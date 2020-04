Sezon pylenia brzozy: prawie milion osób odczuje objawy podobne do koronawirusa

15 kwietnia jest pierwszym dniem umiarkowanego pylenia brzozy w południowej i wschodniej Norwegii, podaje Instytut Meteorologiczny. W tym roku sezon pylenia w kraju fiordów trwa równolegle z epidemią koronawirusa. Wielu alergików w ciągu najbliższych dni może odczuć więc objawy podobne do infekcji dróg oddechowych. Jak podaje Norweskie Stowarzyszenie Astmy i Alergii, dotyczy to prawie miliona osób w kraju.

NAAF zaleca alergikom przede wszystkim przyjmowanie leków przeciwhistaminowych, a także regularne stosowanie kropli do oczu czy aerozolu do nosa. Osoby uczulone na pyłki powinny zacząć przyjmować leki przynajmniej tydzień przed początkiem okresu pylenia. Leki należy przyjmować codziennie, nawet jeśli osoba uczulona dobrze się czuje i nie odczuwa żadnych objawów.

Nie ryzykuj, zostań w domu

NAAF informuje, że alergicy nie muszą pozostawać w izolacji. W obecnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa prosi jednak, by stosować się do zaleceń Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI) - jeśli ktoś się źle czuje, ma katar, kaszel, odczuwa duszności - powinien pozostać w domu. Stowarzyszenie informuje, że łagodne objawy koronawirusa mogą być podobne do objawów alergii, przez co ciężko je odróżnić, dlatego należy zachować ostrożność i nie narażać innych.



Stowarzyszenie cieszy się także, że rząd złagodził restrykcje dotyczące przebywania i nocowania w hytcie - NAAF informuje, że prowadziło w tej sprawie dialog z władzami norweskimi, bowiem wielu mieszkańców kraju fiordów uciekało przed intensywnym pyleniem brzozy do swoich hytt nad morzem lub w górach. Dzięki złagodzonym restrykcjom, i w tym roku będzie to możliwe już od 20 kwietnia.