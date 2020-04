Od dziś Norwegia łagodzi restrykcje. Sprawdź, co się zmieni

Zgodnie z zapowiedziami rządu, od 20 kwietnia w Norwegii następuje złagodzenie obostrzeń wprowadzonych, by zapobiec rozprzestrzenianiu się epidemii wirusa COVID-19. Od dziś można nocować w hytcie, otwarte zostają przedszkola, do pracy mogą wrócić m.in. fizjoterapeuci i psycholodzy.

Od 20. do najpóźniej 27 kwietnia ponownie mają się otworzyć przedszkola w całym kraju. Warunkiem otwarcia placówek ma być zastosowanie w nich odpowiednich środków przeciwko rozprzestrzenianiu się infekcji. Z tego powodu przedszkola np. w gminie Brønnøy czy Bindal nie wznowią dziś działalności - brakuje tam odpowiednich artykułów higienicznych, a także personelu, który został oddelegowany do pracy gdzie indziej. Urzędnicy będą informować o dacie otwarcia placówek. O tym, że nie wszystkie będą dziś czynne poinformowała także gmina Oslo - stołeczne placówki do 27 kwietnia mają czas na przygotowanie się na przyjęcie dzieci i ponowne otwarcie.

Norweski Urząd ds. Edukacji (Utdanningsdirektoratet) wydał broszurę, w której zawarł informacje dla rodziców przedszkolaków. Są to porady związane z zachowaniem środków ostrożności przed rozprzestrzenianiem się infekcji. Udir informuje m.in. o oczywistych kwestiach, jak np. o zachowaniu odpowiedniej higieny i częstym myciu rąk, ale także o tym, że dziecko nie może zabrać do przedszkola własnych zabawek, rodzice zaś nie powinni przekraczać progu przedszkola - dzieci do placówek przyjmowane będą na zewnątrz.

Nie wszystkie dzieci mogą jednak wrócić od dziś do przedszkoli. W domu muszą zostać te, które mają nawet łagodne objawy, takie jak: katar, kaszel - w izolacji muszą pozostać przynajmniej jedną dobę po ustaniu objawów. Urzędnicy informują także, że rodzice, którzy wykazują jakiekolwiek objawy infekcji, nie mogą odprowadzać dzieci do przedszkola. Ponadto w domu powinni pozostać ci najmłodsi, którzy znajdują się w grupie ryzyka, chorują na choroby przewlekłe, m.in. na nowotwory, są po przeszczepach, mają choroby krążenia, serca, płuc, wrodzone zaburzenia układu odpornościowego. W domach powinny zostać także dzieci przyjmujące leki immunosupresyjne.

Jak informuje serwis VG, pojawiły się już pierwsze problemy w związku z otwarciem przedszkoli. Wiele placówek skróciło bowiem godziny otwarcia, godziny te różnią się także w przypadku przedszkoli publicznych i państwowych. Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych nie wprowadziło odgórnych regulacji w tej kwestii, więc w poszczególnych miastach przedszkola mogą być czynne w całkiem różnych godzinach. Do ustawy o ochronie przed infekcjami wprowadzono jednak rozporządzenie (art. 3 § 12b), które informuje,że szkoły i placówki mogą skracać godziny otwarcia i ograniczać liczbę podopiecznych w placówce, ale tylko wtedy, gdy zachodzą okoliczności uniemożliwiające spełnienie wymogów bezpieczeństwa. Jak na razie rozwiązanie tego problemu leży po stronie pracodawców, placówek i rodziców. Jednak Konfederacja Norweskich Przedsiębiorców (NHO) uważa, że władze powinny zaproponować rozwiązanie w tej sprawie.Pojawił się również inny problem, całkowicie zrozumiały w panującej obecnie sytuacji epidemicznej - wielu rodziców zwyczajnie boi się puścić swoje dzieci do przedszkola. Według ankiety przeprowadzonej w połowie kwietnia przez Kantar na zlecenie TV2 taką niepewność wyraża 40 proc. respondentów. 1045 ankietowano spytano, czy powrót dzieci na zajęcia w przedszkolach i szkołach wkrótce po Wielkanocy jest bezpieczny - 40 proc. osób biorących udział w ankiecie odpowiedziało przecząco.

Nie będzie kar za nocowanie w hytcie

Od 20 kwietnia można także legalnie nocować w hyttach na terenie Norwegii. - Nocowanie w hytcie nie będzie karalne, ale nadal zalecamy, by unikać takich podróży - stwierdził minister zdrowia Bent Høie podczas konferencji prasowej 6 kwietnia.



Nie wszystkie gminy jednak pozwolą przyjezdnym na nocowanie w hyttach. Na mocy ustawy o ochronie przed infekcjami taką decyzję podjęto np. w gminie Vinje - zakaz obowiązuje tam do 27 kwietnia. W Vinje jest ponad 5 tys. hytt, a włodarze gminy obawiali się w ostatni weekend najazdu przyjezdnych chętnych na spędzenie ostatniego weekendu na nartach - bali się, że ponad kilka tysięcy odwiedzających stworzy ogromne zagrożenie epidemiczne.



Za zniesieniem zakazu od 20 kwietnia bardzo postulowało za to Norweskie Stowarzyszenie Astmy i Alergii (NAAF). Członkowie NAAF prowadzili w tej sprawie dialog z rządem. 15 kwietnia rozpoczął się bowiem sezon pylenia brzozy - wielu alergików ucieka przed intensywnym pyleniem brzozy do swoich hytt nad morzem lub w górach. Od dziś mają taką możliwość.



Poniżej: Norwegia od dziś stopniowo otwiera społeczeństwo po okresie izolacji. Jedną ze znoszonych restrykcji jest ta dotycząca nocowania w hyttach.