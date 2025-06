Co zrobić, gdy pracodawca nie wypłaca feriepenger w Norwegii?

Jeśli zauważysz, że feriepenger nie zostało wypłacone w czerwcu, mimo że nadal jesteś zatrudniony lub nie zostało wypłacone po odejściu z pracy, mimo że upłynął miesiąc od ostatniej pensji, masz pełne prawo dochodzić swoich roszczeń. Oto, co możesz zrobić krok po kroku:Zacznij od bezpośredniego kontaktu:zadaj pytanie, kiedy zostaną wypłacone feriepenger,poproś o pisemne potwierdzenie lub harmonogram wypłaty.Na pasku wypłaty powinny być widoczne: odprowadzane feriepenger z poprzedniego roku i suma zgromadzona na koncie feriepenger. Jeśli ich nie ma, może to oznaczać, że nie zostały odłożone – to poważne naruszenie.Jeśli pracodawca nie reaguje, zgłoś sprawę do Arbeidstilsynet , czyli Inspekcji Pracy w Norwegii, skontaktuj się z NAV, jeśli uważasz, że Twoje prawa pracownicze są łamane – mogą pokierować Cię dalej, warto mieć dowody: umowę, paski wypłat, korespondencję z pracodawcą.Możesz samodzielnie wygenerować wezwanie do wypłaty swoich feriepenger, korzystając z darmowego i intuicyjnego narzędzia, jakie oferuje kancelaria adwokacka Nierzwicki & Bluszko Wygenerowanie wezwania do zapłaty zajmuje tylko kilka minut, a dzięki temu narzędziu otrzymasz gotowe pismo z własnym, odręcznym podpisem (nie potrzeba niczego drukować) oraz cały proces zostanie usprawniony.