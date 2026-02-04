Dzieci kartą przetargową w negocjacjach? W Norwegii ponownie wzrasta ubóstwo
To powrót do wzrostu po kilku latach poprawy. Fot. Pixabay
Smutne statystyki rosną. Bieda dotyka tysiące dzieci
Adelheid Firing Hvambsal z organizacji Kirkens Bymisjon uważa te liczby za przerażające. Jej zdaniem fakt, że sytuacja się nie poprawia, powinien wstrząsnąć społeczeństwem. Ekspertka podkreśla, że nie wolno przyzwyczajać się do takich statystyk.
Dzieci często próbują ukrywać biedę przed rówieśnikami i rodzicami. Niektórzy uczniowie kładą na ławce zwinięty papier, by udawać, że mają drugie śniadanie. Inni sklejają taśmą dziurawe buty lub rezygnują z zajęć sportowych, by nie obciążać domowego budżetu.
Konsekwencje są poważne. Ubóstwo wpływa na przyszłość
Badania pokazują wyraźne różnice w wynikach w nauce. Po zakończeniu szkoły podstawowej dzieci z biednych domów są w rozwoju edukacyjnym średnio dwa i pół roku za rówieśnikami z zamożnych rodzin. Przepaść drastycznie ogranicza szanse na rynku pracy.
