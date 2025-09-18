Korona norweska rośnie, kredyty będą tańsze. Znamy decyzję Norges Bank

Korona norweska może cieszyć się z bonusu za przewidywalną i umiarkowaną politykę Norges Bank. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Na posiedzeniu z dnia 17 września 2025 komitet polityki pieniężnej i stabilności finansowej Norges Bank postanowił obniżyć stopę referencyjną z 4,25 proc. do 4,0 proc. Decyzję ogłoszono 18 września, zaznaczając jednocześnie, że chociaż inflacja spada, wciąż znajduje się powyżej celu banku (2,0 proc.). Bank sygnalizuje możliwość dalszych obniżek, jeżeli sytuacja gospodarcza będzie się rozwijać zgodnie z oczekiwaniami.

Komitet stwierdził, że stopa referencyjna od 19 września 2025 wynosi 4,0 proc., co oznacza obniżkę o 0,25 punktu procentowego z poziomu 4,25 proc. Decyzja została podjęta jednogłośnie. W komunikacie podkreślono, że pomimo obniżenia stopy wciąż istnieje potrzeba prowadzenia napiętej polityki pieniężnej, aby przeciwdziałać utrzymującej się inflacji powyżej celu (2,0 proc.). Bank zaznacza, że zbyt szybkie obniżki mogą spowodować, że inflacja utrzyma się zbyt długo powyżej celu.

Inflacja i bezrobocie w Norwegii Norges Bank zauważa, że wzrost gospodarczy w Norwegii jest wyższy niż wcześniejsze prognozy, a zasoby w gospodarce – mniej dostępne niż wcześniej sądzono. Jednocześnie bezrobocie wzrosło nieco z niskiego poziomu, ale użycie mocy produkcyjnych kieruje się ku normalnym poziomom.



Bank podkreśla, że inflacja bazowa (po odjęciu efektów podatków i cen energii) oraz koszty produkcji wewnątrz kraju nadal wspierają presję inflacyjną. Likwidacja tej presji będzie ważna dla osiągnięcia celu inflacyjnego w kolejnych latach.

Korona norweska po decyzji Norges Bank Po decyzji Norges Bank o obniżce stopy referencyjnej do 4,0 proc. korona norweska umocniła się wobec głównych walut. Kurs dolara spadł do około 9,76 NOK, co oznacza najsłabszy poziom amerykańskiej waluty względem korony od grudnia 2022 r., natomiast euro kosztuje około 11,57–11,58 NOK.



Analitycy cytowani przez E24 podkreślają, że inwestorzy zareagowali na sygnał banku, iż kolejne cięcia stóp będą przebiegały stopniowo, co wspiera atrakcyjność korony. Nils Kristian Knudsen z Handelsbanken zwrócił uwagę, że umiarkowane podejście Norges Banku ogranicza ryzyko gwałtownego osłabienia NOK i zwiększa zainteresowanie walutą na rynkach międzynarodowych.

Prognozy wskazują, że dalszy rozwój sytuacji na rynku walutowym będzie zależał od polityki pieniężnej banku centralnego, cen ropy oraz uwarunkowań globalnych.

Stopy procentowe w Norwegii. Kiedy kolejna obniżka? Prognozy banku wskazują, że stopa referencyjna będzie stopniowo spadać i pod koniec 2028 r. może znajdować się nieco powyżej 3,0 proc. Bank przewiduje, że średnia rata kredytów mieszkaniowych (boliglånsrente) spadnie do nieco ponad 4,5 proc. w tym samym okresie.



Jeśli pojawią się bardziej pozytywne sygnały dotyczące spadku inflacji lub osłabienia rynku pracy, obniżki stóp mogą być szybsze. Z drugiej strony, jeśli inflacja utrzyma się wyżej niż oczekiwano lub koszty wynagrodzeń wzrosną mocniej, konieczne może być utrzymanie lub nawet podniesienie wskaźnika.