  Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

Coraz więcej osób w Norwegii korzysta z pomocy społecznej. Ponad połowa to imigranci

Emil Bogumił

13 września 2025 13:11


Coraz więcej osób w Norwegii korzysta z pomocy społecznej. Ponad połowa to imigranci

Nagły zwrot zaobserwowano w trakcie pandemii COVID-19. Fot. Gorm Kallestad, NTB scanpix (CC BY-NC 4.0)

Coraz więcej osób w Norwegii korzysta z ekonomicznej pomocy społecznej. W 2024 roku liczba beneficjentów wzrosła, podobnie jak kwoty wypłacane przez władze. Centralne Biuro Statystyczne (SSB) raportuje także zmiany demograficzne i czasowe w korzystaniu ze wsparcia.

W 2024 r. około 166 400 osób otrzymało w Norwegii ekonomiczną pomoc społeczną. W porównaniu z 2023 rokiem było to o niemal 14 tys. więcej osób potrzebujących wsparcia. Łączna wartość wypłat osiągnęła 11,864 mld NOK, co stanowi wzrost o około 2,1 mld NOK względem roku poprzedniego, przy cenach bieżących. Liczba beneficjentów wzrosła o około dziewięć proc., natomiast kwoty wypłat zwiększyły się o 21 proc.
Kryzys uderza w najsłabszych: coraz więcej dzieci w Norwegii żyje w głodzie

Kto otrzymuje pomoc społeczną w Norwegii?

W 2024 r. udział imigrantów wśród osób otrzymujących pomoc społeczną wynosił 56 proc. W 2015 r. było to około 40 proc. Beneficjentami w okresie do sześciu miesięcy byli głównie mężczyźni (53 proc.), natomiast w grupie korzystających przez 10–12 miesięcy dominowały kobiety. Różnica wyniosła około 10 punktów procentowych.

Spośród osób poniżej 30 lat tylko 16 proc. otrzymywało pomoc przez 10–12 miesięcy. W grupie wiekowej 50–66 lat było to 33 proc. beneficjentów.
W uśrednionym ujęciu miesięcznym w 2024 r. było 77 700 osób korzystających z pomocy każdego miesiąca, czyli o około 10 tys. więcej niż rok wcześniej.

W uśrednionym ujęciu miesięcznym w 2024 r. było 77 700 osób korzystających z pomocy każdego miesiąca, czyli o około 10 tys. więcej niż rok wcześniej.

Norweskie sprawy urzędowe załatwisz szybko i bez stresu

Wszystko zmieniła pandemia?

Wzrost liczby osób otrzymujących pomoc i wysokości wypłat był umiarkowany w latach przed pandemią i podczas niej, natomiast od 2022 roku obserwuje się znaczny wzrost. W 2023 r. wysokie tempo inflacji przyczyniło się do wzrostu kosztów utrzymania, co wymusiło podniesienie przez rząd stawek pomocowych – w lipcu stawki referencyjne zostały zwiększone o 10 proc.

Mimo że w 2024 r. liczba beneficjentów i wypłacane kwoty nadal rosły, tempo wzrostu było niższe niż w roku poprzednim. Wzrost liczby osób był mniejszy o siedem proc. punktów, a wzrost wypłat o 11 proc. punktów względem wzrostu z 2023 r.
