Нам потрібно більше навчання на новій ділянці, і ми знаємо, що нові системи завжди спочатку спричиняють певні труднощі. Відкриваючи лінію в такий спосіб, ми хочемо усунути частину з них, перш ніж поїзди почнуть курсувати весь день.~Agnete Johnsgaard-Lewis, керівниця Bane NOR