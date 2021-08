Koronawirus stanie się chorobą wieku dziecięcego? Tak uważają norwescy naukowcy

Badacze z wydziału matematyczno-przyrodniczego Uniwersytetu w Oslo, na podstawie analiz modeli matematycznych, uważają, że koronawirus z czasem stanie się chorobą wieku dziecięcego, która w dużej mierze będzie dotykać młodsze dzieci.

Badacze opracowali realistyczny model wieku, który uwzględnia demografię, interakcje społeczne i odporność populacji. Model przewiduje możliwe scenariusze, w jaki sposób COVID-19 wpłynie na różne grupy wiekowe i jak będzie śmiertelny. Naukowcy z UiO przeanalizowali też dane demograficzne i sprawdzili, jak narażenie na zachorowanie będzie się zmieniało w różnych odstępach czasu - obecnie, po pewnym czasie i w przyszłości. Przyjrzeli się piętnastu różnym krajom o dużym zróżnicowaniu demograficznym, m.in. Australii, Chinom, Finlandii, Francji, Niemcom, Włochom, Nowej Zelandii czy RPA i Norwegii. Model, jak informują, przewiduje inne wyniki dla różnych państw. - W każdym kraju liczebność danych grup wiekowych przedstawia się inaczej. Kraje mają też różne nawyki interakcji społecznych dla różnych grup wiekowych. Na przykład Republika Południowej Afryki będzie miała niższą liczbę zgonów ze względu na młody odsetek populacji w porównaniu ze starszymi populacjami, takimi jak we Włoszech - wyjaśnia Nils Chr. Stenseth, profesor ekologii i ewolucji na Uniwersytecie w Oslo. Mimo różnic w analizowanych danych, wszystkie modele pokazują przesunięcie ryzyka zachorowania na covid-19 na młodszą część społeczeństwa - niezależnie od kraju czy czynników demograficznych. Ottar Bjørnstad podkreśla jednak, że to tylko hipotezy. Wyjaśnia, że na tym etapie epidemii naukowcy mogą jedynie przewidywać i zakładać prawdopodobne scenariusze dalszego rozwoju wirusa. - Nadal niewiele wiemy o SARS CoV-2. Na tym etapie nie możemy ustalić nic pewnego, ale w tym badaniu wykorzystaliśmy odpowiednie dane wraz z tym, co już znamy z innych rodzajów koronawirusów - dodaje.

Narodowy program szczepień do poprawki?

W oparciu o wyniki badań naukowcy opracowali również matematyczne ramy służące do porównywania strategii szczepień w nadchodzących latach. Analizy pokazują, że podczas przyszłych szczepień powinno się priorytetyzować różne grupy wiekowe, a nie tylko seniorów, ponieważ to zwłaszcza ludzie młodzi przenoszą wirusa. Badacze mają także nadzieję, że władzom przydadzą się ich analizy na przyszłość, by lepiej przygotować się na dalszy rozwój epidemii COVID-19, ale także na inne możliwe przyszłe pandemie, wyjaśniają.



