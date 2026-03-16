7 błędów Polaków w Norwegii, które najczęściej prowadzą do problemów prawnych

Norwegia jest jednym z najczęstszych kierunków emigracji Polaków. Praca, stabilność i zarobki przyciągają tysiące osób. Problem w tym, że wielu rodaków wciąż zakłada, że przepisy działają tu podobnie jak w Polsce. A to jeden z najczęstszych powodów problemów prawnych. Adwokaci pracujący z Polakami w Norwegii zauważają, że wiele spraw zaczyna się od bardzo podobnych błędów – drobnych decyzji, które z czasem mogą prowadzić do poważnych konsekwencji.

Wiele problemów prawnych Polaków w Norwegii nie wynika ze złej woli, ale z braku wiedzy o tym, jak działa lokalny system prawny. Często widzimy sytuacje, w których ktoś podejmuje decyzję w dobrej wierze, a dopiero później okazuje się, że ma ona poważne konsekwencje prawne lub finansowe~mówi Tomasz Nierzwicki, adwokat z kancelarii Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko AS.

Poniżej siedem sytuacji, które zdarzają się najczęściej.

1. „Podpiszę, bo to pewnie standardowa umowa”



W Norwegii umowa ma ogromne znaczenie prawne. Jeżeli coś zostało zapisane w dokumencie, później bardzo trudno powoływać się na ustne ustalenia. Marek przyjechał do Norwegii do pracy w branży budowlanej. Umowę dostał pierwszego dnia – po norwesku. Pracodawca powiedział, że to standardowy dokument, więc Marek podpisał.Kilka miesięcy później okazało się, że:W Norwegii. Jeżeli coś zostało zapisane w dokumencie, później bardzo trudno powoływać się na ustne ustalenia.

Bardzo często spotykamy się z sytuacją, w której pracownik podpisał umowę, której w pełni nie rozumiał. Po kilku miesiącach pojawiają się problemy i dopiero wtedy ktoś zaczyna analizować zapisy w dokumencie. Niestety w wielu przypadkach jest już za późno, aby łatwo zmienić warunki takiej umowy~wyjaśnia Tomasz Nierzwicki

Dlatego podstawowa zasada jest prosta: jeśli nie rozumiesz umowy – nie podpisuj jej od razu.

2. „Podatki? Przecież pracuję w Norwegii” To jeden z najczęstszych mitów.



Wiele osób uważa, że skoro pracuje w Norwegii i pracodawca potrąca podatek, to nie trzeba się już niczym przejmować. W praktyce sytuacja podatkowa bywa bardziej skomplikowana.



Kluczowe znaczenie ma rezydencja podatkowa. Jeśli ktoś przebywa w Norwegii ponad 183 dni w roku, najczęściej staje się norweskim rezydentem podatkowym i musi rozliczać się zgodnie z lokalnymi przepisami.

Norwescy rezydenci podatkowi mają obowiązek wykazać również dochody z innych krajów oraz majątek posiadany poza Norwegią. W przypadku polskiej rezydentury rozlicza się w Norwegii tylko dochód norweski, a następnie wykazuje go także w polskim rozliczeniu podatkowym. ~tłumaczy Agata Maskulak, Specjalista MultiNOR

Każda osoba pracująca legalnie w Norwegii musi rozliczyć zakończony rok podatkowy – niezależnie od tego, czy jest polskim, czy norweskim rezydentem podatkowym. Nawet jeśli nie przysługują jej odpisy, powinna sprawdzić wstępne rozliczenie przygotowane przez urząd, a następnie je zaakceptować i odesłać.~Agata Maskulak, Specjalista MultiNOR

W Norwegii takie sytuacje mogą być bardzo problematyczne. System prawny opiera się w dużej mierze na dokumentach i dowodach. Jeżeli nie ma umowy lub potwierdzenia ustaleń – w sporze bardzo trudno coś udowodnić. To coś, co Polacy robią bardzo często.W Norwegii takie sytuacje mogą być bardzo problematyczne. System prawny opiera się w dużej mierze na. Jeżeli nie ma umowy lub potwierdzenia ustaleń – w sporze bardzo trudno coś udowodnić.

W norweskim systemie prawnym ogromne znaczenie mają dokumenty. Jeśli coś nie zostało zapisane lub potwierdzone, w przypadku sporu bardzo trudno jest później wykazać, jakie były ustalenia między stronami.~podkreśla Tomasz Nierzwicki

4. Ignorowanie pism z urzędów



W Norwegii brak odpowiedzi na pismo z urzędu nie zatrzymuje sprawy. Decyzja może zostać wydana bez udziału zainteresowanej osoby. Norwegia ma jedną z najlepiej działających administracji publicznych w Europie. Jednocześnie jest bardzo wymagająca w kwestii formalności.Częstym błędem jest odkładanie spraw takich jak:W Norwegii brak odpowiedzi na pismo z urzędu. Decyzja może zostać wydana bez udziału zainteresowanej osoby.

Zdarza się, że ktoś ignoruje pismo z urzędu, bo nie rozumie jego treści albo odkłada sprawę na później. Niestety w Norwegii brak reakcji nie wstrzymuje postępowania. Urząd może wydać decyzję, która później jest trudniejsza do zmiany.~mówi Tomasz Nierzwicki.

5. „Prawo działa tak samo jak w Polsce”

W wielu sytuacjach kluczowe jest również to, że norweski system prawny mocno stawia na porozumienie między stronami. Dopiero gdy nie jest ono możliwe, sprawa trafia do sądu. To założenie powoduje bardzo wiele problemów.Norweskie prawo różni się od polskiego w wielu obszarach, między innymi w sprawach:W wielu sytuacjach kluczowe jest również to, że norweski system prawny mocno stawia na. Dopiero gdy nie jest ono możliwe, sprawa trafia do sądu.

Często spotykamy się z przekonaniem, że skoro coś działa w określony sposób w Polsce, to podobnie będzie w Norwegii. W praktyce różnice w przepisach i procedurach są na tyle duże, że warto wcześniej sprawdzić, jak wygląda dana sprawa w norweskim systemie prawnym.~tłumaczy Tomasz Nierzwicki.

6. Problemy z wynajmem mieszkań



Jednym z najczęstszych problemów jest kwestia depozytu (depositum). W Norwegii kaucja powinna trafić na specjalne konto depozytowe w banku – tzw. depositumkonto. Z takiego konta pieniądze nie mogą zostać wypłacone bez zgody obu stron umowy.



Jeśli planujesz wynająć mieszkanie w Norwegii, warto wcześniej poznać zasady rynku: Wynajem mieszkania w Norwegii potrafi być dla wielu Polaków sporym zaskoczeniem. Rynek działa trochę inaczej niż w Polsce, a brak znajomości zasad może prowadzić do konfliktów z właścicielem mieszkania.Jednym z najczęstszych problemów jest kwestia. W Norwegii kaucja powinna trafić na specjalne konto depozytowe w banku – tzw.. Z takiego konta pieniądze nie mogą zostać wypłacone bez zgody obu stron umowy.Tymczasem wielu najemców, szczególnie gdy szybko potrzebują mieszkania, przekazuje depozyt:W takiej sytuacji odzyskanie pieniędzy przy wyprowadzce może być bardzo trudne.Jeśli planujesz wynająć mieszkanie w Norwegii, warto wcześniej poznać zasady rynku:

7. Brak wiedzy o feriepenger feriepenger, czyli wynagrodzenia urlopowego.



Wielu Polaków myśli, że jest to wakacyjna premia. W rzeczywistości działa to zupełnie inaczej. Feriepenger to pieniądze odkładane z wynagrodzenia w poprzednim roku pracy – najczęściej około 10,2% pensji brutto – które są wypłacane w czasie urlopu zamiast normalnej pensji.



Jak uniknąć problemów prawnych w Norwegii? Czytaj wszystkie umowy przed podpisaniem.

Przechowuj dokumenty i korespondencję.

Sprawdzaj swoją sytuację podatkową.

Reaguj na pisma z urzędów.

W razie wątpliwości skonsultuj sprawę z prawnikiem. Wiele problemów można rozwiązać na bardzo wczesnym etapie – zanim przerodzą się w poważny spór. Kilka prostych zasad może uchronić przed wieloma kłopotami:Wiele problemów można rozwiązać na bardzo wczesnym etapie – zanim przerodzą się w poważny spór.

Potrzebujesz pomocy prawnej w Norwegii?



Norweskie prawo w dużej mierze opiera się na formalnych dokumentach oraz ustaleniach między stronami. Jeśli jednak pojawia się konflikt lub wątpliwości dotyczące Twojej sytuacji prawnej, brak wiedzy o lokalnych przepisach może prowadzić do niepotrzebnych problemów i kosztownych sporów.



Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w Norwegii – warto skonsultować swoją sytuację. Skontaktuj się z kancelarią Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko AS.

Kancelaria specjalizuje się w pomocy Polakom mieszkającym w Norwegii w sprawach prawnych, majątkowych i administracyjnych. Łączy znajomość norweskiego systemu prawnego z rozumieniem realiów i potrzeb polskich klientów.



