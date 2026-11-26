26.11.2026 11:00
Vestfoldbanen: від неділі лише три вечірні поїзди в кожному напрямку. Уся лінія запрацює 7 грудня
Які поїзди курсуватимуть
За даними пошуковика сполучень Entur, у неділю ці поїзди курсуватимуть так:
- з Oslo S — відправлення о 20:39, 21:39 і 22:39, прибуття до Tønsberg через 73 хвилини, до Stokke — менш ніж за півтори години,
- зі Stokke — відправлення о 20:56, 21:56 і 22:56, із Tønsberg на 13 хвилин пізніше, прибуття до Oslo S о 22:21, 23:21 і 0:21.
Дорогою поїзди зупиняються, зокрема, у Drammen, Holmestrand, Sandefjord і Larvik. У розкладі вже є зупинка на новій станції Horten. Час перевірено в четвер о 10:38.
Удень — автобуси, 5 і 6 грудня лінія закрита
Від суботи, 5 грудня, з 2:00 до понеділка, 7 грудня, до 2:00 лінія буде закрита. Управитель норвезьких залізничних колій Bane NOR запланував на цей час роботи між Drammen і Stokke. Першим днем зі звичайним розкладом має стати понеділок, 7 грудня.
Зверніть увагу на пошуковики сполучень. У четвер о 10:38 Entur іще показував на наступний тиждень поїзди протягом усього дня, тобто розклад до зміни. Перед поїздкою потрібно ще раз перевірити сполучення в застосунку Vy або Entur.
Звичайний розклад на всій лінії має відновитися в понеділок, 7 грудня. Ілюстративне фото.Фото: stock.adobe.com/стандартна ліцензія
Чому відкриття знову переносять
Перший термін зірвався через нестабільну роботу нової системи керування рухом після оновлення програмного забезпечення. Bane NOR повідомив NRK, що ці помилки вже виправлено. Тепер потрібно більше навчання. Воно стосується нових систем і машиністів. Тому управитель відкриває лінію поетапно.
Нам потрібно більше навчання на новій ділянці, і ми знаємо, що нові системи завжди спочатку спричиняють певні труднощі. Відкриваючи лінію в такий спосіб, ми хочемо усунути частину з них, перш ніж поїзди почнуть курсувати весь день.
Vy не планує компенсацій
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