To najpopularniejsze imiona w Norwegii. Na liście wielkie powroty
02 lutego 2026 09:02
W Norwegii obserwowany jest powrót do nadawania imion popularnych przed laty. Fot. Pixabay (zdjęcie poglądowe)
Emma i Noah na czele rankingu
Wśród chłopców pierwsze miejsce zajął Noah. W ubiegłym roku imię nadano 477 dzieciom. Rok wcześniej było ich 402. Noah po raz drugi znalazł się na szczycie rankingu w XXI wieku. Wcześniej prowadził w 2021 roku.
Powroty, nowości i zmiany wśród norweskich imion
Na liście dziewczęcych imion nowością jest także Frida. Otrzymało je 337 dzieci, czyli o 74 więcej niż rok wcześniej. Dało to imieniu 7. miejsce. Wśród chłopców nowymi pozycjami w TOP10 są Oskar, Elias i Isak, które już wcześniej pojawiały się w czołówce.
Choć w Oslo najpopularniejszym imieniem męskim jest Mohammad (82), to jedyny przykład w TOP10 o silnie islamskich korzeniach. W czołowej dziesiątce znalazły się poza tym popularne imiona nordyckie i germańskie.Il. SSB
