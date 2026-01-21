Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

Nawet 20% rabatu

Kalendarz 2026

Zamów
Autopromocja

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Życie w Norwegii

Świadczenia dla migrantów w Norwegii. Urzędnicy pokazują konkretne liczby

Redakcja

21 stycznia 2026 12:44

Kopiuj link
3
Świadczenia dla migrantów w Norwegii. Urzędnicy pokazują konkretne liczby

Dane pokazują szczegółowo, jaki odsetek migrantów pobiera świadczenia w Norwegii. Fot. Fotolia (zdjęcie poglądowe)

Ponad połowa nowo przybyłych uchodźców w Norwegii korzysta z pomocy społecznej. Dane pokazują skalę wsparcia w pierwszych latach pobytu. Szczegółowy raport przedstawiło Centralne Biuro Statystyczne przy współpracy z Ministerstwem Pracy i Integracji Społecznej.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Tłumaczenie i korekta CV

Permittering w Norwegii

Rusztowania/ Montaż / Demontaż / Wynajem

Ogłoszenia MojaNorwegia


Liczba odbiorców pomocy społecznej w Norwegii wyraźnie wzrosła w ostatniej dekadzie. W 2024 roku świadczenie otrzymywało 161 tys. osób w wieku 18–66 lat. To wzrost o ponad 30 proc. wobec 2014 roku. Duża część wzrostu dotyczy migrantów, w szczególności uchodźców.
Dylematy po norwesku. Imigranci zwiększają liczbę zatrudnionych i... bezrobotnych

Migranci coraz częściej w systemie wsparcia

Między 2014 a 2024 rokiem odsetek migrantów otrzymujących pomoc społeczną wzrósł z 8 do 10 proc. W tym samym czasie ich udział w populacji w wieku 18–66 lat zwiększył się z 16 do 23 proc. W 2024 roku 13 proc. migrantów otrzymywało pomoc społeczną lub dodatek mieszkaniowy.

Wśród osób urodzonych w Norwegii z rodziców migrantów odsetek beneficjentów wzrósł z 4 do 5 proc. To nadal poziom wyraźnie niższy niż wśród szerokiej grupy imigrantów. W pozostałej części populacji udział osób korzystających z pomocy utrzymywał się na stabilnym poziomie około 2 proc.

Il. SSB

Trzy czwarte wydatków trafia do imigrantów

Łączne wydatki na pomoc społeczną dla osób w wieku 18–66 lat pozostawały względnie stabilne do 2022 roku. W 2024 roku nastąpił wyraźny wzrost. Wypłaty sięgnęły 11,6 mld NOK.

Struktura wydatków uległa zmianie. W 2014 roku imigranci otrzymywali około połowy środków. W 2024 roku ich udział wzrósł do 74 proc. Wzrósł także udział osób urodzonych w Norwegii z rodziców imigrantów, z około 1 do 2 proc.
Imigranci w Norwegii walczą o równe traktowanie. Znaleźli sposób na podwyżki pensji

Wyższe kwoty dla migrantów

Mediana kwota pomocy społecznej dla migrantów wzrosła w ostatnich latach. W 2024 roku wyniosła 61 tys. NOK. W poprzedniej dekadzie oscylowała wokół 50 tys.

Dla pozostałej części populacji mediana spadła. W 2014 roku wynosiła 26 tys., a w 2024 roku 22 tys. NOK. Jednym z czynników wzrostu wydatków wśród migrantów jest dłuższy czas pobierania świadczeń.

Il. SSB

Uchodźcy najbardziej zależni od pomocy

W 2024 roku 31 proc. uchodźców w wieku 18 - 66 lat otrzymywało pomoc społeczną. To wyraźnie więcej niż w innych grupach imigrantów. Wśród migrantów zarobkowych odsetek wynosił 2 proc., a wśród migrantów rodzinnych 7 proc.

Po uwzględnieniu dodatku mieszkaniowego różnice pozostają wyraźne. Uchodźcy są zdecydowanie nadreprezentowani wśród odbiorców świadczeń.
85 tysięcy uchodźców z Ukrainy w Norwegii. Coraz więcej osób decyduje się na powrót do ojczyzny

Syria i Ukraina w centrum statystyk

Największe fale uchodźców dotyczyły lat 2015–2016 oraz okresu po 2021 roku. Uchodźcy z Ukrainy, objęci czasową ochroną, w 2024 roku w niemal 60 proc. otrzymywali pomoc społeczną. Podobny poziom notowano w szczycie napływu uchodźców z Syrii.

Urzędnicy zwracają jednak uwagę, że wraz z długością pobytu odsetek beneficjentów spada. Wśród uchodźców, którzy przybyli przed 2015 rokiem, 14 proc. otrzymywało pomoc społeczną w 2024 roku. To jednak nadal poziom wyższy niż w innych grupach.

Il. SSB

Najwyższe wskaźniki wśród samotnych rodziców

Najczęściej z pomocy korzystają uchodźcy będący samotnymi opiekunami dzieci. W 2024 roku ponad 70 proc. samotnych rodziców, którzy przybyli po 2021 roku, otrzymywało pomoc społeczną. Wysokie wskaźniki dotyczą także osób mieszkających samotnie.

Dane pokazują również, że wielu uchodźców łączy pomoc społeczną z innymi świadczeniami. Część korzysta jednocześnie z programu integracyjnego, dodatku mieszkaniowego lub innych form wsparcia.
0
0
0
0
1
Nowy w Norwegii? Nie ogarniasz formalności?
MultiNOR przeprowadzi Cię przez wszystkie procedury – po polsku i bez stresu.
reklama

Moja Norwegia poleca

Stillas utleie As
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Troll Rental
Oslo, okręg miasta
Brukarz - kamieniarz
Przejdź do ogłoszenia
Brukarz - kamieniarz Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych Szkolenia Online 96015 Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Masaż Pedzik transport ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Polski Psychotraumatolog w Oslo
kup tutaj reklamę
Komentarze (3)
Dodaj komentarz
Edek
7 minut temu
3/4 przybylych to bydlo i dzicz. Dziekuje cześć.
0
Odpowiedz
Anonimowy
7 minut temu
Do odsniezania za zapłatą. Dac pracę i skończą się uchodźcy lub zminimalizuje ich wydawanie . Mlodzi silni za bug na wojne ,bronić swojego kraju ,a matką dac pracę i zakończą się zasilki .
0
Odpowiedz
Wszystkie komentarze (3)

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.