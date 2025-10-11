Strona korzysta z plików cookies

Aktualności

Norwescy celnicy w akcji. Zatrzymali transport wart 50 mln NOK

Redakcja

11 października 2025 09:52

Kopiuj link
Norwescy celnicy w akcji. Zatrzymali transport wart 50 mln NOK

Na zdjęciu: przemyt przechwycony w Svinesund. Materiały prasowe Tolletaten

W lipcu 2025 roku norweska Służba Celna (Tolletaten) przechwyciła 497 kg haszyszu ukrytego w naczepie ciężarówki przekraczającej granicę w Svinesund. To największe pojedyncze przejęcie narkotyku w Norwegii od ośmiu lat. Według szacunków służb, ilość ta odpowiada dwóch mln porcji użytkowych, o łącznej wartości rynkowej wynoszącej około 50 mln NOK.

Narkotyki ukryto wśród legalnego towaru, którym były papier toaletowy i ręczniki kuchenne. Wykorzystano skaner i psa do wykrywania narkotyków, co pozwoliło funkcjonariuszom na ujawnienie nieprawidłowości w transporcie.

Jak poinformowała p.o. dyrektora Tolletaten Marianne Fålun, podobny sposób ukrywania kontrabandy jest dobrze znany funkcjonariuszom celnym. Wskazała, że skala tego konkretnego przypadku świadczy o wysokim stopniu organizacji procederu.
600 000 dawek kokainy ukryte w bananach. To największa konfiskata w Norwegii od dwóch lat

Narkotyki jadą do Norwegii ze Szwecji

Według danych Tolletaten, to największe przejęcie haszyszu od 2017 roku, kiedy skonfiskowano o trzy kilogramy więcej. Służby celne zaznaczają, że duże partie narkotyków są często przemycane drogą lądową przez Szwecję, a podobne próby wykrywane są regularnie.

Władze podkreślają, że takie działania stanowią istotny cios w struktury przestępcze zajmujące się handlem narkotykami. Jednocześnie przypominają o znaczeniu kontroli granicznych w ograniczaniu napływu nielegalnych substancji do kraju.
Na zdjęciu: przemyt przechwycony w Svinesund.

Na zdjęciu: przemyt przechwycony w Svinesund.Materiały prasowe Tolletaten

Norwegia rozbije mafię narkotykową?

Tolletaten zapowiada kontynuację współpracy z policją i innymi instytucjami w celu dokładnego zbadania sprawy. Śledczy mają przeanalizować całą trasę transportu oraz łańcuch logistyczny, który umożliwił przemyt.

Jeżeli zostaną zidentyfikowani kolejni uczestnicy procederu, dochodzenie może zostać rozszerzone na poziom międzynarodowy. Operacja ta może przyczynić się do ujawnienia kolejnych przypadków przemytu w najbliższych miesiącach.
0
0
0
0
0

