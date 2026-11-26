26.11.2026 11:00
Vestfoldbanen: desde el domingo, solo tres trenes nocturnos en cada dirección. Toda la línea volverá a operar el 7 de diciembre
Qué trenes circularán
Según el buscador de conexiones Entur, el domingo estos trenes circulan así:
- desde Oslo S: salida a las 20:39, 21:39 y 22:39; llegada a Tønsberg tras 73 minutos y a Stokke en menos de hora y media,
- desde Stokke: salida a las 20:56, 21:56 y 22:56; desde Tønsberg 13 minutos más tarde; llegada a Oslo S a las 22:21, 23:21 y 0:21.
Durante el trayecto, los trenes paran, entre otros lugares, en Drammen, Holmestrand, Sandefjord y Larvik. El horario ya incluye una parada en la nueva estación de Horten. Consultamos los horarios el jueves a las 10:38.
Autobuses durante el día; línea cerrada el 5 y 6 de diciembre
Desde el sábado 5 de diciembre a las 2:00 hasta el lunes 7 de diciembre a las 2:00, la línea estará cerrada. El gestor de la red ferroviaria noruega, Bane NOR, ha programado obras entre Drammen y Stokke durante ese periodo. El primer día con el horario habitual será el lunes 7 de diciembre.
Atención a los buscadores de conexiones. El jueves a las 10:38, Entur todavía mostraba trenes durante todo el día para la semana siguiente, es decir, el horario anterior al cambio. Antes de viajar, hay que volver a comprobar la conexión en la aplicación de Vy o Entur.
El horario habitual en toda la línea debería volver el lunes 7 de diciembre. Foto ilustrativa.Foto: stock.adobe.com/licencia estándar
Por qué la reapertura vuelve a aplazarse
La primera fecha se descartó porque, tras una actualización de software, el nuevo sistema de control de tráfico funcionaba de forma inestable. Bane NOR comunicó a NRK que esos errores ya se han corregido. Ahora se necesita más formación, relacionada con los nuevos sistemas y los maquinistas. Por ello, el gestor abre la línea por etapas.
Necesitamos más formación en el nuevo tramo y sabemos que los nuevos sistemas siempre causan algunos problemas al principio. Al abrir la línea de esta manera, queremos eliminar algunos de ellos antes de que los trenes empiecen a circular durante todo el día.
Vy no prevé compensaciones
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