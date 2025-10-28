Strona korzysta z plików cookies

  Oslo, Oslo, Norwegia
  Bergen, Vestland, Norwegia
  Jessheim, Akershus, Norwegia
  Stavanger, Rogaland, Norwegia
  Kristiansand, Agder, Norwegia
  Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  Bodø, Nordland, Norwegia
  Sandnes, Rogaland, Norwegia
  Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  Drammen, Buskerud, Norwegia

Kryzys dotarł także do Norwegii. Głód coraz większym udziałem dzieci

Redakcja

28 października 2025 09:58

Kopiuj link
28
Kryzys dotarł także do Norwegii. Głód coraz większym udziałem dzieci

Z największymi problemami mierzą się samotni rodzice. stock.adobe.com/licencja standardowa

Według raportu SIFO sytuacja finansowa wielu rodzin w Norwegii w ostatnich latach znacząco się pogorszyła. Szczególnie trudne warunki dotyczą samotnych rodziców, z których połowa zgłasza, że nie stać ich na wystarczającą ilość jedzenia dla swoich dzieci.
FHI - Badanie zdrowia publicznego w Norwegii
Badacze SIFO opublikowali najnowszy raport na zlecenie UNICEF Norwegia. Dokument wskazuje, że wzrost kosztów życia w latach 2022–2024 szczególnie dotknął rodziny z dziećmi. Dane ujawniają, że barnefamilier (rodziny z dziećmi) częściej od innych gospodarstw domowych odczuwały brak środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb, takich jak żywność, odzież czy ogrzewanie mieszkania.

Problem najbardziej nasilał się w gospodarstwach o dochodach poniżej 800 000 NOK rocznie. W tej grupie znacznie częściej występowały przypadki deprywacji materialnej, czyli braku możliwości pokrycia niezbędnych wydatków
Rośnie bieda w Norwegii. Polska stawiana jako pozytywny przykład zmian

Samotni rodzice w Norwegii z problemami

Analiza SIFO wykazała również, że w okresie tzw. „dyrtiden”, czyli lat wysokiej inflacji, rodziny z dziećmi miały wyraźnie niższy poziom bezpieczeństwa żywnościowego. Szczególnie samotne matki i ojcowie zgłaszali problemy z zapewnieniem pełnowartościowych posiłków – połowa z nich doświadczyła marginalnej, niskiej lub bardzo niskiej stabilności żywnościowej.

W badaniu podkreślono, że rodziny z dziećmi w większym stopniu musiały korzystać z pomocy żywnościowej, a także rezygnować z pełnych posiłków.

Oficjalne dane, które wskazują na wypłaszczenie się i niewielki spadek ubóstwa wśród dzieci, opierają się na dochodach. Jednak czasy, gdy jest drogo, spowodowały znaczny wzrost wielu wydatków, takich jak żywność, prąd i mieszkanie. Oznacza to, że sytuacja wielu osób jest nadal trudna, a dla wielu stała się jeszcze trudniejsza ~ Elin Saga Kjørholt, dyrektor UNICEF ds. Praw Dziecka, w rozmowie z VG.

Bieda w Norwegii. Ubóstwo maleje, ale wciąż jest na alarmującym poziomie

Dzieci bez szans na równy start?

Wnioski raportu zwracają uwagę na fakt, że dzieci żyjące w ubogich gospodarstwach często doświadczają ograniczeń także w innych obszarach życia. Dotyczy to m.in. uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, zakupu sprzętu sportowego czy możliwości spędzania czasu z rówieśnikami.

Badacze zauważyli wyraźną korelację pomiędzy brakiem środków na pokrycie potrzeb całej rodziny a możliwością zaspokojenia potrzeb dzieci – im mniej pieniędzy na potrzeby dorosłych, tym mniejsze szanse na zaspokojenie potrzeb najmłodszych
0
4
5
0
1
Zasiłek rodzinny w Norwegii?
Komentarze (28)
Dodaj komentarz
Norwegia
25/08 06:19
Bogaty kraj biednych ludzi.
Na papierze kraj bogaty z ogromną nadwyżkà pieniędzy. Ale nie inwestowanych w Norwegii tylko w akcję zagranicznych korporacji.
W Norwegii bród smród i ubóstwo
12
Odpowiedz
Anonimowy
26/08 08:18
W norwegii koszt życia to około 35000kr dla rodziny 2+2. Więc wystarczy że jeden rodzice nie pracuje lub pracują gdzieś za najniższą krajową (sklepy , magazyny ,usługi) i już jest ciężko spiąć budżet Wszystkiemu są winne stale rosnące ceny żywności i ogólnie wszystko stało się drogie w norwegii. Zamiast pobudzać gospodarkę inwestując na miejscu norwegia wszystkie pieniądze ze sprzedaży owoców morza i ropy inwestuje za granicą. Tu potrzebny jest DRUGI TRUMP który powie wracamy z inwestycjami do norwegii. A dla ludzi tańsze podatki i wielkie inwestycje choćby w elektrownie jądrową i fabryki zautomatyzowane do produkcji ......CZEGOKOLWIEK CO SIĘ SPRZEDAJE NA ŚWIECIE Z DOBRĄ MARŻĄ . i eksport morzem. Porównajcie uprzemysłowienie Szwecji i Norwegii i będziecie wiedzieć o czym mówię....
2
Odpowiedz
Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

