Koronawirus już nie taki groźny? Norwegia będzie go traktować jak inne sezonowe infekcje

Półtora roku po pojawieniu się koronawirusa w Norwegii kraj fiordów będzie traktował covid-19 na równi z innymi infekcjami dróg oddechowych. Koronawirus przestanie być uznawany za bardziej niebezpieczny od innych wirusów wywołujących choroby układu oddechowego za sprawą dużego odsetka zaszczepionych osób. FHI i wirusolodzy ostrzegają jednak w nadchodzącym okresie zimowym m.in. przed grypą.

Obecnie w Norwegii zdecydowana większość osób zagrożonych zarażeniem się koronawirusem jest już chroniona dzięki przynajmniej jednej dawce szczepionki. 90 proc. reprezentantów populacji w wieku powyżej 18 lat otrzymało już pierwszą dawkę preparatu, zaś 83 proc. to osoby w pełni zaszczepione.

Norwegia zbliża się do normalności: społeczeństwo otworzy się jeszcze we wrześniu

Również niewielu pacjentów trafia do szpitala wskutek infekcji koronawirusowej. Jeśli nawet zaszczepieni zachorują, objawy covid-19 w ich przypadku okażą się raczej łagodne. Oznacza to, że zimowa fala zakażeń, której nadejście zakłada FHI, nie powinna przeciążyć służby zdrowia. Nie zmienia to faktu, jak podkreślił Bukholm w rozmowie z VG, pandemia się nie skończyła.