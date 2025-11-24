Korona norweska znów pod presją. Szykuje się najgorszy koniec roku od lat
24 listopada 2025 11:24
Niższe wpływy walutowe z sektora naftowo-gazowego osłabiają bieżący popyt na NOK. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Dolar kosztuje 10,24 NOK, a euro 11,83 NOK, co oznacza najsłabszą pozycję korony od sierpnia.
Niższe ceny energii wpływają na NOK
Według Bjørna Rogera Wilhelmsena z norweskiego funduszu Nordkinn Asset Management, może to być efekt rozmów o możliwej umowie pokojowej między Ukrainą a Rosją. Mniejsza skłonność inwestorów do ryzyka wzmacnia presję na norweską walutę. W tle pozostaje również typowy spadek aktywności finansowej przed końcem roku.
Możliwe jest chwilowe odbicie korony na początku 2026 roku, jeśli polityka banku centralnego i rynek energii się ustabilizują.Fot. stock.adobe.com/standardowa
Polityka Norges Banku i jednorazowe operacje
Wilhelmsen ocenia, że efekt ekspansywnego budżetu nie jest jeszcze widoczny na rynku walutowym. Według niego sytuacja może zmienić się w przyszłym roku, kiedy działanie tych czynników będzie silniejsze.
Perspektywy na 2026 rok
Zmiana między grudniem a styczniem może przełożyć się na umocnienie NOK na początku 2026 roku. Wilhelmsen podkreśla jednak, że dalsze spadki na giełdach mogłyby całkowicie zmienić prognozy. Zaznacza, że korona pozostaje bardziej zmienna niż wiele innych walut.
Dalsze spadki na globalnych giełdach mogłyby zmienić prognozy dotyczące korony.Źródło: pixabay.com / CC0 Public Domain
Świąteczna zmienność i możliwe scenariusze dla NOK
W takim otoczeniu wszelkie sygnały poprawy globalnych nastrojów mogą przełożyć się na szybką reakcję rynku walutowego. Jednocześnie część inwestorów już teraz analizuje możliwości związane z potencjalnym umocnieniem korony w pierwszych miesiącach nadchodzącego roku.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.