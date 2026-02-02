Strona korzysta z plików cookies

kr

Kredyt gotówkowy w Norwegii

Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

Aktualności

To najpopularniejsze imiona w Norwegii. Na liście wielkie powroty

Redakcja

02 lutego 2026 09:02

W Norwegii obserwowany jest powrót do nadawania imion popularnych przed laty. Fot. Pixabay (zdjęcie poglądowe)

Emma i Noah były najczęściej nadawanymi imionami w Norwegii w 2025 roku. Oboje wrócili na pierwsze miejsce po zajęciu drugiej pozycji rok wcześniej.

W rankingu Centralnego Biura Statystycznego (SSB) uwzględniono imiona nadane nowo narodzonym dzieciom w 2025 roku. Zestawienie pokazuje także zmiany regionalne i długoterminowe trendy. Urzędnicy opublikowali raport 28 stycznia 2026 roku.
Nowe wytyczne dla rodziców w Norwegii. Chodzi o dzieci i telefony

Emma i Noah na czele rankingu

Emma była liderką wśród imion żeńskich. W 2025 roku otrzymało je 386 dzieci. To wzrost o siedem w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Imię przez pięć lat z rzędu zajmowało drugie miejsce. Teraz ponownie znalazło się na szczycie listy.

Wśród chłopców pierwsze miejsce zajął Noah. W ubiegłym roku imię nadano 477 dzieciom. Rok wcześniej było ich 402. Noah po raz drugi znalazł się na szczycie rankingu w XXI wieku. Wcześniej prowadził w 2021 roku.
Najpopularniejsze imiona w Norwegii w 2025 roku.

Najpopularniejsze imiona w Norwegii w 2025 roku.Il. SSB

Powroty, nowości i zmiany wśród norweskich imion

Największy powrót zanotowało imię Astrid. Po 80 latach przerwy wróciło do pierwszej dziesiątki. W 2025 roku zajęło 10. miejsce. Wcześniej było stale obecne na liście w latach 1896 – 1945.

Na liście dziewczęcych imion nowością jest także Frida. Otrzymało je 337 dzieci, czyli o 74 więcej niż rok wcześniej. Dało to imieniu 7. miejsce. Wśród chłopców nowymi pozycjami w TOP10 są Oskar, Elias i Isak, które  już wcześniej pojawiały się w czołówce.
Choć w Oslo najpopularniejszym imieniem męskim jest Mohammad (82), to jedyny przykład w TOP10 o silnie islamskich korzeniach. W czołowej dziesiątce znalazły się poza tym popularne imiona nordyckie i germańskie.

Choć w Oslo najpopularniejszym imieniem męskim jest Mohammad (82), to jedyny przykład w TOP10 o silnie islamskich korzeniach. W czołowej dziesiątce znalazły się poza tym popularne imiona nordyckie i germańskie.

Zestawienie pokazuje także różnice regionalne. Noah, mimo krajowego pierwszego miejsca, nie znalazł się w pierwszej dziesiątce w Oslo i Buskerud. Emma była liderką tylko w czterech z 15 regionów. W Nordland najwyżej znalazły się imiona Ulrik i Aurora, które na poziomie krajowym zajmują dalsze pozycje.
Anonimowy
7 minut temu
A gdzie sasza?
