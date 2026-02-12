Klasyka w coraz nowszym wydaniu. Zbliża się najsłodsza niedziela w Norwegii
12 lutego 2026 12:59
To właśnie krembollen wyróżnia się jako trend tegorocznego sezonu. Fot. Brodogkorn.no
Tradycja i nowe trendy
Torunn Nordbø z Biura Informacji Chleba i Zbóż informuje o wyraźnym trendzie. W ciągu 20 lat pracy w branży obserwuje rosnące eksperymenty z teksturą i składnikami. Dotyczy to szczególnie ostatnich lat. Nowe pomysły promują także profile kulinarne w mediach społecznościowych. Krembollen (bułka z kremem) stała się modnym produktem sezonowym.
Domowe wypieki w nowej odsłonie
Można też zmodyfikować nadzienie. Zamiast bitej śmietany i dżemu proponowany jest serek kremowy i świeże owoce. To alternatywa dla tradycyjnej wersji.
