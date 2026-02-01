Strona korzysta z plików cookies

  Oslo, Oslo, Norwegia
  Bergen, Vestland, Norwegia
  Jessheim, Akershus, Norwegia
  Stavanger, Rogaland, Norwegia
  Kristiansand, Agder, Norwegia
  Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  Bodø, Nordland, Norwegia
  Sandnes, Rogaland, Norwegia
  Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Praca i pieniądze

Norwegia chwali się niskim bezrobociem. Kraj wyróżnia się na tle Europy

Redakcja

01 lutego 2026 09:53

Kopiuj link
Norwegia chwali się niskim bezrobociem. Kraj wyróżnia się na tle Europy

Po zastoju, spadek bezrobocia widoczny jest w budownictwie. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Bezrobocie w Norwegii spadło w styczniu drugi miesiąc z rzędu. Dane Urzędu Pracy i Opieki Społecznej (NAV) pokazują dalsze utrzymanie niskiego poziomu osób bez zatrudnienia.

W styczniu 2026 roku liczba osób całkowicie bezrobotnych zmniejszyła się o 900. Informację przekazał NAV w piątek, 30 stycznia. Spadek widoczny jest mimo sezonowych wahań typowych dla początku roku. Poziom bezrobocia pozostaje jednym z najniższych od kilkunastu lat.
Ukraińcy coraz lepiej radzą sobie w Norwegii. Wyraźny wzrost na rynku pracy

Bezrobocie na poziomie z 2008 roku

Według danych nieuwzględniających sezonowości w styczniu zarejestrowanych było 68 900 osób całkowicie bezrobotnych. Stanowi to 2,3 proc. siły roboczej. Po korekcie sezonowej liczba wyniosła około 62 640 osób. Odpowiada to 2,1 proc. aktywnych zawodowo.

NAV wskazuje, że tak niski poziom bezrobocia ostatnio notowano w 2008 r. Wyjątkiem są cztery ostatnie lata. Spadek bezrobocia jest widoczny m.in. w budownictwie. Sektor od kilku miesięcy poprawia wyniki.
Wskaźnik zatrudnienia w Europie, II kwartał 2025 r. Osoby w wieku 15-74 lata.

Wskaźnik zatrudnienia w Europie, II kwartał 2025 r. Osoby w wieku 15-74 lata.Il. SSB

To oni cierpią z powodu bezrobocia w Norwegii

Najwyższe bezrobocie dotyczy osób w wieku 20–24 lata oraz osób po 30. roku życia. Regionalnie najtrudniejsza sytuacja występuje w Østfold. Dane pokazują zróżnicowanie rynku pracy. Trend ogólnokrajowy pozostaje jednak stabilny.

Eksperci Handelsbanken oceniają na łamach Nettavisen, że rynek pracy nadal jest odporny. Bank zwraca uwagę na wolniejszy wzrost zatrudnienia pod koniec ubiegłego roku. Jednocześnie popyt na pracowników pozostaje stosunkowo solidny. Według analityków nowe dane nie wpłyną istotnie na plany dotyczące stóp procentowych Norges Banku.
Norwegia podsumowała 150 lat handlu. Polska wśród głównych partnerów
NAV podkreśla, że liczba nowych osób poszukujących pracy w ostatnich trzech miesiącach była niższa niż jesienią. Dane o wolnych miejscach pracy nadal wskazują na zapotrzebowanie na pracowników. Jednocześnie banki sygnalizują możliwość stopniowego wzrostu bezrobocia w kolejnych miesiącach.
