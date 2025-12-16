Nie zostawiaj spraw "na później". Testament w Norwegii to Twój spokój.
Dlaczego Testament jest tak ważny dla Polaka w Norwegii?
Musisz wiedzieć, że jeśli mieszkałeś na stałe w Norwegii, to norweskie prawo spadkowe (Arveloven) będzie decydować o podziale majątku. Jednak, jeśli posiadasz majątek również w Polsce, to Twoi bliscy będą musieli przeprowadzić dwa postępowania spadkowe w dwóch różnych krajach, co generuje koszty i czas.
Tutaj pojawia się pierwsza, kluczowa rada. Dzięki przepisom unijnym (choć Norwegia nie jest w UE, zasady są zbliżone i często brane pod uwagę, a w przypadku majątku w Polsce - kluczowe), możesz w testamencie wybrać prawo polskie jako to, które ma regulować całość Twojego spadku. To może bardzo uprościć formalności!
PRZYKŁAD: Pani Anna i pan Piotr, choć mieszkają w Oslo, posiadają też działkę letniskową w Polsce. Sporządzili testament, w którym wybrali prawo polskie do regulacji spadku i precyzyjnie rozdzielili majątek. Dzięki temu, po ich odejściu, ich dzieci będą musiały przeprowadzić tylko jedno, proste postępowanie spadkowe w Polsce, co oszczędzi im czas, stres i ogromne koszty związane z podwójną biurokracją. W ten sposób rodzice zapewnili im spokój i prostotę.
Jak sporządzić ważny testament? Konkrety
1. Wymogi dot. testamentu w Norwegii (wg Arveloven)
2. Testament własnoręczny w Polsce:
Testament własnoręczny, choć najprostszy, może nie być uznany w Norwegii, jeśli nie spełni wymogów norweskich! Dlatego zaleca się sporządzenie testamentu odręcznego, ale z poświadczeniem przed dwóch świadków - wówczas testament będzie uwzględniał obydwa systemy!
Samboer - żyjesz w związku partnerskim (bez ślubu)? Masz powód do sporządzenia testamentu
Partnerzy bez ślubu (Samboere) dziedziczą po sobie, ale tylko jeśli mają wspólne dzieci! W innym przypadku, aby partner dziedziczył, musi być wpisany do testamentu.
PRZYKŁAD I: Pani Ewa i Pan Marek mieszkali razem 10 lat, tworząc stabilny związek, choć bez wspólnych dzieci. Posiadali wspólny dom w Bergen. Ponieważ bez testamentu partnerzy bez dzieci nie dziedziczą w Norwegii, sporządzili wzajemny testament. Zapewnili w nim sobie prawo do dziedziczenia domu. Dzięki temu, gdyby zabrakło Marka, Ewa zostanie w swoim domu i nie będzie musiała wykupywać udziałów od jego rodziców ani martwić się o eksmisję. To gwarancja stabilności finansowej i emocjonalnej.
PRZYKŁAD II: Pan Krzysztof mieszka w Norwegii i ma dorosłe dzieci z pierwszego małżeństwa, z którymi ma dobry kontakt. W testamencie postanowił jednak przekazać całą wolną część majątku (poza obowiązkową częścią dla dzieci) swojej narzeczonej, a także przeznaczyć część środków na ulubioną fundację w Polsce. Testament pozwolił mu na precyzyjne spełnienie swoich życzeń co do jego majątku, a nie tylko poddanie się standardowym, ustawowym podziałom. W efekcie, każdy otrzymał dokładnie to, co planował, bez sporów i wątpliwości.
Kluczowa rada Kancelarii Advokatfirma Nierzwicki&Bluszko:
- Sporządź testament, wybierając w nim prawo polskie jako właściwe dla całości Twojego spadku. Zapis ten musi być precyzyjny i prawnie poprawny!
- Zadbaj o poprawną formę testamentu, która będzie ważna w obu krajach (co zazwyczaj oznacza spełnienie bardziej rygorystycznych wymogów norweskich).
- Pamiętaj o zabezpieczeniu partnera (samboera), jeśli nie macie wspólnych dzieci, poprzez zapisanie go w testamencie.
- Nie zapomnij o zachowku! W Polsce, pominięcie dzieci w testamencie nie unieważnia go, ale daje im prawo do tzw. zachowku, czyli roszczenia pieniężnego od spadkobierców.
Pamiętajcie, prawo spadkowe jest skomplikowane, a błąd formalny w testamencie może unieważnić całą Waszą wolę. W sprawach transgranicznych (Polska - Norwegia) fachowa pomoc jest na wagę złota.
Twoje następne kroki
Chcesz wiedzieć, czy norweskie prawo jest dla Ciebie korzystniejsze od polskiego, a może wolisz, by Twój spadek rozstrzygnęło prawo polskie?
Skontaktuj się z Kancelarią Advokatfirma Nierzwicki&Bluszko w celu umówienia konsultacji w Twojej sprawie!
