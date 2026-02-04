Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

Reklama

Rata w Norwegii już od618kr

Sprawdź ratę

Usługa realizowana przez DigiFinans.no | Priseksempel: Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Życie w Norwegii

Dzieci kartą przetargową w negocjacjach? W Norwegii ponownie wzrasta ubóstwo

Redakcja

04 lutego 2026 09:03

Kopiuj link
Dzieci kartą przetargową w negocjacjach? W Norwegii ponownie wzrasta ubóstwo

To powrót do wzrostu po kilku latach poprawy. Fot. Pixabay

Najnowsze statystyki potwierdzające niepokojące od lat zjawisko. Prawie 100 tysięcy dzieci w Norwegii żyje w rodzinach o bardzo niskich dochodach. Organizacje pomocowe ostrzegają, że sytuacja najmłodszych wcale się nie poprawia.

Norweski Urząd Statystyczny (SSB) opublikował dane dotyczące rodzin żyjących poniżej progu ubóstwa. Wynika z nich, że w latach 2022–2024 liczba dzieci w trudnej sytuacji materialnej wzrosła. Obecnie problem dotyczy ponad 10 proc. wszystkich niepełnoletnich mieszkańców kraju. Przedstawiciele Misji Miejskiej Kościoła (Kirkens Bymisjon) biją na alarm i apelują o systemowe zmiany.
Norwegia chwali się niskim bezrobociem. Kraj wyróżnia się na tle Europy

Smutne statystyki rosną. Bieda dotyka tysiące dzieci

Według najnowszego raportu problem dotyczy rodzin, które w ciągu trzech lat miały do dyspozycji łącznie mniej niż 396 tys. koron. W takiej sytuacji znajduje się obecnie 98 700 dzieci. Oznacza to wzrost o ponad 2 tysiące osób w porównaniu do poprzedniego okresu.

Adelheid Firing Hvambsal z organizacji Kirkens Bymisjon uważa te liczby za przerażające. Jej zdaniem fakt, że sytuacja się nie poprawia, powinien wstrząsnąć społeczeństwem. Ekspertka podkreśla, że nie wolno przyzwyczajać się do takich statystyk.

Dzieci często próbują ukrywać biedę przed rówieśnikami i rodzicami. Niektórzy uczniowie kładą na ławce zwinięty papier, by udawać, że mają drugie śniadanie. Inni sklejają taśmą dziurawe buty lub rezygnują z zajęć sportowych, by nie obciążać domowego budżetu.
Po spadku w latach 2020-2023, ubóstwo wśród najmłodszych ponownie wzrasta.

Po spadku w latach 2020-2023, ubóstwo wśród najmłodszych ponownie wzrasta.Il. SSB

Konsekwencje są poważne. Ubóstwo wpływa na przyszłość

Jak przypominają aktywiści, dorastanie w biedzie ma ogromny wpływ na rozwój fizyczny i psychiczny młodych ludzi. Dzieciom z ubogich rodzin trudniej jest nawiązywać przyjaźnie i koncentrować się na nauce. Problemy ciągną się za nimi przez lata i wpływają na dorosłe życie.

Badania pokazują wyraźne różnice w wynikach w nauce. Po zakończeniu szkoły podstawowej dzieci z biednych domów są w rozwoju edukacyjnym średnio dwa i pół roku za rówieśnikami z zamożnych rodzin. Przepaść drastycznie ogranicza szanse na rynku pracy.
To najpopularniejsze imiona w Norwegii. Na liście wielkie powroty
Eksperci wskazują, że najskuteczniejszą metodą walki ze zjawiskiem jest podniesienie zasiłku na dziecko. Kluczowe jest jednak, aby świadczenia były co roku waloryzowane o wskaźnik inflacji. Bez tego realna wartość pomocy spada, a dzieci stają się kartą przetargową w negocjacjach budżetowych.
0
0
0
0
0
Zasiłek rodzinny w Norwegii?
MultiNOR załatwi wszystko - od wniosku po wypłatę
reklama

Moja Norwegia poleca

ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Opony
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych Masaż Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Sklep zielarski Danuta Bauza Stillas utleie As Polski Psychotraumatolog w Oslo Szkolenia Online 96015 Pedzik transport
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.