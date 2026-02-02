Norwegia w dokumentach Epsteina. Zamieszani politycy, dyplomaci i rodzina królewska
02 lutego 2026 15:06
Do wykorzystywania nieletnich dochodziło m.in. na prywatnej wyspie Epsteina. Fot. Navin75, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons/Departament Sprawiedliwości Wysp Dziewiczych USA
Epstein miał kontakty z norweską elitą
W materiałach wymieniony jest również Thorbjørn Jagland. W czasie, gdy stał na czele Norweskiego Komitetu Noblowskiego, planowany był rodzinny wyjazd na prywatną wyspę Epsteina. Do wizyty Jaglanda nie doszło. Jego rodzina przebywała natomiast w rezydencji Epsteina w Palm Beach na Florydzie.
Epstein wykorzystywał nieletnie dziewczęta seksualnie oraz zmuszał je do kontaktów seksualnych z innymi osobami ze świata m.in. biznesu oraz polityki. Zmarł 10 sierpnia 2019 roku, przed rozpoczęciem procesu, w którym groziło mu 45 lat więzienia. Zdjęcie z rejestru przestępców seksualnych.Fot. Departament Sprawiedliwości Wysp Dziewiczych USA
Powiązania z norweskimi finansami i dyplomatami
W aktach opisano również relacje Epsteina z norweskim dyplomatą Terjem Rød-Larsenem. Obejmowały one zarówno kontakty osobiste, jak i finansowe. Epstein udzielił Rød-Larsenowi prywatnej pożyczki w 2013 roku. Był też darczyńcą Międzynarodowego Instytutu Pokoju, który otrzymywał środki z norweskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz