1 NOK

1 NOK

Biznes i gospodarka

Załamanie norweskiego handlu. To najgorszy wynik od lat

Redakcja

18 października 2025 11:40

Kopiuj link
Załamanie norweskiego handlu. To najgorszy wynik od lat

Winę ponoszą przede wszystkim niższe ceny surowców. fot. materiały prasowe Equinor

We wrześniu 2025 roku nadwyżka handlowa Norwegii osiągnęła najniższy poziom od czerwca 2021. Spadek dochodów z ropy i gazu został częściowo zrównoważony przez wzrost eksportu z tzw. gospodarki lądowej, dzięki czemu łączna wartość sprzedaży zagranicznej pozostała zbliżona do wyniku sprzed roku.
Norweski eksport we wrześniu osiągnął 131,8 mld NOK, co oznacza wzrost o 0,6 proc. rok do roku. Import wzrósł do 94,9 mld NOK, czyli o 1,8 proc. w porównaniu ze wrześniem 2024 r. W rezultacie nadwyżka handlowa ukształtowała się na poziomie 36,9 mld NOK i była o 2,4 proc. niższa niż przed rokiem.

Centralny Urząd Statystyczny (SSB) wskazuje, że kurs korony (indeks I44 Norges Bank) umocnił się wobec września 2024 o 3,0 proc., co z reguły obniża przychody eksporterów i sprzyja tańszemu importowi.
Zobacz, jak zmieni się twój portfel. Norwegia przedstawiła projekt budżetu na 2026 rok

Ropa naftowa i gaz nie pomagają

W segmencie ropy naftowej Norwegia wyeksportowała 52,7 mln baryłek o łącznej wartości 34,5 mld NOK. Przy wyższym wolumenie (o 13,5 proc. w skali roku) wartość sprzedaży była niższa o 5,3 proc., co SSB wiąże z niskimi cenami ropy. We wrześniu 2025 r. szacowana przez urzędników cena surowca znalazła się na najniższym poziomie od sierpnia 2021 r.

Eksport gazu ziemnego wyniósł 32,9 mld NOK i był o 1,6 proc. niższy niż rok wcześniej. Jednocześnie wysłano 7,8 mld standardowych metrów sześciennych gazu, tj. o 18,4 proc. więcej w ujęciu rocznym, przy spadku ceny o 12,5 proc.
Bilans handlowy Norwegii na przestrzeni ostatnich pięciu lat.

Bilans handlowy Norwegii na przestrzeni ostatnich pięciu lat.Il. SSB

Sprzedaż ryb z Norwegii na plus

Eksport tzw. gospodarki lądowej sięgnął 63,6 mld NOK. Eksport ryb przyniósł Norwegom 17,0 mld NOK zysku. Odnotowano m.in. wyższą wartość eksportu makreli (2,2 mld NOK), mimo niższego wolumenu Po stronie importu szybko rosły kwoty wydawane na materiały niezbędne do tworzenia centrów danych (4,6 mld NOK, wzrost o 67,5 proc. rok do roku).

We wrześniu do Norwegii sprowadzono też ok. 13,4 tys. samochodów osobowych o wartości 5,3 mld NOK (spadek liczby o 14,1 proc.). W obrocie energią elektryczną odnotowano eksport wart 1,9 mld NOK (wzrost o 34,4 proc. w skali roku) oraz import za 320,6 mln NOK (wzrost o 86,1 proc. w ciągu roku).
0
0
0
0
0
