Największe i najmniejsze gminy Norwegii. Na liście są niespodzianki

Redakcja

20 września 2025 12:53

Największe i najmniejsze gminy Norwegii. Na liście są niespodzianki

Norweski system gmin jest uporządkowany numerami, które identyfikują daną gminę. stock.adobe.com/licencja standardowa

Norwegia jest najdłuższym i zarazem najwęższym krajem Europy, a zamieszkuje ją obecnie łącznie ponad 5,5 miliona ludzi. Norweskie terytorium dziesiątki lat temu zostało podzielone na mniejsze jednostki administracyjne: okręgi i wpisane w nie gminy.

Norweskie jednostki administracyjne różnią się między sobą zarówno wielkością obszaru, jak i zagęszczeniem ludności. Które są największe, a które najmniejsze?

Gigant bez niespodzianek

To raczej nie stanowi zaskoczenia, bo stołeczna gmina jest w Norwegii największa. Samo miasto Oslo w 2023 liczyło ponad 709 tys. mieszkańców, a na terenie całej konurbacji w 2022 roku mieszkało aż 1 064 235 osób. Drugie w kolejności pod względem zaludnienia gminy Bergen i Trondheim zamieszkuje dla porównania odpowiednio 289 330 i 212 660 osób. Na przestrzeni ostatnich 20 lat populacja obszaru zwiększyła się o 35,8 proc.
To największe miasta Norwegii. W samym Oslo mieszka jedna piąta populacji kraju
Chociaż Oslo jest stolicą Norwegii i najbardziej zaludnionym miastem i gminą, jest także najmniejszym okręgiem w kraju pod względem powierzchni, mierząc 424 km kwadratowe. Ponadto Oslo to także jedno z najstarszych miast w kraju.
Po przeciwległej stronie zestawienia znajduje się Utsira. To wyspa na Morzu Północnym w okręgu Rogaland, która uzyskała status gminy w 1924 r., kiedy ówczesna gmina Torvastad została podzielona. Według statystyk w 2022 jej nieco ponad 6 km kwadratowych powierzchni zamieszkiwało jedynie 188 osób. Dla porównania kolejne najmniej zaludnione gminy Modalen (Vestland) i Træna (Nordland) w 2021 miały odpowiednio 378 i 465 stałych mieszkańców.
Z Utsira 3-4 razy dziennie kursują łodzie do Haugesund.

Z Utsira 3-4 razy dziennie kursują łodzie do Haugesund.stock.adobe.com/licencja standardowa

Latarnia morska Utsira z 1844 roku może się poszczycić najwyższą wysokości światła wśród norweskich latarni morskich i wznosi się 68 metrów nad poziomem morza. Z Utsira 3-4 razy dziennie kursują łodzie do Haugesund. Gmina uchodzi za raj dla obserwatorów ptaków, a także fanów street artu.

Duże, ale niekoniecznie zatłoczone

Norwegia to państwo z rozległymi przestrzeniami i połaciami nienaruszonej przyrody, a te także wliczają się w tereny kraju fiordów. Jeśli więc skupić się nie na ludności, a na powierzchni jednostek administracyjnych, lista największych norweskich gmin wygląda inaczej. Pod względem zajmowanego obszaru wygrywa Kautokeino, uważana za kulturalną stolicę obszaru północnych Samów. Ma 9707 km kwadratowych.
W Skandynawii Samowie żyli przed wikingami: rdzenni mieszkańcy Norwegii świętują dzień narodowy
Także w okręgu Troms og Finnmark znajduje się Karasjok, druga największa gmina, której powierzchnia jest jednak znacznie mniejsza (5,452 km kwadratowych), a ranking zamyka inna zlokalizowana na dalekiej północy gmina Porsanger o obszarze 4,872 km kwadratowych. Obie również są historycznie i kulturowo związane z saamską ludnością, czyli rdzennymi mieszkańcami Norwegii.
Kvitsøy to z kolei najmniejsza gmina w Norwegii pod względem powierzchni (6,3 km²) i ósma najmniejsza pod względem liczby ludności (523 mieszkańców). Leży w okręgu Rogaland przy wejściu do Boknafjorden.
Pod względem zajmowanego obszaru wygrywa Kautokeino, uważana za kulturalną stolicę obszaru północnych Samów.

Pod względem zajmowanego obszaru wygrywa Kautokeino, uważana za kulturalną stolicę obszaru północnych Samów.Źródło: stock.adobe.com/licencja standardowa

Co ciekawe, gmina może poszczycić się Muzeum Homarów, które mieści się w domu nadmorskim zbudowanym w czasach świetności połowu homara na Kvitsøy. Zostało otwarte przez króla Haralda w 2001 roku.

Numery gmin

Norweski system gmin jest uporządkowany numerami, które identyfikują daną gminę. Składa się z czterech cyfr i służy do jednoznacznego określenia gminy, na przykład w związku ze statystykami lub zadaniami administracyjnymi. Inne kraje mają podobne systemy.
Mniej gmin i okręgów oraz nowe nazwy: tak od 2020 roku wygląda mapa Norwegii
Numery gmin w Norwegii wprowadzono podczas spisu powszechnego w 1946 r. Gminom, które zlikwidowano przed 1946 r., nadano również numery do wykorzystania między innymi w statystykach ludności. Większość gmin otrzymała nowe numery w 2020 r. w związku z reformą samorządową i zmianą podziału gminy albo przynależności okręgowej.
