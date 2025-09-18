Korona norweska rośnie, kredyty będą tańsze. Znamy decyzję Norges Bank
18 września 2025 11:31
Korona norweska może cieszyć się z bonusu za przewidywalną i umiarkowaną politykę Norges Bank. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Inflacja i bezrobocie w Norwegii
Bank podkreśla, że inflacja bazowa (po odjęciu efektów podatków i cen energii) oraz koszty produkcji wewnątrz kraju nadal wspierają presję inflacyjną. Likwidacja tej presji będzie ważna dla osiągnięcia celu inflacyjnego w kolejnych latach.
Korona norweska po decyzji Norges Bank
Analitycy cytowani przez E24 podkreślają, że inwestorzy zareagowali na sygnał banku, iż kolejne cięcia stóp będą przebiegały stopniowo, co wspiera atrakcyjność korony. Nils Kristian Knudsen z Handelsbanken zwrócił uwagę, że umiarkowane podejście Norges Banku ogranicza ryzyko gwałtownego osłabienia NOK i zwiększa zainteresowanie walutą na rynkach międzynarodowych.
Prognozy wskazują, że dalszy rozwój sytuacji na rynku walutowym będzie zależał od polityki pieniężnej banku centralnego, cen ropy oraz uwarunkowań globalnych.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
Stopy procentowe w Norwegii. Kiedy kolejna obniżka?
Jeśli pojawią się bardziej pozytywne sygnały dotyczące spadku inflacji lub osłabienia rynku pracy, obniżki stóp mogą być szybsze. Z drugiej strony, jeśli inflacja utrzyma się wyżej niż oczekiwano lub koszty wynagrodzeń wzrosną mocniej, konieczne może być utrzymanie lub nawet podniesienie wskaźnika.
