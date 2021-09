Ponad 400 zakażeń mniej: stabilizuje się sytuacja epidemiczna w Norwegii

System Monitorowania Chorób Zakaźnych (MSIS) od kilku dni notuje spadek liczby zakażeń koronawirusem w Norwegii. O stabilizacji sytuacji epidemicznej świadczy m.in. niższa średnia tygodniowa. Poprawa może przyczynić się do wprowadzenia kolejnego kroku otwarcia Norwegii.

Norweska służba zdrowia poinformowała 21 września o 679 przypadkach koronawirusa. Oznacza to spadek o 441 infekcji w porównaniu z tym samym dniem ubiegłego tygodnia. Ustabilizowała się także średnia siedmiodniowa, która wyniosła 808 nowych zakażeń. W poprzednim analogicznym okresie MSIS informował o 1256 przypadkach. 20 września hospitalizacji wymagało 122 pacjentów z COVID-19. 33 z nich przebywało na oddziałach intensywnej terapii. Wskaźnik wskazuje na wyraźną poprawę w porównaniu z poprzednimi falami pandemii. W marcu 2020 roku w norweskich szpitalach rejestrowano ponad 300 osób zakażonych koronawirusem.

Stabilizacja sytuacji epidemicznej może przyczynić się do wprowadzenia kolejnego kroku otwarcia Norwegii. Minister zdrowia Bent Høie wysłał do gmin zalecenie, które nakłada na samorządowców obowiązek przygotowania się do nowej sytuacji. Ma ją charakteryzować „normalne życie z podwyższonym stanem gotowości”.