Coraz więcej osób w Norwegii korzysta z pomocy społecznej. Ponad połowa to imigranci
13 września 2025 13:11
Nagły zwrot zaobserwowano w trakcie pandemii COVID-19. Fot. Gorm Kallestad, NTB scanpix (CC BY-NC 4.0)
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Kto otrzymuje pomoc społeczną w Norwegii?
Spośród osób poniżej 30 lat tylko 16 proc. otrzymywało pomoc przez 10–12 miesięcy. W grupie wiekowej 50–66 lat było to 33 proc. beneficjentów.
W uśrednionym ujęciu miesięcznym w 2024 r. było 77 700 osób korzystających z pomocy każdego miesiąca, czyli o około 10 tys. więcej niż rok wcześniej.Fot. MojaNorwegia
Wszystko zmieniła pandemia?
Mimo że w 2024 r. liczba beneficjentów i wypłacane kwoty nadal rosły, tempo wzrostu było niższe niż w roku poprzednim. Wzrost liczby osób był mniejszy o siedem proc. punktów, a wzrost wypłat o 11 proc. punktów względem wzrostu z 2023 r.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz