Rodzice boją się jeszcze puszczać dzieci do przedszkola. Ministerstwo Zdrowia zapewni testy

Dla wielu to za wcześnie

Zgodnie z postanowieniem rządu od 20 kwietnia norweskie przedszkola mogą na nowo otworzyć drzwi i przyjąć podopiecznych po ponad miesięcznej przerwie. Jeśli potrzebują na to więcej czasu, proces może się opóźnić do 27 kwietnia. W przypadku klas 1-4 szkół podstawowych punkt startowy do ponownego otwarcia władze wyznaczyły właśnie na ten dzień. Nie wszystkich jednak to postanowienie cieszy. Spośród 1045 zapytanych dla TV2, czy puszczanie dzieci z powrotem na zajęcia wkrótce po Wielkanocy jest bezpieczne, 40 proc. odpowiedziało przecząco. Odwrotnego zdania było 46 proc. respondentów.