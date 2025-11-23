Alkoholizm po norwesku? "To degustacja, a nie konsumpcja"
23 listopada 2025 10:11
Taki produkt może zachęcać do regularnego picia przez cały grudzień. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Trudności potwierdzają statystyki: w 2024 roku sprzedano 6,16 litra czystego alkoholu na osobę powyżej 15. roku życia, co mimo spadku o 17 proc. od 2021 roku wciąż pozostaje wartością znaczącą. Zakupy przygraniczne nie są w tych wynikach ujęte.
Głosy mieszkańców i stanowisko polityków
Podobne obiekcje zgłasza wiceprzewodnicząca chadeków Ida Lindtveit Røse, która ocenia inicjatywę jako oderwaną od potrzeb dzieci w okresie świątecznym. Jej zdaniem Vinmonopolet nie powinno oferować produktu, który może zostać odebrany jako zachęta do codziennego picia. Z kolei norweski Urząd ds. Zdrowia nie rekomenduje sprzedaży alkoholowych kalendarzy, choć przyznaje, że są one legalne przy odpowiedniej formie opakowania.
Statystyki pokazują, że w 2024 roku spożycie alkoholu w Norwegii wyniosło 6,16 litra czystego alkoholu na osobę.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Argumenty producenta i znaczenie miniaturowych butelek
Przewodniczący zarządu Odd Nelvik zauważa, że objętość całego kalendarza to zaledwie pół litra alkoholu za około 800 NOK, co porównuje do znacznie tańszych i większych opakowań wódki dostępnych w sklepach. Produkt jest obecny na rynku od lat i cieszy się zainteresowaniem konsumentów. Wskazuje również, że ma charakter degustacyjny, a nie konsumpcyjny.
Reakcja Vinmonopolet i miejsce kalendarza w ofercie
Kalendarz ma ograniczoną dostępność i nie trafia na promocyjne ekspozycje. Sanne przypomina, że rolą Vinmonopolet jest ograniczanie spożycia alkoholu, także w okresie świątecznym. Instytucja pozostaje przy strategii nienachalnej komunikacji i podkreśla znaczenie zrównoważonych wyborów konsumentów.
