie spraw majątkowych, opieki nad dziećmi oraz alimentów.
  • W czasie separacji można i warto dokonać podziału majątku, zanim emocje ostygną, a dokumenty się pogubią.
  • Po roku separacji można złożyć wniosek o rozwód, który kończy sprawę definitywnie.

FAQ — najczęstsze pytania Polaków o rozwód w Norwegii

Jak złożyć wniosek o rozwód w Norwegii?
Przez internet na www.statsforvalteren.no, logując się przez BankID. Najpierw trzeba przejść rok separacji.

Ile trwa rozwód w Norwegii?
Zwykle 1–2 miesiące przy zgodzie obu stron. Spory o dzieci lub majątek wydłużają proces.

Jak wygląda podział majątku?
Zasadą jest podział po połowie, z wyjątkiem majątku osobistego (spadki, darowizny, majątek przed ślubem).

Czy rozwód w Norwegii jest uznawany w Polsce?
Tak, wystarczy zgłosić dokument do polskiego USC.

Czy w czasie separacji można podzielić majątek?
Tak, i często jest to najlepszy moment — szybciej, prościej i bez zbędnych emocji.

Warto skorzystać z pomocy prawnika

Choć norweski system jest przejrzysty, każda sprawa ma swoje niuanse — zwłaszcza gdy w grę wchodzi majątek w Polsce, dzieci czy wspólny kredyt hipoteczny. W takich sytuacjach warto skonsultować się z prawnikiem, który zna zarówno norweskie, jak i polskie przepisy rodzinne.

Artykuł powstał we współpracy z kancelarią Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko, która od lat pomaga Polakom w Norwegii w sprawach rozwodowych, majątkowych i rodzinnych. Ich doświadczenie pokazuje jedno: rozwód da się przejść po norwesku — spokojnie, skutecznie i z głową.
Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko

Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko AS

Polski Adwokat w Norwegii - Advokat Nierzwicki&Bluszko AS
Pomoc prawna dla Polaków w Norwegii. Profesjonalna obsługa.
