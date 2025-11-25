  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Korona norweska leci na łeb

Bartek Karpowski
Bartek Karpowski
(bartek.karpowski)
23
  • Zgłoś
Partner kanału - https://www.multinor.no/ - norweskie formalności bez stresu!
Przysięgłe tłumaczenia polsko - norweskie https://www.multinor.no/tlumaczenia

LINKI DO OMAWIANYCH WYDARZEŃ:
https://www.mojanorwegia.pl/biznes-i-gospodarka/korona-norweska-znow-pod-presja-szykuje-sie-najgorszy-koniec-roku-od-lat-25893.html
https://www.mojanorwegia.pl/zycie-w-norwegii/kryzys-dotarl-takze-do-norwegii-glod-coraz-wiekszym-udzialem-dzieci-24508.html
https://www.nrk.no/stor-oslo/tiltalt-for-oppbevaring-av-over-et-tonn-narkotika-i-oslo-1.17666346
https://www.aftenposten.no/verden/i/8plxVG/russland-flytter-16-bombefly-fra-sibir-til-base-rett-ved-grensen-til-norge-har-aldri-skjedd-foer?utm_source=chatgpt.com
https://www.nrk.no/sorlandet/mors-ekskjaereste-domt-for-a-lime-igjen-oyet-pa-gutt-mens-han-sov-1.17655823
https://www.lydenavnorge.no/p4/nyheter/verste-trafikktall-pa-ti-ar/artikkel/982750/
https://www.mojanorwegia.pl/aktualnosci/alkoholizm-po-norwesku-to-degustacja-a-nie-konsumpcja-25844.html

SERWIS: https://www.mojanorwegia.pl/
FACEBOOK: https://www.facebook.com/mojanorwegiapl/
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/mojanorwegia.pl/

#norwegia #podsumowanie #zarobki
Kategoria: Filmy instruktażowe
Pokaż więcej Ukryj
Dodano: 25-11-2025 17:09 (1 głos) 5.0

Podobne filmy
Gość
Wyślij
Podaj powód zgłoszenia
Wyślij zgłoszenie

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.