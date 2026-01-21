Świadczenia dla migrantów w Norwegii. Urzędnicy pokazują konkretne liczby
21 stycznia 2026 12:44
Dane pokazują szczegółowo, jaki odsetek migrantów pobiera świadczenia w Norwegii. Fot. Fotolia (zdjęcie poglądowe)
Migranci coraz częściej w systemie wsparcia
Wśród osób urodzonych w Norwegii z rodziców migrantów odsetek beneficjentów wzrósł z 4 do 5 proc. To nadal poziom wyraźnie niższy niż wśród szerokiej grupy imigrantów. W pozostałej części populacji udział osób korzystających z pomocy utrzymywał się na stabilnym poziomie około 2 proc.
Trzy czwarte wydatków trafia do imigrantów
Struktura wydatków uległa zmianie. W 2014 roku imigranci otrzymywali około połowy środków. W 2024 roku ich udział wzrósł do 74 proc. Wzrósł także udział osób urodzonych w Norwegii z rodziców imigrantów, z około 1 do 2 proc.
Wyższe kwoty dla migrantów
Dla pozostałej części populacji mediana spadła. W 2014 roku wynosiła 26 tys., a w 2024 roku 22 tys. NOK. Jednym z czynników wzrostu wydatków wśród migrantów jest dłuższy czas pobierania świadczeń.
Uchodźcy najbardziej zależni od pomocy
Po uwzględnieniu dodatku mieszkaniowego różnice pozostają wyraźne. Uchodźcy są zdecydowanie nadreprezentowani wśród odbiorców świadczeń.
Syria i Ukraina w centrum statystyk
Urzędnicy zwracają jednak uwagę, że wraz z długością pobytu odsetek beneficjentów spada. Wśród uchodźców, którzy przybyli przed 2015 rokiem, 14 proc. otrzymywało pomoc społeczną w 2024 roku. To jednak nadal poziom wyższy niż w innych grupach.
Najwyższe wskaźniki wśród samotnych rodziców
Dane pokazują również, że wielu uchodźców łączy pomoc społeczną z innymi świadczeniami. Część korzysta jednocześnie z programu integracyjnego, dodatku mieszkaniowego lub innych form wsparcia.
