Norwescy celnicy w akcji. Zatrzymali transport wart 50 mln NOK
11 października 2025 09:52
Na zdjęciu: przemyt przechwycony w Svinesund. Materiały prasowe Tolletaten
Jak poinformowała p.o. dyrektora Tolletaten Marianne Fålun, podobny sposób ukrywania kontrabandy jest dobrze znany funkcjonariuszom celnym. Wskazała, że skala tego konkretnego przypadku świadczy o wysokim stopniu organizacji procederu.
Narkotyki jadą do Norwegii ze Szwecji
Władze podkreślają, że takie działania stanowią istotny cios w struktury przestępcze zajmujące się handlem narkotykami. Jednocześnie przypominają o znaczeniu kontroli granicznych w ograniczaniu napływu nielegalnych substancji do kraju.
Norwegia rozbije mafię narkotykową?
Jeżeli zostaną zidentyfikowani kolejni uczestnicy procederu, dochodzenie może zostać rozszerzone na poziom międzynarodowy. Operacja ta może przyczynić się do ujawnienia kolejnych przypadków przemytu w najbliższych miesiącach.
