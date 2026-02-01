Norwegia chwali się niskim bezrobociem. Kraj wyróżnia się na tle Europy
Po zastoju, spadek bezrobocia widoczny jest w budownictwie. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Bezrobocie na poziomie z 2008 roku
NAV wskazuje, że tak niski poziom bezrobocia ostatnio notowano w 2008 r. Wyjątkiem są cztery ostatnie lata. Spadek bezrobocia jest widoczny m.in. w budownictwie. Sektor od kilku miesięcy poprawia wyniki.
To oni cierpią z powodu bezrobocia w Norwegii
Eksperci Handelsbanken oceniają na łamach Nettavisen, że rynek pracy nadal jest odporny. Bank zwraca uwagę na wolniejszy wzrost zatrudnienia pod koniec ubiegłego roku. Jednocześnie popyt na pracowników pozostaje stosunkowo solidny. Według analityków nowe dane nie wpłyną istotnie na plany dotyczące stóp procentowych Norges Banku.
