Norwegia w dokumentach Epsteina. Zamieszani politycy, dyplomaci i rodzina królewska

Do wykorzystywania nieletnich dochodziło m.in. na prywatnej wyspie Epsteina. Fot. Navin75, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons/Departament Sprawiedliwości Wysp Dziewiczych USA

Nowe dokumenty opublikowane przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych ujawniają skalę międzynarodowych kontaktów Jeffreya Epsteina. W materiałach pojawiają się także nazwiska norweskich polityków, dyplomatów oraz przedstawicielki rodziny królewskiej.

Departament Sprawiedliwości USA udostępnił ponad trzy mln dokumentów związanych ze sprawą Jeffreya Epsteina. Publikacja obejmuje korespondencję, zapisy spotkań oraz materiały archiwalne. Dokumenty mają być ostatnią częścią akt objętych obowiązkiem ujawnienia. Wśród nich znajdują się informacje dotyczące relacji Epsteina z osobami i instytucjami z Norwegii.

Epstein miał kontakty z norweską elitą W aktach pojawiają się informacje o kontaktach Jeffreya Epsteina z księżną koronną Mette-Marit. Korespondencja mailowa miała miejsce w latach 2011–2014. Kontakty utrzymywano po ugodzie Epsteina z 2008 roku. Dokumenty wskazują na regularność wymiany. Księżna m.in. spędzała wakacje w jego domu w Palm Beach na Florydzie.



W materiałach wymieniony jest również Thorbjørn Jagland. W czasie, gdy stał na czele Norweskiego Komitetu Noblowskiego, planowany był rodzinny wyjazd na prywatną wyspę Epsteina. Do wizyty Jaglanda nie doszło. Jego rodzina przebywała natomiast w rezydencji Epsteina w Palm Beach na Florydzie.

Epstein wykorzystywał nieletnie dziewczęta seksualnie oraz zmuszał je do kontaktów seksualnych z innymi osobami ze świata m.in. biznesu oraz polityki. Zmarł 10 sierpnia 2019 roku, przed rozpoczęciem procesu, w którym groziło mu 45 lat więzienia. Zdjęcie z rejestru przestępców seksualnych.Fot. Departament Sprawiedliwości Wysp Dziewiczych USA

Powiązania z norweskimi finansami i dyplomatami Dokumenty wskazują także na kontakty Epsteina z byłym ministrem spraw zagranicznych Norwegii Børgem Brende. Materiały obejmują wymianę wiadomości oraz spotkania w latach 2018–2019. W tym okresie Brende był związany ze Światowym Forum Ekonomicznym. W korespondencji poruszano kwestie dotyczące międzynarodowych instytucji.



W aktach opisano również relacje Epsteina z norweskim dyplomatą Terjem Rød-Larsenem. Obejmowały one zarówno kontakty osobiste, jak i finansowe. Epstein udzielił Rød-Larsenowi prywatnej pożyczki w 2013 roku. Był też darczyńcą Międzynarodowego Instytutu Pokoju, który otrzymywał środki z norweskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Ujawnione dokumenty pokazują, że kontakty Epsteina z norweskimi przedstawicielami miały miejsce wiele lat po jego pierwszych problemach z wymiarem sprawiedliwości. Materiały są obecnie analizowane przez media oraz instytucje w różnych krajach. W Norwegii dotyczą one zarówno osób publicznych, jak i relacji państwowych z organizacjami międzynarodowymi.