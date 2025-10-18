Załamanie norweskiego handlu. To najgorszy wynik od lat
18 października 2025 11:40
Centralny Urząd Statystyczny (SSB) wskazuje, że kurs korony (indeks I44 Norges Bank) umocnił się wobec września 2024 o 3,0 proc., co z reguły obniża przychody eksporterów i sprzyja tańszemu importowi.
Ropa naftowa i gaz nie pomagają
Eksport gazu ziemnego wyniósł 32,9 mld NOK i był o 1,6 proc. niższy niż rok wcześniej. Jednocześnie wysłano 7,8 mld standardowych metrów sześciennych gazu, tj. o 18,4 proc. więcej w ujęciu rocznym, przy spadku ceny o 12,5 proc.
Sprzedaż ryb z Norwegii na plus
We wrześniu do Norwegii sprowadzono też ok. 13,4 tys. samochodów osobowych o wartości 5,3 mld NOK (spadek liczby o 14,1 proc.). W obrocie energią elektryczną odnotowano eksport wart 1,9 mld NOK (wzrost o 34,4 proc. w skali roku) oraz import za 320,6 mln NOK (wzrost o 86,1 proc. w ciągu roku).
