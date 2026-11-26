Necesarias Estas cookies son esenciales para el funcionamiento del sitio y no se pueden desactivar en nuestros sistemas. Se establecen en respuesta a sus acciones, como la configuración de privacidad, el inicio de sesión o la cumplimentación de formularios. Estas cookies no almacenan ninguna información de identificación personal.

Analíticas Las cookies analíticas nos permiten medir el tráfico del sitio y analizar cómo interactúan los usuarios con él. Esto nos ayuda a mejorar el funcionamiento del sitio y a adaptar su contenido a las necesidades de los usuarios. Utilizamos Google Analytics en el modo de consentimiento (Consent Mode), que funciona según sus preferencias. Si no da su consentimiento, Google Analytics limitará la recopilación y el procesamiento de datos.