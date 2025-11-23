Strona korzysta z plików cookies

  Oslo, Oslo, Norwegia
  Bergen, Vestland, Norwegia
  Jessheim, Akershus, Norwegia
  Stavanger, Rogaland, Norwegia
  Kristiansand, Agder, Norwegia
  Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  Bodø, Nordland, Norwegia
  Sandnes, Rogaland, Norwegia
  Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  Drammen, Buskerud, Norwegia

Aktualności

Alkoholizm po norwesku? "To degustacja, a nie konsumpcja"

Redakcja

23 listopada 2025 10:11

Kopiuj link
Alkoholizm po norwesku?

Taki produkt może zachęcać do regularnego picia przez cały grudzień. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Vinmonopolet znalazło się w centrum dyskusji po tym, jak w sprzedaży pojawił się kalendarz adwentowy z 24 buteleczkami akevittu (skandynawski kminkowy alkohol wysokoprocentowy). Produkt wzbudził zastrzeżenia organizacji zajmujących się profilaktyką alkoholową. Kalendarz nie narusza przepisów dotyczących zakazu reklamy alkoholu, dlatego trafił do oferty.

