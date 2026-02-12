Klasyka w coraz nowszym wydaniu. Zbliża się najsłodsza niedziela w Norwegii

To właśnie krembollen wyróżnia się jako trend tegorocznego sezonu. Fot. Brodogkorn.no

15 lutego Norwegowie będą obchodzić fastelavn (Ostatki). Tego dnia w całym kraju królują słodkie bułki z kremem.

Sklepy i piekarnie wypełniają witryny puszystymi wypiekami z kremem i dżemem. Tradycja jedzenia bułek w fastelavn wywodzi się z czasu poprzedzającego post. Tego dnia spożywano bardziej kaloryczne potrawy. Zwyczaj przetrwał do dziś w zmienionej formie.

Tradycja i nowe trendy Fastelavnsboller (słodkie bułki z kremem na ostatki) od lat składają się z bitej śmietany i dżemu. Taką wersję zna większość konsumentów. Na rynku pojawiają się też szwedzkie semlor (szwedzkie słodkie bułki z masą migdałową i bitą śmietaną). Coraz częściej widać jednak nowe interpretacje klasycznego wypieku.



Torunn Nordbø z Biura Informacji Chleba i Zbóż informuje o wyraźnym trendzie. W ciągu 20 lat pracy w branży obserwuje rosnące eksperymenty z teksturą i składnikami. Dotyczy to szczególnie ostatnich lat. Nowe pomysły promują także profile kulinarne w mediach społecznościowych. Krembollen (bułka z kremem) stała się modnym produktem sezonowym.

Świeże owoce zastępują tradycyjny dżem.Fot. Brodogkorn.no

Domowe wypieki w nowej odsłonie Organizacja zachęca do samodzielnego pieczenia bułek. Nordbø radzi, by część jasnej mąki pszennej zastąpić mąką pełnoziarnistą i płatkami owsianymi. Taka zmiana zwiększa zawartość błonnika i produktów pełnoziarnistych. Jednocześnie bułki pozostają jasne i miękkie.



Można też zmodyfikować nadzienie. Zamiast bitej śmietany i dżemu proponowany jest serek kremowy i świeże owoce. To alternatywa dla tradycyjnej wersji.