Nie zostawiaj spraw "na później". Testament w Norwegii to Twój spokój.

Testament w Norwegii Adobe Stock

Życie na emigracji, zwłaszcza w Norwegii, stawia wiele wyzwań. Jednym z tych, o którym rzadko się mówi, ale które jest niezwykle ważne, jest uporządkowanie spraw spadkowych. Nikt nie lubi o tym myśleć, ale dobrze sporządzony testament to dowód odpowiedzialności i największa ulga dla Waszych bliskich.

Dzisiaj, we współpracy z ekspertami od prawa polskiego i norweskiego - Kancelarią Advokatfirma Nierzwicki&Bluszko , skupimy się na konkretach: jak zabezpieczyć siebie i rodzinę, mieszkając między Polską a Norwegią.

Dlaczego Testament jest tak ważny dla Polaka w Norwegii? Żyjesz i pracujesz w Norwegii, masz tu dom, samochód, konto w banku. Masz też polskie obywatelstwo, a może i majątek w Polsce. W przypadku Twojej śmierci, brak testamentu może uruchomić skomplikowaną machinę biurokratyczną, która opóźni i komplikuje życie Twojej rodzinie.



Musisz wiedzieć, że jeśli mieszkałeś na stałe w Norwegii, to norweskie prawo spadkowe (Arveloven) będzie decydować o podziale majątku. Jednak, jeśli posiadasz majątek również w Polsce, to Twoi bliscy będą musieli przeprowadzić dwa postępowania spadkowe w dwóch różnych krajach, co generuje koszty i czas.



Tutaj pojawia się pierwsza, kluczowa rada. Dzięki przepisom unijnym (choć Norwegia nie jest w UE, zasady są zbliżone i często brane pod uwagę, a w przypadku majątku w Polsce - kluczowe), możesz w testamencie wybrać prawo polskie jako to, które ma regulować całość Twojego spadku. To może bardzo uprościć formalności!



PRZYKŁAD: Pani Anna i pan Piotr, choć mieszkają w Oslo, posiadają też działkę letniskową w Polsce. Sporządzili testament, w którym wybrali prawo polskie do regulacji spadku i precyzyjnie rozdzielili majątek. Dzięki temu, po ich odejściu, ich dzieci będą musiały przeprowadzić tylko jedno, proste postępowanie spadkowe w Polsce, co oszczędzi im czas, stres i ogromne koszty związane z podwójną biurokracją. W ten sposób rodzice zapewnili im spokój i prostotę.

Jak sporządzić ważny testament? Konkrety Musisz wiedzieć, że testament, aby był ważny, musi spełniać ściśle określone wymogi formalne. W Norwegii i w Polsce są one różne, a jeśli dokument nie spełni wymogów, to tak jakby go nie było!

1. Wymogi dot. testamentu w Norwegii (wg Arveloven) Testament sporządzony zgodnie z prawem norweskim musi być w formie pisemnej. Najważniejsze jest to, że musisz go podpisać w obecności dwóch świadków. Świadkowie ci również muszą się podpisać, a co najważniejsze - nie mogą być osobami, które mają dziedziczyć z Twojego testamentu. Pamiętaj też, że, w przeciwieństwie do prawa polskiego, w testamencie według prawa norweskiego nie możesz pominąć swoich dzieci. Dwie trzecie Twojego majątku jest dla nich zarezerwowane jako tzw. obowiązkowa część, choć jest to ograniczone kwotowo.

2. Testament własnoręczny w Polsce: W Polsce najprostszą formą jest testament własnoręczny, gdzie wystarczy, że całość testamentu napiszesz własnoręcznie (nie na komputerze!), podpiszesz go i opatrzysz datą.

Testament własnoręczny, choć najprostszy, może nie być uznany w Norwegii, jeśli nie spełni wymogów norweskich! Dlatego zaleca się sporządzenie testamentu odręcznego, ale z poświadczeniem przed dwóch świadków - wówczas testament będzie uwzględniał obydwa systemy!~Advokat Tomasz Nierzwicki

Samboer - żyjesz w związku partnerskim (bez ślubu)? Masz powód do sporządzenia testamentu To jest kwestia, która często zaskakuje Polaków w Norwegii i wymaga natychmiastowego zabezpieczenia. O ile w Polsce osoba żyjąca w nieformalnym związku (konkubinat) nie dziedziczy po partnerze z mocy prawa, nawet jeśli mają wspólne dzieci, to w Norwegii wygląda to inaczej.



Partnerzy bez ślubu (Samboere) dziedziczą po sobie, ale tylko jeśli mają wspólne dzieci! W innym przypadku, aby partner dziedziczył, musi być wpisany do testamentu.



PRZYKŁAD I: Pani Ewa i Pan Marek mieszkali razem 10 lat, tworząc stabilny związek, choć bez wspólnych dzieci. Posiadali wspólny dom w Bergen. Ponieważ bez testamentu partnerzy bez dzieci nie dziedziczą w Norwegii, sporządzili wzajemny testament. Zapewnili w nim sobie prawo do dziedziczenia domu. Dzięki temu, gdyby zabrakło Marka, Ewa zostanie w swoim domu i nie będzie musiała wykupywać udziałów od jego rodziców ani martwić się o eksmisję. To gwarancja stabilności finansowej i emocjonalnej.



PRZYKŁAD II: Pan Krzysztof mieszka w Norwegii i ma dorosłe dzieci z pierwszego małżeństwa, z którymi ma dobry kontakt. W testamencie postanowił jednak przekazać całą wolną część majątku (poza obowiązkową częścią dla dzieci) swojej narzeczonej, a także przeznaczyć część środków na ulubioną fundację w Polsce. Testament pozwolił mu na precyzyjne spełnienie swoich życzeń co do jego majątku, a nie tylko poddanie się standardowym, ustawowym podziałom. W efekcie, każdy otrzymał dokładnie to, co planował, bez sporów i wątpliwości.

Kluczowa rada Kancelarii Advokatfirma Nierzwicki&Bluszko:



Sporządź testament, wybierając w nim prawo polskie jako właściwe dla całości Twojego spadku. Zapis ten musi być precyzyjny i prawnie poprawny!

jako właściwe dla całości Twojego spadku. Zapis ten musi być precyzyjny i prawnie poprawny! Zadbaj o poprawną formę testamentu , która będzie ważna w obu krajach (co zazwyczaj oznacza spełnienie bardziej rygorystycznych wymogów norweskich).

, która będzie ważna w obu krajach (co zazwyczaj oznacza spełnienie bardziej rygorystycznych wymogów norweskich). Pamiętaj o zabezpieczeniu partnera (samboera), jeśli nie macie wspólnych dzieci, poprzez zapisanie go w testamencie.

(samboera), jeśli nie macie wspólnych dzieci, poprzez zapisanie go w testamencie. Nie zapomnij o zachowku! W Polsce, pominięcie dzieci w testamencie nie unieważnia go, ale daje im prawo do tzw. zachowku, czyli roszczenia pieniężnego od spadkobierców. Jeśli mieszkasz w Norwegii, ale masz polskie obywatelstwo i zależy Ci na tym, by Twoja rodzina miała jak najmniej problemów, Kancelaria Nierzwicki&Bluszko radzi podjąć następujące kroki:

Pamiętajcie, prawo spadkowe jest skomplikowane, a błąd formalny w testamencie może unieważnić całą Waszą wolę. W sprawach transgranicznych (Polska - Norwegia) fachowa pomoc jest na wagę złota.~Kancelaria Advokatfirma Nierzwicki&Bluszko

Twoje następne kroki Kancelaria Advokatfirma Nierzwicki&Bluszko posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw spadkowych dla Polaków w Norwegii i pomogą Ci przygotować dokument, który zapewni spokój Tobie i Twoim bliskim.



Chcesz wiedzieć, czy norweskie prawo jest dla Ciebie korzystniejsze od polskiego, a może wolisz, by Twój spadek rozstrzygnęło prawo polskie?



Skontaktuj się z Kancelarią Advokatfirma Nierzwicki&Bluszko w celu umówienia konsultacji w Twojej sprawie! Nie ryzykuj, że Twoja rodzina zostanie sama z lawiną papierów, postępowań i prawnych zawiłości.posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw spadkowych dla Polaków w Norwegii i pomogą Ci przygotować dokument, który zapewni spokój Tobie i Twoim bliskim.Chcesz wiedzieć, czy norweskie prawo jest dla Ciebie korzystniejsze od polskiego, a może wolisz, by Twój spadek rozstrzygnęło prawo polskie?

Kancelaria Advokatfirma Nierzwicki&BluszkoKancelaria Advokatfirma Nierzwicki&Bluszko